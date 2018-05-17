الجدل في البرلمان والشارع حول ارتيادها في رمضان:المقاهي ... تغلق أم لا تغلق؟

جدل متجدد عاد ليطفو على السطح في تونس بالتزامن مع حلول شهر رمضان. يخص هذا الجدل فتح المقاهي والمطاعم نهارا طيلة شهر الصيام وهو ما يرفضه البعض في حين لا يعتبره البعض الاخر مسّا من المقدَّس.

تونس(الشروق) ــ

اثار فتح بعض المقاهي لابوابها خلال شهر رمضان جدلا واسعا في تونس طيلة سنوات ما بعد الثورة وارتبط النقاش حول فتحها من عدمه بالخوض في مسالة الحريات وفي تطبيق الفصل السادس من الدستور المتعلق بحرية الضمير. ولئن مرّ هذا الجدل الى العنف المادي سابقا من خلال تهجّم بعض المحسوبين على التيار الاسلامي على المقاهي المفتوحة ابوابها نهارا خلال شهر رمضان وكذلك تدخل امنيين احيانا لغلق أبواب تلك المقاهي وهو ما ‏حصل في جهة المنستير سابقا فان وزارة الداخلية أنهت مؤخرا هذا الجدل وأقرت بان غلق المقاهي خلال شهر رمضان هو جزء اخر من خطة مكافحة الارهاب !

قرار الداخلية

جاء هذا التوضيح من وزارة الداخلية في شكل رد على سؤال كتابي كانت قد توجهت بها النائبة هاجر بالشيخ أحمد منذ نوفمبر الماضي حول «عدم الغاء المنشور المعروف بمنشور مزالي بتاريخ جويلية 1981 المتعلق بغلق المقاهي بشهر رمضان رغم تضاربه مع الفصل 6 من الدستور المكرّس لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية».

وقد اكدت الداخلية في ردها، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، ان «التجاهر بفتح المقاهي وعدم ضبط شروط لفتحها استفزازا لمشاعر العديد منهم وهو ما يمكن ان يؤدي الى ردود فعل عنيفة تؤثر على الامن العام بالاضافة الى ما يمكن ان يمثله من وسيلة لبعض الجماعات المتطرفة للتحريض على الدولة والى ارتكاب اعمال ارهابية خاصة وان شهر رمضان يعرف ارتفاعا لوتيرة التهديدات الارهابيّة ومن مختلف التنظيمات التكفيرية».

ورغم تأخير وزارة الداخلية في الرد بمعنى انها أخذت الوقت الكافي لتجهيز هذا الرد الا ان ردها فيه الكثير من الاخطاء في الرقن ما يعني ربما ان الرد تم اعداده مؤخرا وعلى عجل بعد ان اقتنعت الوزارة بدورها في «حماية مشاعر المسلمين» خلال شهر الصيام. كما تطرقت الوزارة في ردها الى انها «لم تخترق القانون ولم تعتد على حريات الافراد على غرار عدم اتخاذ اي اجراء قانوني او تأديبي ضد اي شخص مهما كانت جنسيته او دينه من اجل المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان وكذلك الشان بالنسبة للمقاهي والمطاعم.

موقف اعتبره الكثيرون سياسيا اكثر منه امنيا فالمناخ السياسي بصدد التشكل من جديد ما بعد نتائج الانتخابات المحلية والتي فاز فيها مستقلون (الكثير منهم يُحسب على التيار الاسلامي) واسلاميون. يحدث هذا في الوقت الذي يلاقي فيه وزير الداخلية لطفي براهم انتقادات لاذعة من الاسلاميين رفضا لتوليه هذه الحقيبة.

التجربة التركية

الجدل انتقل للشارع حيث الكثير تفاعل ايجابيا مع قرار وزارة الداخلية معتبرين ان فتح المقاهي والمطاعم هو اعتداء على المقدسات باعتبار ان المجتمع التونسي مجتمع اسلامي وان التجاهر بالإفطار مس من المقدس فيما اعتبر آخرون ان تطبيق مرسوم عمره اكثر من 30 سنة فيه مس مما نصّ عليه الدستور التونسي الذي افرزته الثورة الاجتماعية ضد الدكتاتورية والفساد.

فيما اعتبر نشطاء وحقوقيون ان اجبار المقاهي والمطاعم على الغلق نهارا خلال شهر رمضان هو خطوة الى الوراء في مسألة احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة كما اعتبر هؤلاء ان هذا القرار لا يمكن باي شكل من الاشكال ان يساعد على مكافحة الارهاب بل إن مكافحة الارهاب تكون باحترام مناخ تُصان فيه حقوق وحريات الافراد.

جدل متجدد اعتبره البعض ظاهرة صحية حيث ان فتح نقاش عام بخصوص هذه المسائل من شانه ان يرسخ القناعة بضرورة احترام هذه الحريات كما ان مثل هكذا مسائل لم يتم الخوض فيها سابقا.

واستشهد اكاديميون منتقدون لقرار وزارة الداخلية بالتجربة التركية حيث لم يتم غلق المقاهي والمطاعم نهارا في رمضان تأمينا للخدمات التي يطلبها من لا يصومون وفي نفس الوقت لا احد اجبر احدا على عدم الصوم خاصة وان تركيا يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الاسلامي.

أسماء سحبون