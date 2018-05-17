الإفطار في رمضان يثير جدلا لدى الفايسبوكيين

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مع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل في تونس حول المفطرين في هذا الشهر. وقد اعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن كل انسان من حقة الصيام أو الافطار. وفي هذا اعتبر فهمي الرابحي في تدوينة له أن الحرية الشخصية وحرية الضمير هي الضامن الأساسي الذي يجعل التونسي مخيرا لا مسيرا. وهو وحده المؤهل لاتخاذ قرار الصيام من عدمه خاصة أن البعض من هؤلاء الذين أفطروا لهم أسبابهم الخاصة التي دفعتهم الى الافطار.
واعتبر خالد قادري في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنه يفترض في بلد ديمقراطي ويتباهى بالحرية الفردية أن لا تتم مناقشة هذه المواضيع أصلا. ولكن المؤسف أكثر أن البعض من النخب السياسية ينصبون أنفسهم محامين للدفاع عن الاسلام. ويقومون بالدخول الى المقاهي. وهو في الحقيقة سلوك غير سليم وتصرف شعبوي .
وقال محمد باهي في تدوينة له :» التدخل في الحرية الفردية لأشخاص أكبر تهديد لقيم العيش المشترك وللمكاسب التي تحققت للتونسيين بعد الثورة وخاصة حرية الضمير والمعتقد بالإضافة الى ذلك لا توجد في تونس قوانين تمنع الافطار في رمضان. وحسب رأيي الحملات التي تقوم بها بعض الجمعيات في شهر رمضان مجرد حركات فلكلورية أو شعبوية".
واعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الدين الاسلامي دين رحمة. ويحث على تطبيق أركان الاسلام. ولكن هذا لا يبرر فرض الصيام على البعض خاصة أن بعضهم قد يكون يعاني من مرض معين.
ولكن في المقابل اعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن من حق المرضى الافطار. ولكن المشكلة تكمن في المجاهرة في الافطار والتباهي بذلك من طرف بعض الشبان. وأشار قيس الصالحي في تدوينة له :» لا يوجد مبرر للمجاهرة بالإفطار. فهي في اعتقادي عملية استفزازية لمشاعر الصائمين. وإذا رغب البعض في الافطار فعليهم احترام غيرهم من الصائمين ». وأكد فتحي القارصي في تدوينة له أن الافطار هو من الحريات الفردية التي كفلها الدستور للتونسيين. ولكن المجاهرة به تعتبر أكبر مهدد لعاداتنا وتقاليدنا والنموذج المجتمعي. ومن أراد الافطار فليقم بذلك في بيته وليس في الأماكن العمومية لأن في ذلك استفزازا لمشاعر الناس .
مع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل في تونس حول المفطرين في هذا الشهر. وقد اعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن كل انسان من حقة الصيام أو الافطار. وفي هذا اعتبر فهمي الرابحي في تدوينة له أن الحرية الشخصية وحرية الضمير هي الضامن الأساسي الذي يجعل التونسي مخيرا لا مسيرا. وهو وحده المؤهل لاتخاذ قرار الصيام من عدمه خاصة أن البعض من هؤلاء الذين أفطروا لهم أسبابهم الخاصة التي دفعتهم الى الافطار.
واعتبر خالد قادري في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنه يفترض في بلد ديمقراطي ويتباهى بالحرية الفردية أن لا تتم مناقشة هذه المواضيع أصلا. ولكن المؤسف أكثر أن البعض من النخب السياسية ينصبون أنفسهم محامين للدفاع عن الاسلام. ويقومون بالدخول الى المقاهي. وهو في الحقيقة سلوك غير سليم وتصرف شعبوي .
وقال محمد باهي في تدوينة له :» التدخل في الحرية الفردية لأشخاص أكبر تهديد لقيم العيش المشترك وللمكاسب التي تحققت للتونسيين بعد الثورة وخاصة حرية الضمير والمعتقد بالإضافة الى ذلك لا توجد في تونس قوانين تمنع الافطار في رمضان. وحسب رأيي الحملات التي تقوم بها بعض الجمعيات في شهر رمضان مجرد حركات فلكلورية أو شعبوية".
واعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الدين الاسلامي دين رحمة. ويحث على تطبيق أركان الاسلام. ولكن هذا لا يبرر فرض الصيام على البعض خاصة أن بعضهم قد يكون يعاني من مرض معين.
ولكن في المقابل اعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن من حق المرضى الافطار. ولكن المشكلة تكمن في المجاهرة في الافطار والتباهي بذلك من طرف بعض الشبان. وأشار قيس الصالحي في تدوينة له :» لا يوجد مبرر للمجاهرة بالإفطار. فهي في اعتقادي عملية استفزازية لمشاعر الصائمين. وإذا رغب البعض في الافطار فعليهم احترام غيرهم من الصائمين ». وأكد فتحي القارصي في تدوينة له أن الافطار هو من الحريات الفردية التي كفلها الدستور للتونسيين. ولكن المجاهرة به تعتبر أكبر مهدد لعاداتنا وتقاليدنا والنموذج المجتمعي. ومن أراد الافطار فليقم بذلك في بيته وليس في الأماكن العمومية لأن في ذلك استفزازا لمشاعر الناس .
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018