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يوم الخميس 17 ماي 2018
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توب كابي (1) .. .متحف آثار الرسـول عليه الصلاة والسلام
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رمضان الشروق
توب كابي (1) .. .متحف آثار الرسـول عليه الصلاة والسلام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

يقع المتحف في إسطنبول بتركيا و كان مركز الحكم في الدولة العثمانية من عام 1465م إلى 1853م. فبعد دخول السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح إلى القسطنطينية (إسطنبول) عام 1453م، والتي أصبحت فيما بعد عاصمة امبراطورية ضخمة، أقام هذا السلطان ما بين عامي 1475 – 1478 القصر الجديد في اسطنبول، ثم أضاف إليه السلطان أحمد الثالث 1709 م جناحا ً أطلق عليه اسم طوب كابي، وبعد احتراق القصر وتجديده أطلق عليه اسم قصر طوب كابي، واستمر ليكون قصرا ً للسلطان وحاشيته وأهله وزوجاته، وكذلك مكانا ً رسميا ً لاستقبال الضيوف والزوار.
وقد تم إنشاء هذا القصر عام 1874م وتم بناؤه من الحجر البني اللون، وهو عبارة عن مجموعة من المباني التي تربطها أفنية وممرات حركة ومناطق خضراء، وللقصر مدخل رئيسي يتكون من دعامتين عاليتين تشبهان المنارة تدعى (باب المدفع) بارتفاع 15,2 مترًا وبعرض 15,5 مترًا، بين القرن الذهبي وبحر مرمره.

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رمضان الشروق
توب كابي (1) .. .متحف آثار الرسـول عليه الصلاة والسلام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

يقع المتحف في إسطنبول بتركيا و كان مركز الحكم في الدولة العثمانية من عام 1465م إلى 1853م. فبعد دخول السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح إلى القسطنطينية (إسطنبول) عام 1453م، والتي أصبحت فيما بعد عاصمة امبراطورية ضخمة، أقام هذا السلطان ما بين عامي 1475 – 1478 القصر الجديد في اسطنبول، ثم أضاف إليه السلطان أحمد الثالث 1709 م جناحا ً أطلق عليه اسم طوب كابي، وبعد احتراق القصر وتجديده أطلق عليه اسم قصر طوب كابي، واستمر ليكون قصرا ً للسلطان وحاشيته وأهله وزوجاته، وكذلك مكانا ً رسميا ً لاستقبال الضيوف والزوار.
وقد تم إنشاء هذا القصر عام 1874م وتم بناؤه من الحجر البني اللون، وهو عبارة عن مجموعة من المباني التي تربطها أفنية وممرات حركة ومناطق خضراء، وللقصر مدخل رئيسي يتكون من دعامتين عاليتين تشبهان المنارة تدعى (باب المدفع) بارتفاع 15,2 مترًا وبعرض 15,5 مترًا، بين القرن الذهبي وبحر مرمره.

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من مقاصد الصيام .. زكــــــــــاة النفــــس
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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في السيرة النبوية .. نسب النبي صلى الله عليه وسلم
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نورالدين بالطيب
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