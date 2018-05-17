الكاف:الاعتــــداء عـلى عـــدل منفـــذ

الشروق ـ الكاف

تعرّضت الأستاذة سناء الشارني العدل منفذ بالكاف إلى حادثة اعتداء أليمة، وصورة الحادثة أن الأستاذة تحولت رفقة ابنها الصغير إلى إحدى أرياف معتمدية القصور لأداء مهامها في تنفيذ حكم، إلاّ أنها فوجئت وهي تؤدي عملها بإقدام الشخص المتوجهة إليه على حمل آلة حادّة «فأس» وهشّم بها البلور الأمامي لسيارتها مما تسبب في هلعها وذعر ابنها الصغير. وحال إعلامها أذنت النيابة العمومية بإيقاف الجاني ونسبت إليه تهمة محاولة القتل.





رشاد الصالحي