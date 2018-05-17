وزير التجارة في ندوة صحفية :المنتوج متوفر... الأسعار مستقرّة ولا داعي للّهفة

من المنتظر أن يكون التزويد منتظما إجمالا، بما في ذلك المواد الحسّاسة وكثيرة الاستهلاك، وسيتم التعويل على الإنتاج الوطني واللجوء للتوريد في الحالات القصوى، حسب وزير التجارة عمر الباهي.

تونس (الشروق) ــ

وصرح في ندوة صحفية التأمت امس انه تم تسجيل بعض الضغوطات على مادة الدجاج واللحوم الحمراء، وتدخلت الوزارة بالتوريد. وتوقع أن تتراجع أسعار اللحوم البيضاء من دجاج وديك رومي بعد تعديل السوق. وحول ارتفاع أسعار البيض قال إن السوق يخضع للعرض والطلب وأن الأسعار متجهة للانخفاض وسعر البيض اليوم بين 720 و780 مليما. وقد تتدخل الوزارة لتحديد سعر البيض إن واصل في الارتفاع لكنه الآن مستقر.

ويقدر مستوى الإنتاج من البيض المبرمج لشهر رمضان 2018 بحوالي 152 مليون بيضة ومن المنتظر تغطية الحاجيات الإضافية من هذه المادة انطلاقا من المخزون التعديلي. ويقدر المخزون: بحوالي 41 مليون بيضة.

أما فيما يتعلق بالدواجن فيقدر المخزون الحالي بحوالي 753 طنا من برنامج 2000 طن، ولم يتسن التقدم في عملية الخزن نظرا لتسجيل نقص في مستويات الإنتاج وارتفاع سعره منذ نوفمبر2017. وقد تمّ الترخيص لتوريد كميات من دجاج اللحم المجمد (موجه للقطاع السياحي) لتخفيف الضغط على الاستهلاك العائلي.

كما سيتم توفير مخزون تعديلي من اللحوم الحمراء. ونظرا للنقص الهيكلي المسجل في إنتاج لحوم الأبقار، تمّ إقرار توريد 2000 طن من لحوم الأبقار المبردة معفاة من المعاليم والآداءات الديوانية. و2000 طن من لحوم الأبقار المجمدة لفائدة القطاع السياحي.

ورغم تراجع أسعار لحوم الضأن فسيتم اللجوء إن اقتضت الضرورة، إلى توريد كميات من لحوم الضأن المبردة يتمّ تحديدها حسب حاجيات السوق.

واعتبر الوزير أن أسعار الخضر حاليا من (بصل وطماطم وفلفل) في المتناول وانها قد انخفضت. وقد تم «تسجيل انفراج على مستوى أسعار الخضر والغلال والأسماك خلال الفترة الأخيرة، كما تم تسجيل رقم قياسي في التزود بسوق الجملة بئر القصعة يوم الثلاثاء، حيث وصلت 2340 طنا من الغلال والخضر والأسماك، منها 1355 خضرا، و 895 طنا من الغلال، و91 طنا من الأسماك.

من المتوقع أن يتم تزويد السوق بصفة منتظمة باعتبار تزامن شهر رمضان مع بداية الإنتاج الفصلي إضافة للكميات المتبقية من الإنتاج البدري (حوالي 7 آلاف طن). وتمت برمجة تكوين مخزون تعديلي من البطاطا المعدة للاستهلاك في حدود 40 ألف طن انطلاقا من الإنتاج الفصلي منها 10 آلاف طن لدى المجمع المهني المشترك للخضر و30 ألف طن لدى الخواص لتحسين العرض خلال الفجوة الخريفية.

أما فيما يتعلق بالطماطم فسيتم التزويد انطلاقا من إنتاج الباكورات (تقديرات بحوالي 476 هكتارا مقابل 380 هكتارا خلال السنة الفارطة). ومن المتوقع أن يكون التزويد منتظما في شهر رمضان مع توفر المنتوج انطلاقا من الانتاج تحت البيوت وتحت الانفاق والانتاج الفصلي المبكر(حوالي 70 ألف طن).

كما سيتحسن تزويد السوق من الفلفل الذي شهد ارتفاعا في الانتاج رغم تقلص المساحات المزروعة في الإنتاج البدري الذي يتم استهلاكه حاليا.

تمور وغلال

ويتمّ تزويد السوق خلال شهر رمضان انطلاقا من إنتاج الغلال البدرية ذات النوى إضافة لمخزونات التمور وبقايا إنتاج القوارص والفراولو مع بداية دخول إنتاج الدلاع والبطيخ. وقد تم توفير مخزونات من التمور تقدر بحوالي 40 ألف طن، وإبرام اتفاقية بين GIFRUIT وسلسلة مغازات عصرية لتوفير كمية 150 طنا من التمور بسعر 4290 مليما للكيلوغرام.

المراقبة في الموعد

رغم أن عدد المراقبين لا يتجاوز 300 مراقب إلا وزارة التجارة ستعمل بالاشتراك مع الفرق المشتركة في رمضان على تكثيف العمل الرقابي. وقال الوزير إنه تم فتح مناظرة لانتداب أعوان مراقبة تجارية جدد وتقدم 36 ألف للمناظرة، ومع كثرة العدد اضطرت الوزارة إلى دعم جهاز الرقابة بحوالي 60 مراقبا تم «جلبهم» من وزارات أخرى.

واضاف أن المتابعة ستكون لصيقة لسير السوق الى جانب تدخل جهاز المراقبة في شهر الصيام قصد الحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي للاحتكار.

وأكد الوزير أنه تم تنفيذ أحكام لمخالفات اقتصادية رصدتها الأجهزة الرقابية واسترجاع خطايا بقيمة 2.5 مليون دينار، وهو ما يحدث لأول مرة. مؤكدا على أن هذا الجهاز سيعمل بشكل جاد.

ابتسام جمال