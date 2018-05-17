يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»

-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
الشروق - مكتب صفاقس
باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد صاحب محلات صناعية بالجهة.
المتهم في قضية الحال تعمد تشغيل وإيواء عدد من الأفارقة بطريقة غير قانونية حيث تم ضبط 21 شخصا يحملون الجنسية الإيفوارية بمحلاته وحجز 24 جواز سفر لأشخاص آخرين يحملون جنسيات دول إفريقية دون العثور عليهم.
وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بالمعني ومواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية.
وكانت «الشروق» قد نشرت تحقيقا عن وضعية عدد من الأفارقة من الجنسين بصفاقس يشتغلون في ظروف غير عادية بالمنازل والمصانع.
الشروق - مكتب صفاقس
باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد صاحب محلات صناعية بالجهة.
المتهم في قضية الحال تعمد تشغيل وإيواء عدد من الأفارقة بطريقة غير قانونية حيث تم ضبط 21 شخصا يحملون الجنسية الإيفوارية بمحلاته وحجز 24 جواز سفر لأشخاص آخرين يحملون جنسيات دول إفريقية دون العثور عليهم.
وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بالمعني ومواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية.
وكانت «الشروق» قد نشرت تحقيقا عن وضعية عدد من الأفارقة من الجنسين بصفاقس يشتغلون في ظروف غير عادية بالمنازل والمصانع.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018