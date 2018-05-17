كبار الحومة.. حبيبة عيساوي (تاجروين) .. الأشغال الفلاحية تتواصل رغم الصيام وحرارة الطقس

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تقول حبيبة عيساوي «لقد كانت الحياة فيما مضى بسيطة جدا فأغلب سكان الأرياف من ضعاف الحال ولكن كانت العائلات متضامنة مع بعضها البعض وخاصة في هذا الشهر.فأيام زمان على ما أذكر كان والدي ينهض مع الفجر كبقية سكان المنطقة ويذهب للحصاد مع الوالدة قبل أن تشتد حرارة الطقس ومع حوالي التاسعة صباحا يعودان إلى البيت وقد أنهكهما التعب واشتد بهما العطش،يرتاح الوالد بعض الوقت ثم يعود لجلب السنابل لدرسها وتصفيتها في المساء. أما الوالدة فتشرع في العمل المنزلي فتحضر خبز الطابونة وتغسل وتطهي إلى غير ذلك من الأشغال اليومية وكنا نحن الصغار نرعى الأغنام ونجلب المياه من العيون والآبار...لم يكن هناك وقت للراحة فالعمل متواصل.عند المغرب توضع المائدة والتي عليها بعض المأكولات المعتادة فنجد شربة المرمز أو»الفريك»ومعها «مرقة»أو «صحن مقلي»مع خبز الطابونة أو»المطبقة»واللحم كنا نستهلك الدجاج العربي أو الأرانب ونادرا ما يكون من نوعية أخرى كالبقري أو الخرفان ...والغلال فهي غير مدرجة ضمن وجبة الإفطار وقد نجد»الهندي»أو الدلاع والبطيخ إذا كان الفصل صيفا.أما في الليل فليس لنا من وسائل الترفيه سوى السهر لوقت قصير أمام «الحوش».
تقول حبيبة عيساوي «لقد كانت الحياة فيما مضى بسيطة جدا فأغلب سكان الأرياف من ضعاف الحال ولكن كانت العائلات متضامنة مع بعضها البعض وخاصة في هذا الشهر.فأيام زمان على ما أذكر كان والدي ينهض مع الفجر كبقية سكان المنطقة ويذهب للحصاد مع الوالدة قبل أن تشتد حرارة الطقس ومع حوالي التاسعة صباحا يعودان إلى البيت وقد أنهكهما التعب واشتد بهما العطش،يرتاح الوالد بعض الوقت ثم يعود لجلب السنابل لدرسها وتصفيتها في المساء. أما الوالدة فتشرع في العمل المنزلي فتحضر خبز الطابونة وتغسل وتطهي إلى غير ذلك من الأشغال اليومية وكنا نحن الصغار نرعى الأغنام ونجلب المياه من العيون والآبار...لم يكن هناك وقت للراحة فالعمل متواصل.عند المغرب توضع المائدة والتي عليها بعض المأكولات المعتادة فنجد شربة المرمز أو»الفريك»ومعها «مرقة»أو «صحن مقلي»مع خبز الطابونة أو»المطبقة»واللحم كنا نستهلك الدجاج العربي أو الأرانب ونادرا ما يكون من نوعية أخرى كالبقري أو الخرفان ...والغلال فهي غير مدرجة ضمن وجبة الإفطار وقد نجد»الهندي»أو الدلاع والبطيخ إذا كان الفصل صيفا.أما في الليل فليس لنا من وسائل الترفيه سوى السهر لوقت قصير أمام «الحوش».
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018