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يوم الخميس 17 ماي 2018
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يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»
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القضائي
يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق - مكتب صفاقس

باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد صاحب محلات صناعية بالجهة.
المتهم في قضية الحال تعمد تشغيل وإيواء عدد من الأفارقة بطريقة غير قانونية حيث تم ضبط 21 شخصا يحملون الجنسية الإيفوارية بمحلاته وحجز 24 جواز سفر لأشخاص آخرين يحملون جنسيات دول إفريقية دون العثور عليهم.
وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بالمعني ومواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية.
وكانت «الشروق» قد نشرت تحقيقا عن وضعية عدد من الأفارقة من الجنسين بصفاقس يشتغلون في ظروف غير عادية بالمنازل والمصانع.

راشد
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القضائي
يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق - مكتب صفاقس

باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد صاحب محلات صناعية بالجهة.
المتهم في قضية الحال تعمد تشغيل وإيواء عدد من الأفارقة بطريقة غير قانونية حيث تم ضبط 21 شخصا يحملون الجنسية الإيفوارية بمحلاته وحجز 24 جواز سفر لأشخاص آخرين يحملون جنسيات دول إفريقية دون العثور عليهم.
وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بالمعني ومواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية.
وكانت «الشروق» قد نشرت تحقيقا عن وضعية عدد من الأفارقة من الجنسين بصفاقس يشتغلون في ظروف غير عادية بالمنازل والمصانع.

راشد
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شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.
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يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد...
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ولايـــــة تونـــــــس توضّـــــــح
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وبعد، ردّا على المقال الصّحفي الصّادر بجريدة الشّروق بتاريخ 10 ماي 2018 تحت عنوان بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا...
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