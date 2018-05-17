الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 17 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ارتفاع في نسبة الصادرات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
الفايس بوك
ارتفاع في نسبة الصادرات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا بـ26.6 %. أمّا العائدات السياحية فقد شهدت إلى غاية شهر أفريل 2018 ارتفاعا بـ30.8 %، وذلك حسب ما أعلنه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء الفارط .

تقرؤون أيضا
نكتة من الفايسبوك
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اثنان في السوق يلوجوا على زوجاتهم ضاعوا منهم فواحد سأل الثاني: مراتك آش لابسة فقال: بلوزة شفافة وشورط قصير...
المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم كما هو الحال منذ عشرات القرون. التونسيون يستعدون ككل عام لهذا الشهر...
المزيد >>
الإفطار في رمضان يثير جدلا لدى الفايسبوكيين
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل في تونس حول المفطرين في هذا الشهر. وقد اعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل...
المزيد >>
ارتفاع في نسبة الصادرات
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
ارتفاع في نسبة الصادرات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا بـ26.6 %. أمّا العائدات السياحية فقد شهدت إلى غاية شهر أفريل 2018 ارتفاعا بـ30.8 %، وذلك حسب ما أعلنه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء الفارط .

تقرؤون أيضا
نكتة من الفايسبوك
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اثنان في السوق يلوجوا على زوجاتهم ضاعوا منهم فواحد سأل الثاني: مراتك آش لابسة فقال: بلوزة شفافة وشورط قصير...
المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم كما هو الحال منذ عشرات القرون. التونسيون يستعدون ككل عام لهذا الشهر...
المزيد >>
الإفطار في رمضان يثير جدلا لدى الفايسبوكيين
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل في تونس حول المفطرين في هذا الشهر. وقد اعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل...
المزيد >>
ارتفاع في نسبة الصادرات
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
﻿