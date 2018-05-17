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يوم الخميس 17 ماي 2018
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أيام زمان.. «أمي تراكي» وبروز الفنانة الرائدة الزهرة فائزة
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رمضان الشروق
أيام زمان.. «أمي تراكي» وبروز الفنانة الرائدة الزهرة فائزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

بعد سنتين ونيف من ميلاد التلفزة الوطنية التونسية ظهرت السلسلة التلفزية الهزلية الرمضانية « امي تراكي ناس ملاح» من اخراج الراحل عبد الرزاق الحمامي عن نص لمحمد الهمامي والناصر بن جعفر.
ابطال هذه المغامرة الابداعية التلفزيونية كانوا من عناصر الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية وكان البث مباشرا وبالابيض والأسود حيث اجتهد عبد الرزاق الحمامي صحبة الفريق التقني والممثلين من أجل كسب الرهان فالمشاهد التونسي كان متعطشا لمشاهدة الممثلين الذين يلتقيهم في التمثيليات الاذاعية دون أن يراهم وها هي سلسلة «أم تراكي ناس ملاح» تمكنهم من فرصة مشاهدة هؤلاء الممثلين وهم يتحركون ويتحدثون ويعبّرون من خلال مشاهد خفيفة، ضاحكة وممتعة: الزهرة فائزة ـ صالح المهدي ـ محمد بن علي ـ الحبيب بلحارث ـ سلوى محمد ـ حسن الخلصي ـ فاطمة البحري ـ منجية الطبوبي ـ عزالدين بريكة ـ عبد السلام البش. وتروي السلسلة (أم تراكي) حكاية سيدة متقدمة في السن تتميز بحركية هامة على اعتبار انها المشرفة على العائلة والمهتمة بكل تفاصيلها فهي تتدخل وتملي شروطها. وفي المقابل يظهر زوجها بهدوء كبير وبعين ناقدة وساخرة من زورجته (أم تراكي) التي لا تعترف بالخطإ والتي تعامل ابنها (علي) الشاب بدلال مفرط. فهو مازال في نظرها طفلا صغيرا في حاجة دائمة الى العناية والاهتمام والدلال مما يجعلها عرضة لعديد المواقف الهزلية.
لقد صنعت الراحلة الزهرة فائزة وهي العصامية التكوين الفرجة في سلسلة (أمي تراكي ناس ملاح) . فقد كانت متفردة في عملها ووحيدة عصرها في التمثيل.

ما لا تعرفه عن الزهرة فائزة
تعتبر الزهرة فائزة ( 1919 ـ 1999) من رائدات الجيل الثالث للمسرح في تونس. وقد أسهمت بأعمالها في المسرح والسينما والتلفزة . وبدأت الزهرة فائزة مسارها الفني بالغناء في المجموعة الصوتية للفرقة الرشيدية، ومنها سنة 1938 إلى دور ثانوي في مسرحية (الحياة حلم) ثم أسندت لها أدوار أكثر أهمية في (العشرة الطيبة) ومسرحيات أخرى أهمها (عبد الرحمان الناصر) و(عطيل) و(لويس التاسع) وغيرها. وبعد الحرب العالمية الثانية واصلت نشاطها المسرحي مع فرقة (المسرح الشعبي). كما أسهمت في المطالب النقابية لجمعية الدفاع عن المسرح التونسي.
شاركت الزهرة فائزة أيضا في الأعمال الإذاعية، واشتهرت بأعمالها صحبة حمودة معالي وخاصة مسرحيات (الحاج كلوف) والمسرحيتين المقتبستين في المسرح (الجمل ضحك ضحكة) و(أصدقاء السوء). ومع بداية التلفزة التونسية، كانت للزهرة فائزة أهم المساهمات فيها والتي بقيت خالدة اهمها سلسلة (أم تراكي) التي تحولت إلى فيلم سنة 1973. وكانت مساهمة الزهرة فائزة في السينما مبكرة بفيلم جاك براتيي (جحا) سنة 1958 الذي نال جائزة (كان)، ثم مع المخرج عمّار الخليفي سنة 1968 في فيلم (المتمرّد) ثم في فيلم (صراخ) سنة 1974 وقبلها في فيلم (أمّ عباس).

