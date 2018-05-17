البعض يصاب بالتوتر.. كيف نتجاوز مصاعب اليوم الاول من رمضان؟

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تونس-الشروق : نزيهة بوسعيدي
اليوم الاول في رمضان لدى البعض ليس مسالة عادية لاسيما مع طول ساعاته وارتفاع درجات الحرارة وتأثر البعض بغياب السيجارة او القهوة طيلة اليوم وبين الحرص على الصيام والافتقار لهذه الاساسيات يبرز التوتر والانفعال او ما يسمى "حشيشة" رمضان .
والسؤال كيف نجعل صيام اليوم الاول مسألة عادية ؟ وكيف نتجاوز ما ينجر عنه من توتر وانفعالات ؟
الدكتور بوشوشة طبيب صحة عمومية اعتبر في حديثه لـ:"الشروق" ان صعوبات اليوم الاول من رمضان هي نفسية بحتة ولا علاقة لها بافتقار الجسد لأي شيء طيلة اليوم باستثناء هبوط السكري بنسب ضعيفة خلال الفترة المسائية اي قبل الافطار بقليل .
واوضح ان الصائم تعود خلال الافطار على سلوكات معينة كتناول القهوة في الصباح وفي الكثير من الاحيان مع الاصدقاء او زملاء العمل الى جانب تناول سيجارة او سيجارتين وتعود ان يرى حركية في الشارع ومحلات مفتوحة وكلها عوامل وسلوكات نتعود عليها يوميا ويأتي الصيام ليتغير كل شيء لذلك يصطدم العقل بمعطيات جديدة ومخالفة للعادة لكن تاثيرها ينتهي حسب الدكتور بالتعود على سلوكات عيش جديدة اي بتاخير كل ماكان يقوم به خلال اليوم الى مابعد الافطار.
نصائح الدكتور:
وافاد الدكتور بوشوشة ان الصيام هو شيء اساسي للجسم اذ يساهم في تنقيته من السموم كما يريح الجسم من السمنة والمعدة من اللخبطة الغذائية التي يعيشها التونسيون والتي ترتكز خاصة على تناول العجين.
ودعا الى اقناع النفس اولا بان الصيام هو واجب ديني يحتاج منا العزيمة والقوة حتى نتجاوز الاضطرابات التي تحدث في اليومين الاولين فقط مع الحرص على تناول السحور وكثرة شرب الماء واستهلاك الخضر والغلال مقابل الابتعاد عن كثرة تناول اللحوم والحلويات للمحافظة على التوازن الغذائي للجسم واللجوء الى النوم بالنسبة لمن يصاب بالتوتر الشديد.
واشار الى ان الصيام في البلدان المتقدمة اصبح طريقة للعلاج من عديد الامراض وخاصة الطحال الذي يخزن ما يقرب من ربع دم الإنسان في صورة مركزة، ويفرغه في الدورة الدموية ويساهم في استقرار مناعة الجسم .
تونس-الشروق : نزيهة بوسعيدي
اليوم الاول في رمضان لدى البعض ليس مسالة عادية لاسيما مع طول ساعاته وارتفاع درجات الحرارة وتأثر البعض بغياب السيجارة او القهوة طيلة اليوم وبين الحرص على الصيام والافتقار لهذه الاساسيات يبرز التوتر والانفعال او ما يسمى "حشيشة" رمضان .
والسؤال كيف نجعل صيام اليوم الاول مسألة عادية ؟ وكيف نتجاوز ما ينجر عنه من توتر وانفعالات ؟
الدكتور بوشوشة طبيب صحة عمومية اعتبر في حديثه لـ:"الشروق" ان صعوبات اليوم الاول من رمضان هي نفسية بحتة ولا علاقة لها بافتقار الجسد لأي شيء طيلة اليوم باستثناء هبوط السكري بنسب ضعيفة خلال الفترة المسائية اي قبل الافطار بقليل .
واوضح ان الصائم تعود خلال الافطار على سلوكات معينة كتناول القهوة في الصباح وفي الكثير من الاحيان مع الاصدقاء او زملاء العمل الى جانب تناول سيجارة او سيجارتين وتعود ان يرى حركية في الشارع ومحلات مفتوحة وكلها عوامل وسلوكات نتعود عليها يوميا ويأتي الصيام ليتغير كل شيء لذلك يصطدم العقل بمعطيات جديدة ومخالفة للعادة لكن تاثيرها ينتهي حسب الدكتور بالتعود على سلوكات عيش جديدة اي بتاخير كل ماكان يقوم به خلال اليوم الى مابعد الافطار.
نصائح الدكتور:
وافاد الدكتور بوشوشة ان الصيام هو شيء اساسي للجسم اذ يساهم في تنقيته من السموم كما يريح الجسم من السمنة والمعدة من اللخبطة الغذائية التي يعيشها التونسيون والتي ترتكز خاصة على تناول العجين.
ودعا الى اقناع النفس اولا بان الصيام هو واجب ديني يحتاج منا العزيمة والقوة حتى نتجاوز الاضطرابات التي تحدث في اليومين الاولين فقط مع الحرص على تناول السحور وكثرة شرب الماء واستهلاك الخضر والغلال مقابل الابتعاد عن كثرة تناول اللحوم والحلويات للمحافظة على التوازن الغذائي للجسم واللجوء الى النوم بالنسبة لمن يصاب بالتوتر الشديد.
واشار الى ان الصيام في البلدان المتقدمة اصبح طريقة للعلاج من عديد الامراض وخاصة الطحال الذي يخزن ما يقرب من ربع دم الإنسان في صورة مركزة، ويفرغه في الدورة الدموية ويساهم في استقرار مناعة الجسم .
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018