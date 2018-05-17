الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 17 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ولايـــــة تونـــــــس توضّـــــــح
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
القضائي
ولايـــــة تونـــــــس توضّـــــــح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

وبعد، ردّا على المقال الصّحفي الصّادر بجريدة الشّروق بتاريخ 10 ماي 2018 تحت عنوان بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا ومدرسة خاصّة في حيّ الزّهور، شركة تقاضي وزير أملاك الدّولة ووالي تونس.
فيما يتعلق بالجانب العقاري فقد تكفّلت وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية بالموضوع وقامت بالإجراءات القانونية في الغرض، أمّا بخصوص مشروع المدرسة الخاصة المزمع بعثها على العقار المذكور من طرف أحد المستثمرين بالجهة نقدّم الإيضاحات التالية:
ـ تمّ عرض الملف على أنظار اللّجنة الجهوية الإستشارية لمؤسّسات التّعليم الخاص المجتمعة بالولاية بتاريخ 22 سبتمبر 2017 وارتأت اللّجنة «إرجاء الموافقة إلى حين الإستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية والإدلاء بما يفيد صبغة العقّار وخلوّه من المخالفات العمرانية ».
ـ وبالتّحرّي في صبغة العقار المزمع بعث المشروع عليه بالتنسيق مع مصالح بلدية تونس تبيّن أنّه يتمثّل في أجزاء على الشّياع تمسح 17340 م2 من الرسم العقاري الأم عدد 63998 تونس الذي يمثل تقسيم «مالك» للشركة التعاضدية لزيوت شمال البلاد التونسية والمخصّص للصناعات الصغرى حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس المصادق عليه بتاريخ 01 نوفمبر 1980 علما أنّ كامل الرّسم العقاري يوجد ضمن منطقة عمرانية مركزية شديدة الكثافة مخصّصة للسّكن والنّشاطات والخدمات والمكاتب ضمن نظام بناء متلاصق ومنفرد مع ضرورة برمجة تجهيزات عمومية بالمنطقة المذكورة (مركز إداري ومعتمدية ومنطقة شرطة ودائرة بلدية ومكتب بريد ومركز للحماية المدنية) وذلك حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس المصادق عليه بالأمر الحكومي عدد 891 لسنة 2017 المؤرّخ في 09 أوت 2017 وهو ما لا يسمح بالنّشاط المزمع بعثه.
ـ العقار المزمع استغلاله لبعث مدرسة إعدادية خاصّة تتعلق به مخالفات عمرانية تتمثّل في إدخال تحويرات جوهرية على بناية مخصّصة لمعصرة تابعة للشّركة التّعاضدية لزيوت شمال البلاد التّونسية مع إحداث تقسيمات داخلية وفتح نوافذ ومدرج مؤدي للطابق العلوي دون ترخيص وقد تمت معاينة هذه المخالفات وإقرارها من طرف مصالح الشرطة البلدية بتاريخ 22 جانفي 2018 وتمت إحالة محضر المعاينة إلى بلدية تونس التي أصدرت قرار هدم في الإحداثات المقامة دون ترخيص تحت عدد 03/98 بتاريخ 05 فيفري 2018 نفذ بتاريخ 27 فيفري 2018 .
وتجدر الإشارة إلى أنّنا سجّلنا تحفّظنا على الملف نظرا لغموض الوضعية العقارية وتعدّد المدّعين ملكيته من أشخاص مادّية ومعنوية خاصّة أنّ شهادة الملكية مازالت باسم الشّركة التّعاضدية لزيوت شمال البلاد التّونسية عند تقديم ملف المدرسة الخاصة.
وبمزيد التّحرّي وتجميع كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالعقار تبيّن وجود شبهة فساد وتلاعب بعقّار على ملك الدّولة لذلك تمّ إيقاف كلّ الإجراءات المتعلّقة بالموافقة على مشروع المدرسة الإعدادية الخاصة وإحالة كامل الملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتّحرّي وإتمام ما يتعيّن من إجراءات. وتأكيدا للتّمشّي سالف الذّكر فقد تمّ تأميم العقار المشار إليه من طرف مصالح وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية واسترجاعه لفائدة ملك الدّولة الخاص حماية له من كل الإعتداءات.

