يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»

الشروق - مكتب صفاقس

باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد صاحب محلات صناعية بالجهة.

المتهم في قضية الحال تعمد تشغيل وإيواء عدد من الأفارقة بطريقة غير قانونية حيث تم ضبط 21 شخصا يحملون الجنسية الإيفوارية بمحلاته وحجز 24 جواز سفر لأشخاص آخرين يحملون جنسيات دول إفريقية دون العثور عليهم.

وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بالمعني ومواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية.

وكانت «الشروق» قد نشرت تحقيقا عن وضعية عدد من الأفارقة من الجنسين بصفاقس يشتغلون في ظروف غير عادية بالمنازل والمصانع.





راشد