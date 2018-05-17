صوت الشارع:ما هو موقفك من فتح المقاهي خلال شهر رمضان ؟

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نبيل الكلاعي
أرفض فتح المقاهي والمطاعم نهارا في رمضان و»ان عصيتم فاستتروا» ففي النهاية نحن دولة اسلامية. امّا بخصوص مناخ الحريات في تونس اعتقد انه ليس هناك مناخا ملائما لاحترام الحريات بسبب العقليات. كما انني اعتبر ان «الحاكم هو من يحمي الحريات في تونس».
علي سالم
رمضان هو شهر فضيل وهو من أقدس عادات المسلمين. وشخصيا اعتبر ان هناك نظاما علمانيا رأسماليا يريد هتك مقدسات المجتمع الاسلامي. امّا بخصوصية هُوِيّة حامي الحريات في تونس في اعتقادي الدولة هي حامي الحريات ولكنها غائبة اليوم عن مختلف المسائل.
عماد
انا ارفض فتح المقاهي نهارا خلال شهر الصيام لانه «حرام» ولا مشكلة لي مع المريض الذي لا يستطيع الصوم بل مشكلتي مع من هم في صحة جيدة ولكنهم مُفطرون وهؤلاء هم جمهور تلك المقاهي. كما انني اعتبر ان القانون هو حامي الحريات في تونس لكن المشكل في عدم احترام الحريات هو تكلس العقليات الا ان هذه الحريات تتوقف عن المسائل الدينية.
أحمد النويشي
انا أرفض فتح هذه المحلات نهارا في رمضان فنحن دولة اسلامية ولشهر رمضان حرمته ومن هو مريض يستطيع الافطار في منزله امّا اعتبار فتح تلك المقاهي احتراما لحريات الافراد فانا اعتبرها اعتداء على حريتي باعتبار مدخّن وحين امر بمقهى اشم رائحة السجائر فان في ذلك اعتداء على حريتي. والدولة هي حامي الحريات وعليها حماية حريات الجميع.
نبيل الكلاعي
أرفض فتح المقاهي والمطاعم نهارا في رمضان و»ان عصيتم فاستتروا» ففي النهاية نحن دولة اسلامية. امّا بخصوص مناخ الحريات في تونس اعتقد انه ليس هناك مناخا ملائما لاحترام الحريات بسبب العقليات. كما انني اعتبر ان «الحاكم هو من يحمي الحريات في تونس».
علي سالم
رمضان هو شهر فضيل وهو من أقدس عادات المسلمين. وشخصيا اعتبر ان هناك نظاما علمانيا رأسماليا يريد هتك مقدسات المجتمع الاسلامي. امّا بخصوصية هُوِيّة حامي الحريات في تونس في اعتقادي الدولة هي حامي الحريات ولكنها غائبة اليوم عن مختلف المسائل.
عماد
انا ارفض فتح المقاهي نهارا خلال شهر الصيام لانه «حرام» ولا مشكلة لي مع المريض الذي لا يستطيع الصوم بل مشكلتي مع من هم في صحة جيدة ولكنهم مُفطرون وهؤلاء هم جمهور تلك المقاهي. كما انني اعتبر ان القانون هو حامي الحريات في تونس لكن المشكل في عدم احترام الحريات هو تكلس العقليات الا ان هذه الحريات تتوقف عن المسائل الدينية.
أحمد النويشي
انا أرفض فتح هذه المحلات نهارا في رمضان فنحن دولة اسلامية ولشهر رمضان حرمته ومن هو مريض يستطيع الافطار في منزله امّا اعتبار فتح تلك المقاهي احتراما لحريات الافراد فانا اعتبرها اعتداء على حريتي باعتبار مدخّن وحين امر بمقهى اشم رائحة السجائر فان في ذلك اعتداء على حريتي. والدولة هي حامي الحريات وعليها حماية حريات الجميع.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018