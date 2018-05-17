رئيس نقابة أطباء الأسنان:القطاع يعاني من الإغراق

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الشروق ـ تونس :
دعا الدكتور عادل بن صميدة رئيس نقابة أطباء أسنان تونس الى حماية مهنة طب الأسنان من الإغراق مشددا على أن هذه الأخيرة لا تتحمل مئات من المتخرجين سنويا.
وانتقد في تصريح لـ «الشروق» عدم تفاعل وزارة التعليم العالي مع دعوات النقابة الى تقليص عدد الموجهين سنويا الى شعبة طب الأسنان بكلية المنستير والذي يتجاوز 200 سنويا ينضاف لهم مئات من الذين يدرسون اختصاص طب الأسنان في أوروبا فيما لا تتحمل السوق أكثر من 80 متخرجا سنويا حسب معايير المنظمة العالمية للصحة.
ولاحظ عادل بن صميدة تجاوز عدد المتخرجين سنويا للاحتياجات الحقيقية وراء التقتير في التسجيل من قبل مجلس عمادة أطباء الأسنان، مشيرا الى أن جهود الاتفاقية المبرمة مع الكنام وتدهور القدرة الشرائية للمواطن زادا في تعميق حالة الكساد التي يعاني منها القطاع.
الشروق ـ تونس :
دعا الدكتور عادل بن صميدة رئيس نقابة أطباء أسنان تونس الى حماية مهنة طب الأسنان من الإغراق مشددا على أن هذه الأخيرة لا تتحمل مئات من المتخرجين سنويا.
وانتقد في تصريح لـ «الشروق» عدم تفاعل وزارة التعليم العالي مع دعوات النقابة الى تقليص عدد الموجهين سنويا الى شعبة طب الأسنان بكلية المنستير والذي يتجاوز 200 سنويا ينضاف لهم مئات من الذين يدرسون اختصاص طب الأسنان في أوروبا فيما لا تتحمل السوق أكثر من 80 متخرجا سنويا حسب معايير المنظمة العالمية للصحة.
ولاحظ عادل بن صميدة تجاوز عدد المتخرجين سنويا للاحتياجات الحقيقية وراء التقتير في التسجيل من قبل مجلس عمادة أطباء الأسنان، مشيرا الى أن جهود الاتفاقية المبرمة مع الكنام وتدهور القدرة الشرائية للمواطن زادا في تعميق حالة الكساد التي يعاني منها القطاع.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018