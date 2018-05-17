مع اقتراب مخزون العملة الصعبة من معدل 70 يوما من التوريد:الشـــروع فــــي تقليص توريـــــد الأدويــــــة والمحروقـــــــــــــات

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تونس (الشروق)
أكدت مصادر مالية موثوقة لـ«الشروق» أنه مع اقتراب احتياطي العملة الصعبة من معدل 70 من التوريد فقد شرعت الحكومة في بحث جملة من الاجراءات الهادفة الى «تقليص» توريد بعض أنواع الأدوية والمحروقات. وكان البنك المركزي للبلاد التونسية أصدر أول أمس الثلاثاء بلاغا جاء فيه أن مخزون البنك من العملة الصعبة واصل انهياره ووصل الى حدود 73 يوما فقط من التوريد، بعد أن كان الأسبوع الماضي في حدود 75 يوما.
وفي هذا الاطار فإن مصادر مالية موثوقة أكدت لـ«الشروق» أن الانهيار في مخزون العملة الصعبة سيتواصل في ظل تراجع تونس عن الخروج الى السوق المالية الدولية خوفا من مغامرة خاسرة وعدم القدر على كبح جماح التوريد العشوائي لأسباب سياسية لا سيما وأن تركيا باتت تعتمد كثيرا على السوق التونسية لتقليص العجز المالي وارتفاع نسب التضخم وانهيار الليرة لديها.
وحسب ذات المصادر دائما فإن الوصول الى معدل 70 يوما من التوريد بات وشيكا وعلى هذا الأساس فقد شرعت الحكومة في البحث في إجراءات التقليص من توريد بعض أنواع الأدوية لا سيما منها باهظة الثمن وأيضا بعض أنواع المحروقات الى أن تمرّ هذه الفترة الأسوأ في تاريخ تونس بسلام.
تونس (الشروق)
أكدت مصادر مالية موثوقة لـ«الشروق» أنه مع اقتراب احتياطي العملة الصعبة من معدل 70 من التوريد فقد شرعت الحكومة في بحث جملة من الاجراءات الهادفة الى «تقليص» توريد بعض أنواع الأدوية والمحروقات. وكان البنك المركزي للبلاد التونسية أصدر أول أمس الثلاثاء بلاغا جاء فيه أن مخزون البنك من العملة الصعبة واصل انهياره ووصل الى حدود 73 يوما فقط من التوريد، بعد أن كان الأسبوع الماضي في حدود 75 يوما.
وفي هذا الاطار فإن مصادر مالية موثوقة أكدت لـ«الشروق» أن الانهيار في مخزون العملة الصعبة سيتواصل في ظل تراجع تونس عن الخروج الى السوق المالية الدولية خوفا من مغامرة خاسرة وعدم القدر على كبح جماح التوريد العشوائي لأسباب سياسية لا سيما وأن تركيا باتت تعتمد كثيرا على السوق التونسية لتقليص العجز المالي وارتفاع نسب التضخم وانهيار الليرة لديها.
وحسب ذات المصادر دائما فإن الوصول الى معدل 70 يوما من التوريد بات وشيكا وعلى هذا الأساس فقد شرعت الحكومة في البحث في إجراءات التقليص من توريد بعض أنواع الأدوية لا سيما منها باهظة الثمن وأيضا بعض أنواع المحروقات الى أن تمرّ هذه الفترة الأسوأ في تاريخ تونس بسلام.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018