أكلــــة السحـــور. .تمنح الجسم الطاقة

السحور من الوجبات المهمة في شهر رمضان لأنها تعمل علي مد الجسم بالطاقة وتمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان خصوصا عندما يأتي رمضان في فصل الصيف .

وقد ذكر النبي صلي الله عليه وسلم ” تسحروا فإن في السحور بركة ” وهذا يؤكد علي أهمية السحور لكي تمنع إحساس الشعور بالجوع والعطش طوال اليوم وهذا لا يعني أن تلجأ إلي تناول وجبة دسمة وغير صحية لكن يفضل أن تحتوي هذه الوجبة علي العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتمده بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والخبز والجبن والحلويات المفيدة والسلطات مع تناول كمية كافية من الماء أو العصائر الطازجة لترطيب الجسم طوال اليوم .