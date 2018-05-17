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يوم الخميس 17 ماي 2018
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الكاف:الاعتــــداء عـلى عـــدل منفـــذ
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القضائي
الكاف:الاعتــــداء عـلى عـــدل منفـــذ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق ـ الكاف 

تعرّضت الأستاذة سناء الشارني العدل منفذ بالكاف إلى حادثة اعتداء أليمة، وصورة الحادثة أن الأستاذة تحولت رفقة ابنها الصغير إلى إحدى أرياف معتمدية القصور لأداء مهامها في تنفيذ حكم، إلاّ أنها فوجئت وهي تؤدي عملها بإقدام الشخص المتوجهة إليه على حمل آلة حادّة «فأس» وهشّم بها البلور الأمامي لسيارتها مما تسبب في هلعها وذعر ابنها الصغير. وحال إعلامها أذنت النيابة العمومية بإيقاف الجاني ونسبت إليه تهمة محاولة القتل.

رشاد الصالحي
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القضائي
الكاف:الاعتــــداء عـلى عـــدل منفـــذ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق ـ الكاف 

تعرّضت الأستاذة سناء الشارني العدل منفذ بالكاف إلى حادثة اعتداء أليمة، وصورة الحادثة أن الأستاذة تحولت رفقة ابنها الصغير إلى إحدى أرياف معتمدية القصور لأداء مهامها في تنفيذ حكم، إلاّ أنها فوجئت وهي تؤدي عملها بإقدام الشخص المتوجهة إليه على حمل آلة حادّة «فأس» وهشّم بها البلور الأمامي لسيارتها مما تسبب في هلعها وذعر ابنها الصغير. وحال إعلامها أذنت النيابة العمومية بإيقاف الجاني ونسبت إليه تهمة محاولة القتل.

رشاد الصالحي
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استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة في قبضة الامبراطور
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت مصادر أمنية لـ«الشروق» أن رجل أعمال قام بشراء عقارات كائنة بشارع الحبيب بورقيبة وبشوارع العاصمة بطرق...
المزيد >>
شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.
المزيد >>
يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد...
المزيد >>
ولايـــــة تونـــــــس توضّـــــــح
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبعد، ردّا على المقال الصّحفي الصّادر بجريدة الشّروق بتاريخ 10 ماي 2018 تحت عنوان بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
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