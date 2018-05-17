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يوم الخميس 17 ماي 2018
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مع اقتراب مخزون العملة الصعبة من معدل 70 يوما من التوريد:الشـــروع فــــي تقليص توريـــــد الأدويــــــة والمحروقـــــــــــــات
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الوطنية
مع اقتراب مخزون العملة الصعبة من معدل 70 يوما من التوريد:الشـــروع فــــي تقليص توريـــــد الأدويــــــة والمحروقـــــــــــــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس (الشروق)

أكدت مصادر مالية موثوقة لـ«الشروق» أنه مع اقتراب احتياطي العملة الصعبة من معدل 70 من التوريد فقد شرعت الحكومة في بحث جملة من الاجراءات الهادفة الى «تقليص» توريد بعض أنواع الأدوية والمحروقات. وكان البنك المركزي للبلاد التونسية أصدر أول أمس الثلاثاء بلاغا جاء فيه أن مخزون البنك من العملة الصعبة واصل انهياره ووصل الى حدود 73 يوما فقط من التوريد، بعد أن كان الأسبوع الماضي في حدود 75 يوما.
وفي هذا الاطار فإن مصادر مالية موثوقة أكدت لـ«الشروق» أن الانهيار في مخزون العملة الصعبة سيتواصل في ظل تراجع تونس عن الخروج الى السوق المالية الدولية خوفا من مغامرة خاسرة وعدم القدر على كبح جماح التوريد العشوائي لأسباب سياسية لا سيما وأن تركيا باتت تعتمد كثيرا على السوق التونسية لتقليص العجز المالي وارتفاع نسب التضخم وانهيار الليرة لديها.
وحسب ذات المصادر دائما فإن الوصول الى معدل 70 يوما من التوريد بات وشيكا وعلى هذا الأساس فقد شرعت الحكومة في البحث في إجراءات التقليص من توريد بعض أنواع الأدوية لا سيما منها باهظة الثمن وأيضا بعض أنواع المحروقات الى أن تمرّ هذه الفترة الأسوأ في تاريخ تونس بسلام.

سليم العجرودي
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الوطنية
مع اقتراب مخزون العملة الصعبة من معدل 70 يوما من التوريد:الشـــروع فــــي تقليص توريـــــد الأدويــــــة والمحروقـــــــــــــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس (الشروق)

أكدت مصادر مالية موثوقة لـ«الشروق» أنه مع اقتراب احتياطي العملة الصعبة من معدل 70 من التوريد فقد شرعت الحكومة في بحث جملة من الاجراءات الهادفة الى «تقليص» توريد بعض أنواع الأدوية والمحروقات. وكان البنك المركزي للبلاد التونسية أصدر أول أمس الثلاثاء بلاغا جاء فيه أن مخزون البنك من العملة الصعبة واصل انهياره ووصل الى حدود 73 يوما فقط من التوريد، بعد أن كان الأسبوع الماضي في حدود 75 يوما.
وفي هذا الاطار فإن مصادر مالية موثوقة أكدت لـ«الشروق» أن الانهيار في مخزون العملة الصعبة سيتواصل في ظل تراجع تونس عن الخروج الى السوق المالية الدولية خوفا من مغامرة خاسرة وعدم القدر على كبح جماح التوريد العشوائي لأسباب سياسية لا سيما وأن تركيا باتت تعتمد كثيرا على السوق التونسية لتقليص العجز المالي وارتفاع نسب التضخم وانهيار الليرة لديها.
وحسب ذات المصادر دائما فإن الوصول الى معدل 70 يوما من التوريد بات وشيكا وعلى هذا الأساس فقد شرعت الحكومة في البحث في إجراءات التقليص من توريد بعض أنواع الأدوية لا سيما منها باهظة الثمن وأيضا بعض أنواع المحروقات الى أن تمرّ هذه الفترة الأسوأ في تاريخ تونس بسلام.

سليم العجرودي
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