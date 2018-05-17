مسيرة للمعلمين

تجمع، صباح الأربعاء، معلمات مدينة مدنين ومعلموها أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين ثم خرجوا في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية الى القدس، حسب ما أفاد به المنجي هلال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بمدنين .

ذات المصدر أضاف أن هذا التحرك الاحتجاجي هو رفض وتنديد لجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني تحت غطاء أنظمة عربية وصمت أخرى.

وقد تم رفع أعلام فلسطين وأخرى لتونس وأعلام الاتحاد التونسي للشغل ورفع العديد من الشعارات على غرار» بالروح والدم نفديك يا فلسطين» و "الشعب يريد تجريم التطبيع".