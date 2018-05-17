نصرة للقضية الفلسطينية:القضاة والمحامون في وقفة تضامنية

تونس ـ الشروق:

نفذ صباح امس عدد هام من القضاة والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية بمدخل قصر العدالة بتونس وذلك للتنديد بالقرار الامريكي بنقل سفارته الى القدس الشريف.

بزيهم الرسمي والمدني تجمهر عدد كبير من القضاة والمحامين وكتبة ومواطنين بمدخل المحكمة الابتدائية بتونس رافعين الاعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تندد بانتهاك حرمة القدس الشريف.

هذا وقد تم تأخير انطلاق الجلسات بكامل محاكم الجمهورية مدة ساعتين، بالأمس كان القضاة والمحامون صفا واحدا و صوتا واحدا «فلسطين حرة حرة والصهيوني على برة» و«القدس قدسنا والارض ارضنا» و«لا سفارة امريكية على القدس العربية» ودعوا الحكومة التونسية الى تبليغ هذا الموقف للإدارة الأمريكية.

كما تعالت اصوات كل من التحق بالوقفة الاحتجاجية من مواطنين مرددة «عربية عربية فلسطين عربية» و«ارهابية ارهابية الادارة الامريكية».

وفي تصريح لـ«الشروق» قال رئيس جمعية القضاة انس الحمادي ان في هذه الامة لازال قلب ينبذ وان محور هذا القلب هي فلسطين والقدس ولن نبيع هذه القضية.

«نحن نحتج ضد كل جرائم الكيان الصهيوني ونستنكر بشدة للقرار الامريكي الارعن الذي ينسف كل مبادئ الشرعية الدولية وكل مبادئ الامم المتحدة وينسف حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

نقول مهما اتخذت القرارات ومهما كان حجم الاعتداءات فان فلسطين ستبقى قضية الامة وستبقى قضية النصر وستدور الدائرة على المحتل الصهيوني وسيكون النصر للفلسطينيين».

وانتهى رئيس الجمعية بالقول «الخزي والعار للعملاء والخزي والعار على الانظمة التي فتحت الابواب لاتخاذ مثل هذه القرارات والخزي العار على المجتمع الدولي الذي يرى الدماء الفلسطينية تسيل ولا يحرك ساكنا.. فالدم العربي اصبح رخيصا «نقابة القضاة ايضا استنكرت القرار الامريكي ودعت الدولة التونسية الى اتخاذ موقف رسمي من الانتهاكات الصهيونية ودعتها الى رفع الراية الفلسطينية الى جانب الراية الوطنية في المقرات الرسمية.

كما دعت نقابة القضاة مجلس نواب الشعب الى الاسراع بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعربت النقابة عن مساندتها المطلقة لزملائهم القضاة الفلسطينيين ومناصرتهم في مطلبهم الرامي الى تكوين ملف حقوقي متكامل لمحاسبة مجرمي الحرب عما اقترفوه في حق شعب اعزل استبسل في الدفاع عن ارضه ووطنه.

من جانبه صرح الاستاذ حاتم بلحمر عضو الهيئة الوطنية للمحامين لـ«الشروق» ان هذه الوقفة الاحتجاجية هي خطوة اولى من الخطوات النضالية التي لن تتوقف ابدا واضاف «ان المحاماة التونسية كانت ولازالت في مقدمة الصفوف في نصرة القضية الفلسطينية وهي منخرطة انخراطا وثيقا بل طرف لا يتجزا من المسار النضالي الفلسطيني ولاحظ ايضا ان المحاماة التونسية هي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعا نواب مجلس الشعب في هذا السياق الى ضرورة تجريم التطبيع كما دعا الحكومة التونسية الى الانخراط في المسار القانوني وان تتولى متابعة الجناة امام الدوائر القضائية الدولية وان يكون لها موقف رسمي ويكون لها ممثل وتكون بالتالي مساهمة بصفة فاعلة في هذا المسار.

وانتقد الاستاذ بلحمر بشدة الصمت العربي تجاه هذا العدوان الغاشم جمعية المحامين الشبان شاركت بدورها في الوقفة الاحتجاجية واعتبرت ان هذا القرار الامريكي هو اعتراف بان القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب واعتبرته عملا ارهابيا بامتياز.

وأكّدت الجمعية ان القرار الامريكي خارق للمعاهدات والمواثيق الدولية في محاولة دنيئة لتهويد القدس الشريف. ودعت الجمعية الحكومة التونسية الى تبيان موقفها الرسمي من القرار الامريكي.





تغطية وصور: ايمان بن عزيزة