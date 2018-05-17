مساجد لها تاريخ . .مسجد بوفتاتة أقدم مساجد سوسـة

-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
«الشروق» مكتب الساحل:
لمسجد بوفتاتة بالمدينة العتيقة بسوسة حكاية، فخلال العهد الأغلبي ولما كثر عدد السكان بمدينة سوسة وانتشر العمران أمر الأمير أبوعقال الأغلب فتاه المسمى فتاتة المكلف بالإشراف على بناء الجانب القبلي من السور ببناء مسجد وقد نُسب إليه (فتاتة) ثم وقع تحريف في الاسم فصار يعرف بـ «بوفتاتة» وهومسجد بسيط البناء له أعمدة من الحجارة المتينة ولم يعتن فتاتة بزخرفته الداخلية لوقوعه في منطقة حربية ولانهماكه في إنجاز السور الدرع الواقي للمدينة من خطر الغارات العدوانية، ورغم ذلك فقد زينه بكتابة كوفية تحيط بجدرانه الخارجية من جهاته الأربع.
وقد أدخلت على المسجد حديثا بعض التحسينات كالطلاء بالدهن والتبليط لكن جوهره الأصلي لم يتغير.
وإذا ما تأمل الإنسان مليا في بنائه يلاحظ الشبه في الطراز المعماري مع الجامع الكبير، وقد وقع اعتماده كنموذج لبناء عديد المساجد عبر العصور، ولعل أهم ما يميز هذا المسجد الصغير أسبقيته التاريخية، إذ يعتقد المؤرخون والباحثون أنه شُيد قبل الجامع الكبير في أواخر القرن الثاني للهجرة وقد حافظت بيت الصلاة السفلى على شكلها الهندسي ومساحتها ونمطها الأصلي. ويحمل أحد جدران المسجد كتابة كوفية رائعة تؤرخ المبنى وتخلد ذكرى مصممه الملقب بأبي فتاتة، أما المئذنة فقد تمت إضافتها لاحقا في عهد الأتراك... ويقع المسجد بالمدينة العتيقة بسوسة.
«الشروق» مكتب الساحل:
لمسجد بوفتاتة بالمدينة العتيقة بسوسة حكاية، فخلال العهد الأغلبي ولما كثر عدد السكان بمدينة سوسة وانتشر العمران أمر الأمير أبوعقال الأغلب فتاه المسمى فتاتة المكلف بالإشراف على بناء الجانب القبلي من السور ببناء مسجد وقد نُسب إليه (فتاتة) ثم وقع تحريف في الاسم فصار يعرف بـ «بوفتاتة» وهومسجد بسيط البناء له أعمدة من الحجارة المتينة ولم يعتن فتاتة بزخرفته الداخلية لوقوعه في منطقة حربية ولانهماكه في إنجاز السور الدرع الواقي للمدينة من خطر الغارات العدوانية، ورغم ذلك فقد زينه بكتابة كوفية تحيط بجدرانه الخارجية من جهاته الأربع.
وقد أدخلت على المسجد حديثا بعض التحسينات كالطلاء بالدهن والتبليط لكن جوهره الأصلي لم يتغير.
وإذا ما تأمل الإنسان مليا في بنائه يلاحظ الشبه في الطراز المعماري مع الجامع الكبير، وقد وقع اعتماده كنموذج لبناء عديد المساجد عبر العصور، ولعل أهم ما يميز هذا المسجد الصغير أسبقيته التاريخية، إذ يعتقد المؤرخون والباحثون أنه شُيد قبل الجامع الكبير في أواخر القرن الثاني للهجرة وقد حافظت بيت الصلاة السفلى على شكلها الهندسي ومساحتها ونمطها الأصلي. ويحمل أحد جدران المسجد كتابة كوفية رائعة تؤرخ المبنى وتخلد ذكرى مصممه الملقب بأبي فتاتة، أما المئذنة فقد تمت إضافتها لاحقا في عهد الأتراك... ويقع المسجد بالمدينة العتيقة بسوسة.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018