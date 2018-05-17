رأس الجبل:القبض على كهل متورّط في السرقة

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مكتب بنزرت- الشروق:
ألقى أعوان أمن مركز رأس الجبل من ولاية بنزرت القبض على كهل تورّط في سرقة الفواكه الجافة آخرها كمية في حدود 20 كيلوغراما من هذه المادة من إحدى الفضاءات التجارية بالمنطقة المذكورة حيث كشفته أجهزة المراقبة بالمكان.
ووفق المعطيات الاولية فإن الكهل المظنون فيه أشار في تصريحاته انه متعود على السرقة والسطو على هذه المادة والتفويت فيها بالبيع في العاصمة. والمظنون فيه في العقد الرابع من العمر وهو أصيل إحدى المناطق التابعة لإقليم تونس الكبرى.
مكتب بنزرت- الشروق:
ألقى أعوان أمن مركز رأس الجبل من ولاية بنزرت القبض على كهل تورّط في سرقة الفواكه الجافة آخرها كمية في حدود 20 كيلوغراما من هذه المادة من إحدى الفضاءات التجارية بالمنطقة المذكورة حيث كشفته أجهزة المراقبة بالمكان.
ووفق المعطيات الاولية فإن الكهل المظنون فيه أشار في تصريحاته انه متعود على السرقة والسطو على هذه المادة والتفويت فيها بالبيع في العاصمة. والمظنون فيه في العقد الرابع من العمر وهو أصيل إحدى المناطق التابعة لإقليم تونس الكبرى.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018