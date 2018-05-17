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يوم الخميس 17 ماي 2018
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البعض يصاب بالتوتر.. كيف نتجاوز مصاعب اليوم الاول من رمضان؟
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رمضان الشروق
البعض يصاب بالتوتر.. كيف نتجاوز مصاعب اليوم الاول من رمضان؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس-الشروق : نزيهة بوسعيدي
اليوم الاول في رمضان لدى البعض ليس مسالة عادية لاسيما مع طول ساعاته وارتفاع درجات الحرارة وتأثر البعض بغياب السيجارة او القهوة طيلة اليوم وبين الحرص على الصيام والافتقار لهذه الاساسيات يبرز التوتر والانفعال او ما يسمى "حشيشة" رمضان .
والسؤال كيف نجعل صيام اليوم الاول مسألة عادية ؟ وكيف نتجاوز ما ينجر عنه من توتر وانفعالات ؟
الدكتور بوشوشة طبيب صحة عمومية اعتبر في حديثه لـ:"الشروق" ان صعوبات اليوم الاول من رمضان هي نفسية بحتة ولا علاقة لها بافتقار الجسد لأي شيء طيلة اليوم باستثناء هبوط السكري بنسب ضعيفة خلال الفترة المسائية اي قبل الافطار بقليل .
واوضح ان الصائم تعود خلال الافطار على سلوكات معينة كتناول القهوة في الصباح وفي الكثير من الاحيان مع الاصدقاء او زملاء العمل الى جانب تناول سيجارة او سيجارتين وتعود ان يرى حركية في الشارع ومحلات مفتوحة وكلها عوامل وسلوكات نتعود عليها يوميا ويأتي الصيام ليتغير كل شيء لذلك يصطدم العقل بمعطيات جديدة ومخالفة للعادة لكن تاثيرها ينتهي حسب الدكتور بالتعود على سلوكات عيش جديدة اي بتاخير كل ماكان يقوم به خلال اليوم الى مابعد الافطار.

نصائح الدكتور:
وافاد الدكتور بوشوشة ان الصيام هو شيء اساسي للجسم اذ يساهم في تنقيته من السموم كما يريح الجسم من السمنة والمعدة من اللخبطة الغذائية التي يعيشها التونسيون والتي ترتكز خاصة على تناول العجين.
ودعا الى اقناع النفس اولا بان الصيام هو واجب ديني يحتاج منا العزيمة والقوة حتى نتجاوز الاضطرابات التي تحدث في اليومين الاولين فقط مع الحرص على تناول السحور وكثرة شرب الماء واستهلاك الخضر والغلال مقابل الابتعاد عن كثرة تناول اللحوم والحلويات للمحافظة على التوازن الغذائي للجسم واللجوء الى النوم بالنسبة لمن يصاب بالتوتر الشديد.

واشار الى ان الصيام في البلدان المتقدمة اصبح طريقة للعلاج من عديد الامراض وخاصة الطحال الذي يخزن ما يقرب من ربع دم الإنسان في صورة مركزة، ويفرغه في الدورة الدموية ويساهم في استقرار مناعة الجسم .

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رمضان الشروق
البعض يصاب بالتوتر.. كيف نتجاوز مصاعب اليوم الاول من رمضان؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس-الشروق : نزيهة بوسعيدي
اليوم الاول في رمضان لدى البعض ليس مسالة عادية لاسيما مع طول ساعاته وارتفاع درجات الحرارة وتأثر البعض بغياب السيجارة او القهوة طيلة اليوم وبين الحرص على الصيام والافتقار لهذه الاساسيات يبرز التوتر والانفعال او ما يسمى "حشيشة" رمضان .
والسؤال كيف نجعل صيام اليوم الاول مسألة عادية ؟ وكيف نتجاوز ما ينجر عنه من توتر وانفعالات ؟
الدكتور بوشوشة طبيب صحة عمومية اعتبر في حديثه لـ:"الشروق" ان صعوبات اليوم الاول من رمضان هي نفسية بحتة ولا علاقة لها بافتقار الجسد لأي شيء طيلة اليوم باستثناء هبوط السكري بنسب ضعيفة خلال الفترة المسائية اي قبل الافطار بقليل .
واوضح ان الصائم تعود خلال الافطار على سلوكات معينة كتناول القهوة في الصباح وفي الكثير من الاحيان مع الاصدقاء او زملاء العمل الى جانب تناول سيجارة او سيجارتين وتعود ان يرى حركية في الشارع ومحلات مفتوحة وكلها عوامل وسلوكات نتعود عليها يوميا ويأتي الصيام ليتغير كل شيء لذلك يصطدم العقل بمعطيات جديدة ومخالفة للعادة لكن تاثيرها ينتهي حسب الدكتور بالتعود على سلوكات عيش جديدة اي بتاخير كل ماكان يقوم به خلال اليوم الى مابعد الافطار.

نصائح الدكتور:
وافاد الدكتور بوشوشة ان الصيام هو شيء اساسي للجسم اذ يساهم في تنقيته من السموم كما يريح الجسم من السمنة والمعدة من اللخبطة الغذائية التي يعيشها التونسيون والتي ترتكز خاصة على تناول العجين.
ودعا الى اقناع النفس اولا بان الصيام هو واجب ديني يحتاج منا العزيمة والقوة حتى نتجاوز الاضطرابات التي تحدث في اليومين الاولين فقط مع الحرص على تناول السحور وكثرة شرب الماء واستهلاك الخضر والغلال مقابل الابتعاد عن كثرة تناول اللحوم والحلويات للمحافظة على التوازن الغذائي للجسم واللجوء الى النوم بالنسبة لمن يصاب بالتوتر الشديد.

واشار الى ان الصيام في البلدان المتقدمة اصبح طريقة للعلاج من عديد الامراض وخاصة الطحال الذي يخزن ما يقرب من ربع دم الإنسان في صورة مركزة، ويفرغه في الدورة الدموية ويساهم في استقرار مناعة الجسم .

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