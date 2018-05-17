ارتفاع في نسبة الصادرات
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
ارتفاع في نسبة الصادرات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018
تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا بـ26.6 %. أمّا العائدات السياحية فقد شهدت إلى غاية شهر أفريل 2018 ارتفاعا بـ30.8 %، وذلك حسب ما أعلنه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء الفارط .
نكتة من الفايسبوك
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اثنان في السوق يلوجوا على زوجاتهم ضاعوا منهم فواحد سأل الثاني: مراتك آش لابسة فقال: بلوزة شفافة وشورط قصير...المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم كما هو الحال منذ عشرات القرون. التونسيون يستعدون ككل عام لهذا الشهر...المزيد >>
الإفطار في رمضان يثير جدلا لدى الفايسبوكيين
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل في تونس حول المفطرين في هذا الشهر. وقد اعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل...المزيد >>
ارتفاع في نسبة الصادرات
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا...المزيد >>
ارتفاع في نسبة الصادرات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018
تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا بـ26.6 %. أمّا العائدات السياحية فقد شهدت إلى غاية شهر أفريل 2018 ارتفاعا بـ30.8 %، وذلك حسب ما أعلنه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء الفارط .
نكتة من الفايسبوك
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اثنان في السوق يلوجوا على زوجاتهم ضاعوا منهم فواحد سأل الثاني: مراتك آش لابسة فقال: بلوزة شفافة وشورط قصير...المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم كما هو الحال منذ عشرات القرون. التونسيون يستعدون ككل عام لهذا الشهر...المزيد >>
الإفطار في رمضان يثير جدلا لدى الفايسبوكيين
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل في تونس حول المفطرين في هذا الشهر. وقد اعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل...المزيد >>
ارتفاع في نسبة الصادرات
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا...المزيد >>
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة