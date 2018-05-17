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يوم الخميس 17 ماي 2018
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الإفطار في رمضان يثير جدلا لدى الفايسبوكيين
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الفايس بوك
الإفطار في رمضان يثير جدلا لدى الفايسبوكيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

مع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل في تونس حول المفطرين في هذا الشهر. وقد اعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن كل انسان من حقة الصيام أو الافطار. وفي هذا اعتبر فهمي الرابحي في تدوينة له أن الحرية الشخصية وحرية الضمير هي الضامن الأساسي الذي يجعل التونسي مخيرا لا مسيرا. وهو وحده المؤهل لاتخاذ قرار الصيام من عدمه خاصة أن البعض من هؤلاء الذين أفطروا لهم أسبابهم الخاصة التي دفعتهم الى الافطار.
واعتبر خالد قادري في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنه يفترض في بلد ديمقراطي ويتباهى بالحرية الفردية أن لا تتم مناقشة هذه المواضيع أصلا. ولكن المؤسف أكثر أن البعض من النخب السياسية ينصبون أنفسهم محامين للدفاع عن الاسلام. ويقومون بالدخول الى المقاهي. وهو في الحقيقة سلوك غير سليم وتصرف شعبوي .
وقال محمد باهي في تدوينة له :» التدخل في الحرية الفردية لأشخاص أكبر تهديد لقيم العيش المشترك وللمكاسب التي تحققت للتونسيين بعد الثورة وخاصة حرية الضمير والمعتقد بالإضافة الى ذلك لا توجد في تونس قوانين تمنع الافطار في رمضان. وحسب رأيي الحملات التي تقوم بها بعض الجمعيات في شهر رمضان مجرد حركات فلكلورية أو شعبوية".
واعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الدين الاسلامي دين رحمة. ويحث على تطبيق أركان الاسلام. ولكن هذا لا يبرر فرض الصيام على البعض خاصة أن بعضهم قد يكون يعاني من مرض معين.
ولكن في المقابل اعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن من حق المرضى الافطار. ولكن المشكلة تكمن في المجاهرة في الافطار والتباهي بذلك من طرف بعض الشبان. وأشار قيس الصالحي في تدوينة له :» لا يوجد مبرر للمجاهرة بالإفطار. فهي في اعتقادي عملية استفزازية لمشاعر الصائمين. وإذا رغب البعض في الافطار فعليهم احترام غيرهم من الصائمين ». وأكد فتحي القارصي في تدوينة له أن الافطار هو من الحريات الفردية التي كفلها الدستور للتونسيين. ولكن المجاهرة به تعتبر أكبر مهدد لعاداتنا وتقاليدنا والنموذج المجتمعي. ومن أراد الافطار فليقم بذلك في بيته وليس في الأماكن العمومية لأن في ذلك استفزازا لمشاعر الناس .

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الفايس بوك
الإفطار في رمضان يثير جدلا لدى الفايسبوكيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

مع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل في تونس حول المفطرين في هذا الشهر. وقد اعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن كل انسان من حقة الصيام أو الافطار. وفي هذا اعتبر فهمي الرابحي في تدوينة له أن الحرية الشخصية وحرية الضمير هي الضامن الأساسي الذي يجعل التونسي مخيرا لا مسيرا. وهو وحده المؤهل لاتخاذ قرار الصيام من عدمه خاصة أن البعض من هؤلاء الذين أفطروا لهم أسبابهم الخاصة التي دفعتهم الى الافطار.
واعتبر خالد قادري في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنه يفترض في بلد ديمقراطي ويتباهى بالحرية الفردية أن لا تتم مناقشة هذه المواضيع أصلا. ولكن المؤسف أكثر أن البعض من النخب السياسية ينصبون أنفسهم محامين للدفاع عن الاسلام. ويقومون بالدخول الى المقاهي. وهو في الحقيقة سلوك غير سليم وتصرف شعبوي .
وقال محمد باهي في تدوينة له :» التدخل في الحرية الفردية لأشخاص أكبر تهديد لقيم العيش المشترك وللمكاسب التي تحققت للتونسيين بعد الثورة وخاصة حرية الضمير والمعتقد بالإضافة الى ذلك لا توجد في تونس قوانين تمنع الافطار في رمضان. وحسب رأيي الحملات التي تقوم بها بعض الجمعيات في شهر رمضان مجرد حركات فلكلورية أو شعبوية".
واعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الدين الاسلامي دين رحمة. ويحث على تطبيق أركان الاسلام. ولكن هذا لا يبرر فرض الصيام على البعض خاصة أن بعضهم قد يكون يعاني من مرض معين.
ولكن في المقابل اعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن من حق المرضى الافطار. ولكن المشكلة تكمن في المجاهرة في الافطار والتباهي بذلك من طرف بعض الشبان. وأشار قيس الصالحي في تدوينة له :» لا يوجد مبرر للمجاهرة بالإفطار. فهي في اعتقادي عملية استفزازية لمشاعر الصائمين. وإذا رغب البعض في الافطار فعليهم احترام غيرهم من الصائمين ». وأكد فتحي القارصي في تدوينة له أن الافطار هو من الحريات الفردية التي كفلها الدستور للتونسيين. ولكن المجاهرة به تعتبر أكبر مهدد لعاداتنا وتقاليدنا والنموذج المجتمعي. ومن أراد الافطار فليقم بذلك في بيته وليس في الأماكن العمومية لأن في ذلك استفزازا لمشاعر الناس .

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