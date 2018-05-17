الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 17 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
خضر وغلال رمضان.. فوائد الطماطم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
رمضان الشروق
خضر وغلال رمضان.. فوائد الطماطم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

للطّماطم فوائد عديدة تعود على الجسم بمنافع صحيّة، ومن أهمّها تقليل أعراض السّكري بنوعَيْه الأول والثاني؛ بسبب احتوائها على الألياف؛ حيث يحتوي كوب واحد من الطّماطم على غرامين من الألياف الغذائية، وقد أثبتت بعض البحوث أنّ الأشخاص المصابين بمرض السكّري بنوعه الأوّل، ويستهلكون وجباتٍ غنيّةً بالألياف الغذائيّة، تقل لديهم مستويات الجلوكوز في الدّم وكذلك الأشخاص المصابون بمرض السكّري من النوع الثاني ستتحسّن لديهم مستويات الدّهون، والإنسولين، والسكّر في الدّم.

وتحافظ الطّماطم على مستويات ضغط الدّم؛ بسبب احتوائها للقليل من الصّوديوم؛ حيث يحتوي كل 100غ من الطماطم الطّازجة النّاضجة على 5ملغ منه كما يوسّع محتواها العالي من البوتاسيوم الأوعية الدمويّة؛ ففي كلّ 100غ من الطماطم الطازجة 237ملغ من البوتاسيوم.
تعزيز عمل القلب والأوعية الدّمويّة تُعزِّز الطّماطم عمل عضلة القلب والأوعية الدمويّة، وتقيها من الأمراض؛ بسبب محتواها الجيّد من فيتامين C، والألياف، ومادّة الكولين، والبوتاسيوم؛ الذي يرتبط تناول كميّاتٍ كبيرة منه بالتّزامن مع تناول كميّات قليلة من الصّوديوم بانخفاض مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغيّة.
وتكافح الطّماطم الأنواع المختلفة من السّرطان، وتحارب تكوُّن الخلايا السّرطانيّة والجذور الحُرّة؛ بسبب محتواها العالي من فيتامين C، ومضادّات الأكسدة الأخرى.
ووفقا لجمعيّة السّرطان الأمريكيّة، فإنّ الأشخاص الذين يتناولون الطّماطم قد تنخفض لديهم احتماليّة تطوّر بعض أنواع السّرطانات، خاصّةً سرطانات المعدة، والبروستاتا، والرّئة.

تقرؤون أيضا
تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي.. علاّمة... جمع فأوعى (1)
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتلوى دروب المدينة العتيقة... تنبعث من الجدران القديمة رائحة الزمان والمكان، كل شيء هنا يتكلم وكل شيء يروي...
المزيد >>
من مقاصد الصيام .. زكــــــــــاة النفــــس
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
صوم رمضان من أعظم أسباب زكاة النفس والروح، فمن صامه إيمانًا واحتسابًا زكت نفسه وطابت، وتسامت عن الرذائل...
المزيد >>
مدرسة رمضان ..فضل شهر الصيام
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: يدعو ويقول اللّهمّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
المزيد >>
في السيرة النبوية .. نسب النبي صلى الله عليه وسلم
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رمضان الشروق
خضر وغلال رمضان.. فوائد الطماطم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

للطّماطم فوائد عديدة تعود على الجسم بمنافع صحيّة، ومن أهمّها تقليل أعراض السّكري بنوعَيْه الأول والثاني؛ بسبب احتوائها على الألياف؛ حيث يحتوي كوب واحد من الطّماطم على غرامين من الألياف الغذائية، وقد أثبتت بعض البحوث أنّ الأشخاص المصابين بمرض السكّري بنوعه الأوّل، ويستهلكون وجباتٍ غنيّةً بالألياف الغذائيّة، تقل لديهم مستويات الجلوكوز في الدّم وكذلك الأشخاص المصابون بمرض السكّري من النوع الثاني ستتحسّن لديهم مستويات الدّهون، والإنسولين، والسكّر في الدّم.

وتحافظ الطّماطم على مستويات ضغط الدّم؛ بسبب احتوائها للقليل من الصّوديوم؛ حيث يحتوي كل 100غ من الطماطم الطّازجة النّاضجة على 5ملغ منه كما يوسّع محتواها العالي من البوتاسيوم الأوعية الدمويّة؛ ففي كلّ 100غ من الطماطم الطازجة 237ملغ من البوتاسيوم.
تعزيز عمل القلب والأوعية الدّمويّة تُعزِّز الطّماطم عمل عضلة القلب والأوعية الدمويّة، وتقيها من الأمراض؛ بسبب محتواها الجيّد من فيتامين C، والألياف، ومادّة الكولين، والبوتاسيوم؛ الذي يرتبط تناول كميّاتٍ كبيرة منه بالتّزامن مع تناول كميّات قليلة من الصّوديوم بانخفاض مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغيّة.
وتكافح الطّماطم الأنواع المختلفة من السّرطان، وتحارب تكوُّن الخلايا السّرطانيّة والجذور الحُرّة؛ بسبب محتواها العالي من فيتامين C، ومضادّات الأكسدة الأخرى.
ووفقا لجمعيّة السّرطان الأمريكيّة، فإنّ الأشخاص الذين يتناولون الطّماطم قد تنخفض لديهم احتماليّة تطوّر بعض أنواع السّرطانات، خاصّةً سرطانات المعدة، والبروستاتا، والرّئة.

تقرؤون أيضا
تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي.. علاّمة... جمع فأوعى (1)
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتلوى دروب المدينة العتيقة... تنبعث من الجدران القديمة رائحة الزمان والمكان، كل شيء هنا يتكلم وكل شيء يروي...
المزيد >>
من مقاصد الصيام .. زكــــــــــاة النفــــس
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
صوم رمضان من أعظم أسباب زكاة النفس والروح، فمن صامه إيمانًا واحتسابًا زكت نفسه وطابت، وتسامت عن الرذائل...
المزيد >>
مدرسة رمضان ..فضل شهر الصيام
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: يدعو ويقول اللّهمّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
المزيد >>
في السيرة النبوية .. نسب النبي صلى الله عليه وسلم
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
﻿