حدث في رمضان.. 1982 .. تأسيس مهرجان المدينة في تونس

مثّل رمضان 1982 لحظة فارقة في مسيرة وحياة تونس المدينة بإعلان ميلاد مهرجان المدينة... مهرجان ولد ببادرة وانطلاقا من مشروع عرضه وتقدم به الاستاذ المختار الرصاع المدير الحالي لمهرجان قرطاج الدولي الى السلطات البلدية التي احتضنت بحبّ هذا المشروع الثقافي الابداعي الريادي بطابعه الخاص بشهر رمضان.

تدور فعاليات مهرجان المدينة في مسلك يبدأ من ميدان «دار بن عبد الله» وينتهي في مدرسة صاحب الطابع بميدان الحلفاوين مسلك يشقّ المدينة بالعرض مخترقا الدوائر العمرانية كلها، مسلك يعجّ بالمراكز الثقافية ودكاكين الفنانين والآلاتية والمقاهي الثقافية والمطاعم السياحية والأروقة التشكيلية والبيوتات القديمة والطابع الأندلسي بأبواب مزخرفة ونباتات تتسلق الحيطان.

وتتوزع عروض المهرجان على مراكز ثقافية «مسرح الفنون دار بن عبد الله» «دار حسين» «حدائق قصر خيرالدين» «نادي الطاهر الحداد» «دار الأصرم» «مقر المعهد الرشيدي» «فضاء 13 أوت بالصادقية» «مدرسة صاحب الطابع»، واستعاد المهرجان الفضاء الخارجي بالاحتفال الصوفي بين الزوايا الشهيرة: زاوية سيدي محرز، زاوية سيدي ابراهيم الرياحي، الزاوية العزوزية، زاوية سيدي بن عروس، وغيرها.

أسماء خالدة في سجل المهرجان

على امتداد دوراته يحتفظ تاريخ المهرجان بالعديد من الأسماء الطربية الخالدة والفرق الموسيقية الرائدة التي أثثت سهراته، فلا ننسى بالي إنانا وهبة القواس والأوركسترا السمفوني اللبناني وصباح فخري ومنصور الرحباني وأديب الدايخ وفرقة الموسيقى العربية والقائمة طويلة في هذا المجال... كما أن المهرجان احتضن أسماء تونسية في خطواتها الأولى على درب الابداع الفني الطربي الأصيل فكان النجاح لها بعد ذلك على غرار عبير النصراوي ونبيهة كراولي وأنور براهم ونورالدين بن عائشة وعادل سلطان وغيرهم كثير.

في كل مدينة مهرجان

بات مهرجان المدينة بالعاصمة جزءا هاما ضمن طقوس التونسيين في رمضان كل عام ولا غرابة في ذلك على اعتبار اختياراته الابداعية التي جعلت منه موعدا استثنائيا يتشوق اليه الجمهور العريض بدرجة كبيرة تميّز كان له تأثيره الايجابي من خلال الانتقال تدريجيا الى مدن وبلدات تونسية حتى شمل أكثر من خمسين مدينة مهما كبرت أو صغرت امكانياتها المادية... لقد عمّ مهرجان المدينة كل المدن التونسية.

محسن بن أحمد