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رمضان الشروق
أيام زمان.. «أمي تراكي» وبروز الفنانة الرائدة الزهرة فائزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

بعد سنتين ونيف من ميلاد التلفزة الوطنية التونسية ظهرت السلسلة التلفزية الهزلية الرمضانية « امي تراكي ناس ملاح» من اخراج الراحل عبد الرزاق الحمامي عن نص لمحمد الهمامي والناصر بن جعفر.
ابطال هذه المغامرة الابداعية التلفزيونية كانوا من عناصر الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية وكان البث مباشرا وبالابيض والأسود حيث اجتهد عبد الرزاق الحمامي صحبة الفريق التقني والممثلين من أجل كسب الرهان فالمشاهد التونسي كان متعطشا لمشاهدة الممثلين الذين يلتقيهم في التمثيليات الاذاعية دون أن يراهم وها هي سلسلة «أم تراكي ناس ملاح» تمكنهم من فرصة مشاهدة هؤلاء الممثلين وهم يتحركون ويتحدثون ويعبّرون من خلال مشاهد خفيفة، ضاحكة وممتعة: الزهرة فائزة ـ صالح المهدي ـ محمد بن علي ـ الحبيب بلحارث ـ سلوى محمد ـ حسن الخلصي ـ فاطمة البحري ـ منجية الطبوبي ـ عزالدين بريكة ـ عبد السلام البش. وتروي السلسلة (أم تراكي) حكاية سيدة متقدمة في السن تتميز بحركية هامة على اعتبار انها المشرفة على العائلة والمهتمة بكل تفاصيلها فهي تتدخل وتملي شروطها. وفي المقابل يظهر زوجها بهدوء كبير وبعين ناقدة وساخرة من زورجته (أم تراكي) التي لا تعترف بالخطإ والتي تعامل ابنها (علي) الشاب بدلال مفرط. فهو مازال في نظرها طفلا صغيرا في حاجة دائمة الى العناية والاهتمام والدلال مما يجعلها عرضة لعديد المواقف الهزلية.
لقد صنعت الراحلة الزهرة فائزة وهي العصامية التكوين الفرجة في سلسلة (أمي تراكي ناس ملاح) . فقد كانت متفردة في عملها ووحيدة عصرها في التمثيل.

ما لا تعرفه عن الزهرة فائزة
تعتبر الزهرة فائزة ( 1919 ـ 1999) من رائدات الجيل الثالث للمسرح في تونس. وقد أسهمت بأعمالها في المسرح والسينما والتلفزة . وبدأت الزهرة فائزة مسارها الفني بالغناء في المجموعة الصوتية للفرقة الرشيدية، ومنها سنة 1938 إلى دور ثانوي في مسرحية (الحياة حلم) ثم أسندت لها أدوار أكثر أهمية في (العشرة الطيبة) ومسرحيات أخرى أهمها (عبد الرحمان الناصر) و(عطيل) و(لويس التاسع) وغيرها. وبعد الحرب العالمية الثانية واصلت نشاطها المسرحي مع فرقة (المسرح الشعبي). كما أسهمت في المطالب النقابية لجمعية الدفاع عن المسرح التونسي.
شاركت الزهرة فائزة أيضا في الأعمال الإذاعية، واشتهرت بأعمالها صحبة حمودة معالي وخاصة مسرحيات (الحاج كلوف) والمسرحيتين المقتبستين في المسرح (الجمل ضحك ضحكة) و(أصدقاء السوء). ومع بداية التلفزة التونسية، كانت للزهرة فائزة أهم المساهمات فيها والتي بقيت خالدة اهمها سلسلة (أم تراكي) التي تحولت إلى فيلم سنة 1973. وكانت مساهمة الزهرة فائزة في السينما مبكرة بفيلم جاك براتيي (جحا) سنة 1958 الذي نال جائزة (كان)، ثم مع المخرج عمّار الخليفي سنة 1968 في فيلم (المتمرّد) ثم في فيلم (صراخ) سنة 1974 وقبلها في فيلم (أمّ عباس).

اعداد الهادي الجويني
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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