حراس المدينة.. جندوبة.. سيدي بن عياد «حوال الوادي»

-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
* جندوبة « الشروق « :
الولي الصالح بن عياد هو من الأولياء الصالحين الذين اشتهروا بجهة جندوبة أيما شهرة وهو الذي اجتمعت حوله الأساطير والروايات بأنه حول وادي ملاق لتنجو دواوير : الهميسي - مديونة - الوسالتية - البراهمية - الترايكية - النغامشة - الغوافرية - الشرفة - المحاجبية - السلايمية ... من شر بات يتهدد السكان مع دخول فصل الشتاء حين يرتفع منسوب هذا الوادي .
و تقول الاسطورة أن سكان المناطق القريبة من سكن بن عياد بالقرب من تجمع الهميسي وبعد أن اصبح وادي ملاق يتهددهم وهو الذي يأتي على الزرع والحيوانات وحتى بعض البشر فهبوا شيبا وشبابا الى الرجل الورع بن عياد واستجاروا به ليخلصهم من جبروت الوادي فاستقبلهم بن عياد واستمع لهم واخذ الخلوة وبدأ يطلب ربه الخلاص لمئات المتساكنين وفي لحظة تعبد خرج من زاويته تقول الأسطورة وأخذ عصاه والقوم يتبعونه واخذ يخط بها خطوطا وماء الوادي يتبعه الى أن شكل له مجرى جديد بعيدا عن التجمعات السكنية وبذلك سلموا من شر وادي ملاق ومنذ ذلك الحين ارتبط به اسم « حوال الوادي «
وبعد وفاته والتي ترجح الأساطير أنها كانت خلال القرن السادس عشر شيد له مقام بهضبة تطل على مناطق الهميسي ومديونة وتقام له سنويا الزردة واصبحت له « تخميرة « يرددها رواد زاويته وعشاقه .
تهويلة
عرفت تهويلة بن عياد بالكلملت التالية التي يرددونها .
« يا بن عياد يا عالي يا حوال الوادي
خبرك شايع وساطع في كامل البلاد خليك حاضر يا سيدي
واسترلي على وليدي
نا جيتك طالب يا سيدي الستر ورضاية الوالدين . «
وهذه « التخميرة « يرددونها خلال الحضرة والزردة ودخلت الموروث الشعبي للجهة .
* جندوبة « الشروق « :
الولي الصالح بن عياد هو من الأولياء الصالحين الذين اشتهروا بجهة جندوبة أيما شهرة وهو الذي اجتمعت حوله الأساطير والروايات بأنه حول وادي ملاق لتنجو دواوير : الهميسي - مديونة - الوسالتية - البراهمية - الترايكية - النغامشة - الغوافرية - الشرفة - المحاجبية - السلايمية ... من شر بات يتهدد السكان مع دخول فصل الشتاء حين يرتفع منسوب هذا الوادي .
و تقول الاسطورة أن سكان المناطق القريبة من سكن بن عياد بالقرب من تجمع الهميسي وبعد أن اصبح وادي ملاق يتهددهم وهو الذي يأتي على الزرع والحيوانات وحتى بعض البشر فهبوا شيبا وشبابا الى الرجل الورع بن عياد واستجاروا به ليخلصهم من جبروت الوادي فاستقبلهم بن عياد واستمع لهم واخذ الخلوة وبدأ يطلب ربه الخلاص لمئات المتساكنين وفي لحظة تعبد خرج من زاويته تقول الأسطورة وأخذ عصاه والقوم يتبعونه واخذ يخط بها خطوطا وماء الوادي يتبعه الى أن شكل له مجرى جديد بعيدا عن التجمعات السكنية وبذلك سلموا من شر وادي ملاق ومنذ ذلك الحين ارتبط به اسم « حوال الوادي «
وبعد وفاته والتي ترجح الأساطير أنها كانت خلال القرن السادس عشر شيد له مقام بهضبة تطل على مناطق الهميسي ومديونة وتقام له سنويا الزردة واصبحت له « تخميرة « يرددها رواد زاويته وعشاقه .
تهويلة
عرفت تهويلة بن عياد بالكلملت التالية التي يرددونها .
« يا بن عياد يا عالي يا حوال الوادي
خبرك شايع وساطع في كامل البلاد خليك حاضر يا سيدي
واسترلي على وليدي
نا جيتك طالب يا سيدي الستر ورضاية الوالدين . «
وهذه « التخميرة « يرددونها خلال الحضرة والزردة ودخلت الموروث الشعبي للجهة .
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018