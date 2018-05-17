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يوم الخميس 17 ماي 2018
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أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (1)
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رمضان الشروق
أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (1)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

القارئ كلمة أولى لصفحات تاريخ تونس على امتداد مختلف الحضارات المتعاقبة عليها.. تستوقفه أسماء وروّاد كتبوا وصاغوا مواقف وصنعوا أحداثا فارقة في التاريخ المضيء لهذه الربوع الجميلة من الوطن العربي الكبير من عليسة وحنبعل إلى ابن خلدون وابن رشيق وابن الجزار حتى علي باش حامبة والبشير صفر والحبيب بورقيبة وفرحات حشاد والطاهر بن عاشور والفاضل بن عاشور مرورا بمناضلين وثأريين أعلنوا العصيان على الجبروت والاستبداد وانتصروا لإرادة الإنسان التونسي الحرّ ومقاومة الاحتلال الفرنسي البغيض.
هم مناضلون وثائرون رفعوا راية الانتصار للحرية والتوق الدائم إلى معانقة الشمس..
محمد الدغباجي ـ البشير بن سديرة ـ مصباح الجربوع وقبلهم علي بن خليفة وغيرهم كثير ممّن وهبوا أرواحهم فداء للوطن كانوا مثال الوفاء والاعتزاز بالانتماء إلى هذه الربوع.
اختارت «الشروق» ـ وفاء منها لخطّها ـ المواصلة في ذات الاتجاه وهو العودة إلى صفحات من تاريخ تونس على امتداد شهر رمضان المعظم إحياء لذكريات والوقوف عند أحداث ومواقف مثلت بصمة في مسيرة البلاد. وإذا كان رمضان الماضي قد تم تخصيص هذا الركن فيه من «رمضان الشروق» لرواد صنعوا مجد الأغنية في تونس، فإننا في رمضان هذا العام اخترنا أن نعود إلى احدى الحقب التاريخية الهامة وهي فترة صدور دستور عهد الأمان وما شهده من توتر وتدخل أجنبي ومحاولات لإبطاله بإصدار قرار مضاعفة الجباية والتي كانت سببا في اندلاع ثورة عارمة غطت كامل البلاد تحت قيادة رجل خمسيني من قبيلة أولاد ماجر اسمه علي بن غذاهم.. اسم طفا على السطح لقيادة هذه الثورة الرافضة المساس بمقدرات الشعب في تلك الفترة.. فترة تفشى فيها الفساد وعم الظلم واستفحل الاسبتداد.
«الشروق» على امتداد حلقات سنتوقف ضمن ركن «أبطال في الذاكرة» عند أسباب هذه الثورة «ثورة 1864» بقيادة علي بن غذاهم وتدخل القوى الأوروبية ودورها في إفشال هذه الثورة والتي عبّد إخمادها الطريق للاحتلال الفرنسي في ماي 1881.
يتبع

إعداد: محسن بن أحمد
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رمضان الشروق
أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (1)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

القارئ كلمة أولى لصفحات تاريخ تونس على امتداد مختلف الحضارات المتعاقبة عليها.. تستوقفه أسماء وروّاد كتبوا وصاغوا مواقف وصنعوا أحداثا فارقة في التاريخ المضيء لهذه الربوع الجميلة من الوطن العربي الكبير من عليسة وحنبعل إلى ابن خلدون وابن رشيق وابن الجزار حتى علي باش حامبة والبشير صفر والحبيب بورقيبة وفرحات حشاد والطاهر بن عاشور والفاضل بن عاشور مرورا بمناضلين وثأريين أعلنوا العصيان على الجبروت والاستبداد وانتصروا لإرادة الإنسان التونسي الحرّ ومقاومة الاحتلال الفرنسي البغيض.
هم مناضلون وثائرون رفعوا راية الانتصار للحرية والتوق الدائم إلى معانقة الشمس..
محمد الدغباجي ـ البشير بن سديرة ـ مصباح الجربوع وقبلهم علي بن خليفة وغيرهم كثير ممّن وهبوا أرواحهم فداء للوطن كانوا مثال الوفاء والاعتزاز بالانتماء إلى هذه الربوع.
اختارت «الشروق» ـ وفاء منها لخطّها ـ المواصلة في ذات الاتجاه وهو العودة إلى صفحات من تاريخ تونس على امتداد شهر رمضان المعظم إحياء لذكريات والوقوف عند أحداث ومواقف مثلت بصمة في مسيرة البلاد. وإذا كان رمضان الماضي قد تم تخصيص هذا الركن فيه من «رمضان الشروق» لرواد صنعوا مجد الأغنية في تونس، فإننا في رمضان هذا العام اخترنا أن نعود إلى احدى الحقب التاريخية الهامة وهي فترة صدور دستور عهد الأمان وما شهده من توتر وتدخل أجنبي ومحاولات لإبطاله بإصدار قرار مضاعفة الجباية والتي كانت سببا في اندلاع ثورة عارمة غطت كامل البلاد تحت قيادة رجل خمسيني من قبيلة أولاد ماجر اسمه علي بن غذاهم.. اسم طفا على السطح لقيادة هذه الثورة الرافضة المساس بمقدرات الشعب في تلك الفترة.. فترة تفشى فيها الفساد وعم الظلم واستفحل الاسبتداد.
«الشروق» على امتداد حلقات سنتوقف ضمن ركن «أبطال في الذاكرة» عند أسباب هذه الثورة «ثورة 1864» بقيادة علي بن غذاهم وتدخل القوى الأوروبية ودورها في إفشال هذه الثورة والتي عبّد إخمادها الطريق للاحتلال الفرنسي في ماي 1881.
يتبع

إعداد: محسن بن أحمد
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من مقاصد الصيام .. زكــــــــــاة النفــــس
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
صوم رمضان من أعظم أسباب زكاة النفس والروح، فمن صامه إيمانًا واحتسابًا زكت نفسه وطابت، وتسامت عن الرذائل...
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: يدعو ويقول اللّهمّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
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في السيرة النبوية .. نسب النبي صلى الله عليه وسلم
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نورالدين بالطيب
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