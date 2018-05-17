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شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
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عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.
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شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.المزيد >>
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شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018
الشروق - مكتب صفاقس
عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.
الشاب وحسب بعض المصادر يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تم فتح بحث تحقيقي مع نقل جثة الهالك إلى قسم الطبيب الشرعي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.
استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة في قبضة الامبراطور
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت مصادر أمنية لـ«الشروق» أن رجل أعمال قام بشراء عقارات كائنة بشارع الحبيب بورقيبة وبشوارع العاصمة بطرق...المزيد >>
شاب الـ 32 عاما ينتحر شنقا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بطريق قابس كم 7 بصفاقس.المزيد >>
يشغَل 21 «إيفواريا» بطريقة غير قانونية:إيقاف صاحب مصنع بتهمة «الاتجار بالبشر»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها « الاتجار بالبشر» ضد...المزيد >>
ولايـــــة تونـــــــس توضّـــــــح
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبعد، ردّا على المقال الصّحفي الصّادر بجريدة الشّروق بتاريخ 10 ماي 2018 تحت عنوان بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا...المزيد >>
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
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