رأس الجبل:القبض على كهل متورّط في السرقة



مكتب بنزرت- الشروق:

ألقى أعوان أمن مركز رأس الجبل من ولاية بنزرت القبض على كهل تورّط في سرقة الفواكه الجافة آخرها كمية في حدود 20 كيلوغراما من هذه المادة من إحدى الفضاءات التجارية بالمنطقة المذكورة حيث كشفته أجهزة المراقبة بالمكان.

ووفق المعطيات الاولية فإن الكهل المظنون فيه أشار في تصريحاته انه متعود على السرقة والسطو على هذه المادة والتفويت فيها بالبيع في العاصمة. والمظنون فيه في العقد الرابع من العمر وهو أصيل إحدى المناطق التابعة لإقليم تونس الكبرى.





البشير