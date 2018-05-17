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يوم الخميس 17 ماي 2018
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صوت الشارع:ما هو موقفك من فتح المقاهي خلال شهر رمضان ؟
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الوطنية
صوت الشارع:ما هو موقفك من فتح المقاهي خلال شهر رمضان ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

نبيل الكلاعي

أرفض فتح المقاهي والمطاعم نهارا في رمضان و»ان عصيتم فاستتروا» ففي النهاية نحن دولة اسلامية. امّا بخصوص مناخ الحريات في تونس اعتقد انه ليس هناك مناخا ملائما لاحترام الحريات بسبب العقليات. كما انني اعتبر ان «الحاكم هو من يحمي الحريات في تونس».

علي سالم

رمضان هو شهر فضيل وهو من أقدس عادات المسلمين. وشخصيا اعتبر ان هناك نظاما علمانيا رأسماليا يريد هتك مقدسات المجتمع الاسلامي. امّا بخصوصية هُوِيّة حامي الحريات في تونس في اعتقادي الدولة هي حامي الحريات ولكنها غائبة اليوم عن مختلف المسائل.

عماد

انا ارفض فتح المقاهي نهارا خلال شهر الصيام لانه «حرام» ولا مشكلة لي مع المريض الذي لا يستطيع الصوم بل مشكلتي مع من هم في صحة جيدة ولكنهم مُفطرون وهؤلاء هم جمهور تلك المقاهي. كما انني اعتبر ان القانون هو حامي الحريات في تونس لكن المشكل في عدم احترام الحريات هو تكلس العقليات الا ان هذه الحريات تتوقف عن المسائل الدينية.

أحمد النويشي

انا أرفض فتح هذه المحلات نهارا في رمضان فنحن دولة اسلامية ولشهر رمضان حرمته ومن هو مريض يستطيع الافطار في منزله امّا اعتبار فتح تلك المقاهي احتراما لحريات الافراد فانا اعتبرها اعتداء على حريتي باعتبار مدخّن وحين امر بمقهى اشم رائحة السجائر فان في ذلك اعتداء على حريتي. والدولة هي حامي الحريات وعليها حماية حريات الجميع. 

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الوطنية
صوت الشارع:ما هو موقفك من فتح المقاهي خلال شهر رمضان ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

نبيل الكلاعي

أرفض فتح المقاهي والمطاعم نهارا في رمضان و»ان عصيتم فاستتروا» ففي النهاية نحن دولة اسلامية. امّا بخصوص مناخ الحريات في تونس اعتقد انه ليس هناك مناخا ملائما لاحترام الحريات بسبب العقليات. كما انني اعتبر ان «الحاكم هو من يحمي الحريات في تونس».

علي سالم

رمضان هو شهر فضيل وهو من أقدس عادات المسلمين. وشخصيا اعتبر ان هناك نظاما علمانيا رأسماليا يريد هتك مقدسات المجتمع الاسلامي. امّا بخصوصية هُوِيّة حامي الحريات في تونس في اعتقادي الدولة هي حامي الحريات ولكنها غائبة اليوم عن مختلف المسائل.

عماد

انا ارفض فتح المقاهي نهارا خلال شهر الصيام لانه «حرام» ولا مشكلة لي مع المريض الذي لا يستطيع الصوم بل مشكلتي مع من هم في صحة جيدة ولكنهم مُفطرون وهؤلاء هم جمهور تلك المقاهي. كما انني اعتبر ان القانون هو حامي الحريات في تونس لكن المشكل في عدم احترام الحريات هو تكلس العقليات الا ان هذه الحريات تتوقف عن المسائل الدينية.

أحمد النويشي

انا أرفض فتح هذه المحلات نهارا في رمضان فنحن دولة اسلامية ولشهر رمضان حرمته ومن هو مريض يستطيع الافطار في منزله امّا اعتبار فتح تلك المقاهي احتراما لحريات الافراد فانا اعتبرها اعتداء على حريتي باعتبار مدخّن وحين امر بمقهى اشم رائحة السجائر فان في ذلك اعتداء على حريتي. والدولة هي حامي الحريات وعليها حماية حريات الجميع. 

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