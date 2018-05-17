دوّنوا على جدرانهم

كريم الهلالي

تونس تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم كما هو الحال منذ عشرات القرون. التونسيون يستعدون ككل عام لهذا الشهر الكريم كل على طريقته.الدولة تستعد أيضا بتوفير مستلزماته و رعاية ممارسة الشعائر الدينية . الأغلبية الساحقة من التونسيين يصومون شهر رمضان لذلك وجب احترامهم ، كما وجب احترام من اختار الإفطار إما مرغما أو عن قناعة أو أنه يدين بغير الإسلام. فلا يجوز للدولة أو المواطنين معاقبتهم من أجل ذلك. وفي المقابل وجب على الأقلية احترام مشاعر الأغلبية التي تمارس فريضة الصوم بالابتعاد قدر الإمكان عن الاستفزازات خاصة في الأماكن و الفضاءات العامة .

بربي رجاء و خاصة بعض السياسيين محترفي الـ Buzz اعفيونا من النقاشات البيزنطية من قبيل حل القهاوي و سكر القهاوي. البلاد لها ما يكفي من المشاكل و الهموم تتطلب العمل ولا شيء غير العمل لمجابهتها.

رمضان مبارك لتونس و التونسيين وكل الأصدقاء و الأحبة وكل مسلمي العالم.

كل عام وأنتم بألف خير.

مباركة عواينية براهمي

قمنا بتنظيم وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بتونس... انتصارا لأهلنا في فلسطين ..التوانسة يندّدون بخيانة النظام الرسمي العربي وبالصمت الدولي المريب عن جرائم الصهيونية والامبريالية .

التعليقات

أبو حمزة البدران

كل الاعتزاز والتقدير لهذه الجهود الجبارة للمناضلة مباركة عواينية براهمي ولكل القوى المناضلة في تونس الحبيبة . وقفة شرف وعنوان للتعبير الوطني والقومي.

عادل الشاوش

خسارة ما عندناش حكمة وشجاعة أردوغان

كارنا اعترفنا بإسرائيل وفتحنا سفارة في تل أبيب

باش نلقاو من ندعو (سفيرنا) ونطالب سفير إسرائيل بالمغادرة

بحيث الاصطفاف الأيديولوجي الاعمى يجعل أتباعه "عمي صم لا يفقهو".

التعليقات

مهدي الرايس

يا قائد الأتراك ما يفكروش بطريقتنا الحقيقة لازم تقال والعرب لن يستطيعوا تحرير فلسطين لا اليوم ولا بعد ألف عام والقومية العربية انتهت. وتركيا لن تحارب في الوقت الحالي هيا تقوي في نفسها و العاطفة هزت العرب للهاوية.