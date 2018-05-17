شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا

الشروق - مكتب صفاقس

عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.

الشاب وحسب بعض المصادر يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تم فتح بحث تحقيقي مع نقل جثة الهالك إلى قسم الطبيب الشرعي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.