تقرؤون أيضا
استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة في قبضة الامبراطور
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت مصادر أمنية لـ«الشروق» أن رجل أعمال قام بشراء عقارات كائنة بشارع الحبيب بورقيبة وبشوارع العاصمة بطرق...
المزيد >>
شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.
المزيد >>
يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد...
المزيد >>
ولايـــــة تونـــــــس توضّـــــــح
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبعد، ردّا على المقال الصّحفي الصّادر بجريدة الشّروق بتاريخ 10 ماي 2018 تحت عنوان بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
ولايـــــة تونـــــــس توضّـــــــح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

وبعد، ردّا على المقال الصّحفي الصّادر بجريدة الشّروق بتاريخ 10 ماي 2018 تحت عنوان بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا ومدرسة خاصّة في حيّ الزّهور، شركة تقاضي وزير أملاك الدّولة ووالي تونس.
فيما يتعلق بالجانب العقاري فقد تكفّلت وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية بالموضوع وقامت بالإجراءات القانونية في الغرض، أمّا بخصوص مشروع المدرسة الخاصة المزمع بعثها على العقار المذكور من طرف أحد المستثمرين بالجهة نقدّم الإيضاحات التالية:
ـ تمّ عرض الملف على أنظار اللّجنة الجهوية الإستشارية لمؤسّسات التّعليم الخاص المجتمعة بالولاية بتاريخ 22 سبتمبر 2017 وارتأت اللّجنة «إرجاء الموافقة إلى حين الإستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية والإدلاء بما يفيد صبغة العقّار وخلوّه من المخالفات العمرانية ».
ـ وبالتّحرّي في صبغة العقار المزمع بعث المشروع عليه بالتنسيق مع مصالح بلدية تونس تبيّن أنّه يتمثّل في أجزاء على الشّياع تمسح 17340 م2 من الرسم العقاري الأم عدد 63998 تونس الذي يمثل تقسيم «مالك» للشركة التعاضدية لزيوت شمال البلاد التونسية والمخصّص للصناعات الصغرى حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس المصادق عليه بتاريخ 01 نوفمبر 1980 علما أنّ كامل الرّسم العقاري يوجد ضمن منطقة عمرانية مركزية شديدة الكثافة مخصّصة للسّكن والنّشاطات والخدمات والمكاتب ضمن نظام بناء متلاصق ومنفرد مع ضرورة برمجة تجهيزات عمومية بالمنطقة المذكورة (مركز إداري ومعتمدية ومنطقة شرطة ودائرة بلدية ومكتب بريد ومركز للحماية المدنية) وذلك حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس المصادق عليه بالأمر الحكومي عدد 891 لسنة 2017 المؤرّخ في 09 أوت 2017 وهو ما لا يسمح بالنّشاط المزمع بعثه.
ـ العقار المزمع استغلاله لبعث مدرسة إعدادية خاصّة تتعلق به مخالفات عمرانية تتمثّل في إدخال تحويرات جوهرية على بناية مخصّصة لمعصرة تابعة للشّركة التّعاضدية لزيوت شمال البلاد التّونسية مع إحداث تقسيمات داخلية وفتح نوافذ ومدرج مؤدي للطابق العلوي دون ترخيص وقد تمت معاينة هذه المخالفات وإقرارها من طرف مصالح الشرطة البلدية بتاريخ 22 جانفي 2018 وتمت إحالة محضر المعاينة إلى بلدية تونس التي أصدرت قرار هدم في الإحداثات المقامة دون ترخيص تحت عدد 03/98 بتاريخ 05 فيفري 2018 نفذ بتاريخ 27 فيفري 2018 .
وتجدر الإشارة إلى أنّنا سجّلنا تحفّظنا على الملف نظرا لغموض الوضعية العقارية وتعدّد المدّعين ملكيته من أشخاص مادّية ومعنوية خاصّة أنّ شهادة الملكية مازالت باسم الشّركة التّعاضدية لزيوت شمال البلاد التّونسية عند تقديم ملف المدرسة الخاصة.
وبمزيد التّحرّي وتجميع كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالعقار تبيّن وجود شبهة فساد وتلاعب بعقّار على ملك الدّولة لذلك تمّ إيقاف كلّ الإجراءات المتعلّقة بالموافقة على مشروع المدرسة الإعدادية الخاصة وإحالة كامل الملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتّحرّي وإتمام ما يتعيّن من إجراءات. وتأكيدا للتّمشّي سالف الذّكر فقد تمّ تأميم العقار المشار إليه من طرف مصالح وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية واسترجاعه لفائدة ملك الدّولة الخاص حماية له من كل الإعتداءات.

تقرؤون أيضا
استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة في قبضة الامبراطور
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت مصادر أمنية لـ«الشروق» أن رجل أعمال قام بشراء عقارات كائنة بشارع الحبيب بورقيبة وبشوارع العاصمة بطرق...
المزيد >>
شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.
المزيد >>
يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد...
المزيد >>
ولايـــــة تونـــــــس توضّـــــــح
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبعد، ردّا على المقال الصّحفي الصّادر بجريدة الشّروق بتاريخ 10 ماي 2018 تحت عنوان بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
﻿