حراس المدينة.. جندوبة.. سيدي بن عياد «حوال الوادي»

* جندوبة « الشروق « :

الولي الصالح بن عياد هو من الأولياء الصالحين الذين اشتهروا بجهة جندوبة أيما شهرة وهو الذي اجتمعت حوله الأساطير والروايات بأنه حول وادي ملاق لتنجو دواوير : الهميسي - مديونة - الوسالتية - البراهمية - الترايكية - النغامشة - الغوافرية - الشرفة - المحاجبية - السلايمية ... من شر بات يتهدد السكان مع دخول فصل الشتاء حين يرتفع منسوب هذا الوادي .

و تقول الاسطورة أن سكان المناطق القريبة من سكن بن عياد بالقرب من تجمع الهميسي وبعد أن اصبح وادي ملاق يتهددهم وهو الذي يأتي على الزرع والحيوانات وحتى بعض البشر فهبوا شيبا وشبابا الى الرجل الورع بن عياد واستجاروا به ليخلصهم من جبروت الوادي فاستقبلهم بن عياد واستمع لهم واخذ الخلوة وبدأ يطلب ربه الخلاص لمئات المتساكنين وفي لحظة تعبد خرج من زاويته تقول الأسطورة وأخذ عصاه والقوم يتبعونه واخذ يخط بها خطوطا وماء الوادي يتبعه الى أن شكل له مجرى جديد بعيدا عن التجمعات السكنية وبذلك سلموا من شر وادي ملاق ومنذ ذلك الحين ارتبط به اسم « حوال الوادي «

وبعد وفاته والتي ترجح الأساطير أنها كانت خلال القرن السادس عشر شيد له مقام بهضبة تطل على مناطق الهميسي ومديونة وتقام له سنويا الزردة واصبحت له « تخميرة « يرددها رواد زاويته وعشاقه .

تهويلة

عرفت تهويلة بن عياد بالكلملت التالية التي يرددونها .

« يا بن عياد يا عالي يا حوال الوادي

خبرك شايع وساطع في كامل البلاد خليك حاضر يا سيدي

واسترلي على وليدي

نا جيتك طالب يا سيدي الستر ورضاية الوالدين . «

وهذه « التخميرة « يرددونها خلال الحضرة والزردة ودخلت الموروث الشعبي للجهة .

عبد الكريم السلطاني