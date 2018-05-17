كبار الحومة.. حبيبة عيساوي (تاجروين) .. الأشغال الفلاحية تتواصل رغم الصيام وحرارة الطقس

تقول حبيبة عيساوي «لقد كانت الحياة فيما مضى بسيطة جدا فأغلب سكان الأرياف من ضعاف الحال ولكن كانت العائلات متضامنة مع بعضها البعض وخاصة في هذا الشهر.فأيام زمان على ما أذكر كان والدي ينهض مع الفجر كبقية سكان المنطقة ويذهب للحصاد مع الوالدة قبل أن تشتد حرارة الطقس ومع حوالي التاسعة صباحا يعودان إلى البيت وقد أنهكهما التعب واشتد بهما العطش،يرتاح الوالد بعض الوقت ثم يعود لجلب السنابل لدرسها وتصفيتها في المساء. أما الوالدة فتشرع في العمل المنزلي فتحضر خبز الطابونة وتغسل وتطهي إلى غير ذلك من الأشغال اليومية وكنا نحن الصغار نرعى الأغنام ونجلب المياه من العيون والآبار...لم يكن هناك وقت للراحة فالعمل متواصل.عند المغرب توضع المائدة والتي عليها بعض المأكولات المعتادة فنجد شربة المرمز أو»الفريك»ومعها «مرقة»أو «صحن مقلي»مع خبز الطابونة أو»المطبقة»واللحم كنا نستهلك الدجاج العربي أو الأرانب ونادرا ما يكون من نوعية أخرى كالبقري أو الخرفان ...والغلال فهي غير مدرجة ضمن وجبة الإفطار وقد نجد»الهندي»أو الدلاع والبطيخ إذا كان الفصل صيفا.أما في الليل فليس لنا من وسائل الترفيه سوى السهر لوقت قصير أمام «الحوش».





مصدق الشارني