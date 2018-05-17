أكلــــة السحـــور. .تمنح الجسم الطاقة

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السحور من الوجبات المهمة في شهر رمضان لأنها تعمل علي مد الجسم بالطاقة وتمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان خصوصا عندما يأتي رمضان في فصل الصيف .
وقد ذكر النبي صلي الله عليه وسلم ” تسحروا فإن في السحور بركة ” وهذا يؤكد علي أهمية السحور لكي تمنع إحساس الشعور بالجوع والعطش طوال اليوم وهذا لا يعني أن تلجأ إلي تناول وجبة دسمة وغير صحية لكن يفضل أن تحتوي هذه الوجبة علي العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتمده بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والخبز والجبن والحلويات المفيدة والسلطات مع تناول كمية كافية من الماء أو العصائر الطازجة لترطيب الجسم طوال اليوم .
السحور من الوجبات المهمة في شهر رمضان لأنها تعمل علي مد الجسم بالطاقة وتمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان خصوصا عندما يأتي رمضان في فصل الصيف .
وقد ذكر النبي صلي الله عليه وسلم ” تسحروا فإن في السحور بركة ” وهذا يؤكد علي أهمية السحور لكي تمنع إحساس الشعور بالجوع والعطش طوال اليوم وهذا لا يعني أن تلجأ إلي تناول وجبة دسمة وغير صحية لكن يفضل أن تحتوي هذه الوجبة علي العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتمده بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والخبز والجبن والحلويات المفيدة والسلطات مع تناول كمية كافية من الماء أو العصائر الطازجة لترطيب الجسم طوال اليوم .
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018