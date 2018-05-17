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يوم الخميس 17 ماي 2018
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أكلــــة السحـــور. .تمنح الجسم الطاقة
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رمضان الشروق
أكلــــة السحـــور. .تمنح الجسم الطاقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

السحور من الوجبات المهمة في شهر رمضان لأنها تعمل علي مد الجسم بالطاقة وتمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان خصوصا عندما يأتي رمضان في فصل الصيف . 

وقد ذكر النبي صلي الله عليه وسلم ” تسحروا فإن في السحور بركة ” وهذا يؤكد علي أهمية السحور لكي تمنع إحساس الشعور  بالجوع والعطش طوال اليوم وهذا لا يعني أن تلجأ إلي تناول وجبة دسمة وغير صحية لكن يفضل أن تحتوي هذه الوجبة علي العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتمده بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والخبز والجبن والحلويات المفيدة والسلطات مع تناول كمية كافية من الماء  أو العصائر الطازجة لترطيب الجسم طوال اليوم .

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رمضان الشروق
أكلــــة السحـــور. .تمنح الجسم الطاقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

السحور من الوجبات المهمة في شهر رمضان لأنها تعمل علي مد الجسم بالطاقة وتمنع الشعور بالعطش في نهار رمضان خصوصا عندما يأتي رمضان في فصل الصيف . 

وقد ذكر النبي صلي الله عليه وسلم ” تسحروا فإن في السحور بركة ” وهذا يؤكد علي أهمية السحور لكي تمنع إحساس الشعور  بالجوع والعطش طوال اليوم وهذا لا يعني أن تلجأ إلي تناول وجبة دسمة وغير صحية لكن يفضل أن تحتوي هذه الوجبة علي العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتمده بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والخبز والجبن والحلويات المفيدة والسلطات مع تناول كمية كافية من الماء  أو العصائر الطازجة لترطيب الجسم طوال اليوم .

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من مقاصد الصيام .. زكــــــــــاة النفــــس
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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في السيرة النبوية .. نسب النبي صلى الله عليه وسلم
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نورالدين بالطيب
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