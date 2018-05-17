استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة في قبضة الامبراطور

أكّدت مصادر أمنية لـ«الشروق» أن رجل أعمال قام بشراء عقارات كائنة بشارع الحبيب بورقيبة وبشوارع العاصمة بطرق ملتوية، بعضها مراكز أمنية ومبان على ذمة وزارة الداخلية وأخرى محلات تجارية.

تونس (الشروق)

حالة من الاحتقان والغضب في صفوف متسوغي هذه المباني، الذين أفادوا لـ«الشروق» أن رجل الاعمال اشترى هذه العقارات بطرق ملتوية وغير قانونية، وأنه لم يقع تمكينهم من حق شفعة، وتمت عملية البيع دون القيام باعلامهم بذلك، مؤكدين ان رجل أعمال، كان استغل نفوذه وتمكن من شراء عقار بشارع الحبيب بورقيبة، بعد تهديد ساكنيه، وتم تحويل المبنى الى محل تجاري لماركة تركية خاصة بالملابس، كما قام بشراء عقار آخر به طابق لمركز أمني.

طرق ملتوية لشراء أملاك أجانب

وتولى رجل اعمال شراء جملة من العقارات كائنة بشارع الحبيب بورقيبة منها مبان بها مراكز امنية وارشيف لوزارة الداخلية واخرى تتسوغها النقابات الامنية وبها محلات تجارية، وقد اعتبر متسوغوا هذه المباني ان عملية الشراء غير قانونية، وان رجل الأعمال بصدد تهديدهم واستعمال نفوذه لإجبارهم على الخروج.

وقد انطلقت قضية الحال، بعد إعلان السفارة الايطالية اعتزامها بيع مناباتها البالغة 75 بالمائة في عقارين بشارع الحبيب بورقية، ويسمى العقار الاول منزل «كوتاسون» وتبلغ مساحته الجملية 585 م م ويتمثل في عمارة ذات طابق أرضي و4 طوابق علوية و5 بيوت غسيل بالسطح، اما العقار الثاني يسمى «ليلى» وتبلغ مساحته الجملية 555 م م يقع بشارع الحبيب بورقيبة، ويتمثل في طابق أرضي و4 طوابق علوية وبيت للحارس بالسطح، هذين العقارين تم بيعهما لرجل اعمال دون العودة الى المتسوغين من متساكنين واصحاب محلات تجارية منهم مقاه ومطاعم ومحل لبيع مواد التجميل وصيدلية الذين تسوغوا هذه المباني لعشرات السنين.

وزارة الداخلية على الخط

عملية البيع اعتبرها المتساكنون غير قانونية، لانه لم يقع تمتيعهم بحق الشفعة، كما ان بعض الطوابق تستغلها وزارة الداخلية، من بينها بناية مخصصة للأرشيف واخرى مخصصة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ومبان تسوغتها الوزارة لفائدة اطارات امنية عليا.

كما تولت وزارة الداخلية رفع قضية ضد المصفي الذي كان رفع قضية ضدها لمطالبتها بالخروج من المباني، وقد اكدت الوزارة في عريضة الدعوى ان كراءها للعقارات ينصهر في اطار تأمينها للمصالح العامة ويعد حرمانها منها إرباكا للمرفق العام وتعطيلا لها، وان الحكم باخراجها من تلك المباني سيعطل عمل الادارة وسير المرفق العمومي.

وحسب الملف، فان العقارين موضوع النزاع تعود ملكيتهما، الى الشركة العقارية الايطالية قيدومو نتيفيور، وقد تقدمت السفارة الايطالية بقضية تجارية ضد الشركة وورثة انا مونتفيور وهما ابنيها قلوريا فاقمايستار، اكدت خلالها ان قيدو مونتفيور قبل وفاته احال جزءا من حصصه في الشركة الى الدولة الايطالية والجزء الاخر الى ابنه جوليو وحفيدته انا مونتفيور، وذلك بتاريخ 25 جوان 1955. وقد اكدت السفارة في دعوتها بانه بوفاة الوريثة انا مونتفيور فان الاملاك الراجعة لها بالنظر على الشياع لورثتها وللدولة الايطالية. وطالبت السفارة بتعيين مصف لحصر اموال الشركة العقارية وحصر ديونها وخلاص الدائنين واتمام موجبات التصفية بعد طرح الديون. وقد قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة العقارية وتسمية مصف للقيام بالاجراءات القانونية وقسمة محصول التصفية بين الورثة والسفارة الايطالية.

تلاعب بالتركة

وقد أكد متسوغو الشقق وأصحاب المحلات التجارية ان المصفي تلاعب بالتركة وعمد الى بيع الجزء الخاص بالورثة الايطاليين والذي قدره 25 بالمائة من العقارات الى رجل اعمال، دون اعلام المتسوغين الذين بدورهم كانوا يرغبون في شراء تلك الأجزاء خاصة ان لهم سنوات عديدة يستوغونها على وجه الكراء عبر عقد كراء مبرم بينهم وبين الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية التي انتهى دورها بعد تعيين المصفي.

وحسب شهادات رصدتها «الشروق» من متسوغي، هذه الطوابق والمحلات التجارية، فانهم تسوغوا تلك العقارات منذ عشرات السنين، اذ انه توجد صيدلية عمرها اكثر من 60 عاما، إضافة الى مقاهي ومحلات أخرى.

وقد افادت العائلات ان رجل الاعمال، اشترى تلك العقارات بطرق ملتوية مستعملا نفوذه وامواله من اجل هرسلتهم، اذ ان بعض المقاهي تم غلقها وتهديد اصحابها بالتفويت له بالبيع او سيتم غلقها من قبل التراتيب البلدية، اما صاحب مقهى فقد تولى التفويت في محله بالبيع الى رجل الاعمال بعد ان تم غلق المقهى في مناسبتين بطرق غير قانونية.

بطلان إجراءات البيع

من جهة أخرى، فقد افاد صيدلي لـ«الشروق» ان هناك تلاعب في هذا الملف متسائلا كيف تمكن رجل الاعمال من خلاص مستحقات الورثة الايطاليين وكيف تمكن من شراء تلك العقارات دون اعلام الورثة، مؤكدا ان المصفي قام بفتح حساب جار بالمنزه باسم الورثة الايطاليين المالكيين الأصليين للعقارين المذكورين، ليتم فيما بعد بيع منابهم دون اعلام المتسوغين او اتباع الطرق القانونية المعمول بها.

وتابع انه بدوره قدم قضية استعجالية لبطلان اجراءات عملية البيع مطالبا القضاء بفتح تحقيق ضد المصفي باعتباره تلاعب بالتركة لصالح رجل الاعمال الذي قال انه بصدد تهديد الجميع عبر أساليب بشعة اضافة الى انه يقوم بعمليات حفر بالمباني لاسقاطها.

خديجة يحياوي