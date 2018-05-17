رئيس نقابة أطباء الأسنان:القطاع يعاني من الإغراق

الشروق ـ تونس :

دعا الدكتور عادل بن صميدة رئيس نقابة أطباء أسنان تونس الى حماية مهنة طب الأسنان من الإغراق مشددا على أن هذه الأخيرة لا تتحمل مئات من المتخرجين سنويا.

وانتقد في تصريح لـ «الشروق» عدم تفاعل وزارة التعليم العالي مع دعوات النقابة الى تقليص عدد الموجهين سنويا الى شعبة طب الأسنان بكلية المنستير والذي يتجاوز 200 سنويا ينضاف لهم مئات من الذين يدرسون اختصاص طب الأسنان في أوروبا فيما لا تتحمل السوق أكثر من 80 متخرجا سنويا حسب معايير المنظمة العالمية للصحة.

ولاحظ عادل بن صميدة تجاوز عدد المتخرجين سنويا للاحتياجات الحقيقية وراء التقتير في التسجيل من قبل مجلس عمادة أطباء الأسنان، مشيرا الى أن جهود الاتفاقية المبرمة مع الكنام وتدهور القدرة الشرائية للمواطن زادا في تعميق حالة الكساد التي يعاني منها القطاع.





فؤاد ـ ع