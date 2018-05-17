الشروق تنشر القانون الجديد للجماعات المحلية (7):الأحكام الختامية والانتقالية في تفعيل اللامركزية بالتدرج

تواصل الشروق نشر القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وبعد الجزء الاول الذي تضمن الاحكام العامة بخصوص كيفية ادارة المجالس البلدية والجزء الثاني حول صنف عقد اللزمات والصفقات العمومية والجزء الثالث المتعلق بكيفية ادارة مكتسبات الجماعات المحلية والجزء الرابع بخصوص الأحكام الخصوصية لصلاحيات المجلس البلدي، والجزء الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس البلدية والادارة البلدية وصلاحيات الجهة والجزء السادس صلاحيات الجهات والاقاليم وتنظيمهما، يتضمن جزء اليوم والاخير مجمل الاحكام الختامية والانتقالية المتعلقة بتفعيل اللامركزية بنحو تدريجي.

الاحكام الختامية والانتقالية:

أحكام ختامية

الفصل 377

تعتمد الدولة نظاما لامركزيا وفق لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة. باقتراح من الحكومة يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الاولى من كل مدة نيابية على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد الاهداف والوسائل المسخرة لكامل المدة النيابية. تتولى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم إنجاز اللامركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 فيفري للسنة الموالية.

الفصل 378

يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير تقييمي لإنجاز الخطة الخماسية لدعم اللامركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة الاخيرة من تنفيذ الخطة يحيله إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة.

الفصل 379

لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إنجاز تقرير تقييمي لحصيلة انجاز برنامج دعم اللامركزية وتطويرها لفترة معينة. وللمحكمة عند الاقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم.

الفصل 379مكرر:

تدرج بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية القرارات والاعلانات والبلاغات والآراء المنصوص عليها بهذا القانون.

أحكام انتقالية

الفصل 380

تدخل أحكام المجلة المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف منها.

ولا تدخل الأحكام المتعلقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها حيز النفاذ الا بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف من الجماعات المحلية.

إلى حين دخول صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حيز التطبيق، تتولى السلطة المركزية بداية من السنة الموالية للسنة التي تم فيها إجراء الانتخابات تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ الدعم المسند لها بعنوان سنة 2018، تضاف عليه نسبة زيادة عامة يضبطها قانون المالية.

الفصل380مكرر:

إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة تمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية وفقا لاحكام وإجراءات القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المؤرخ في 4 فيفري 1989 وسائر النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بما لا يتعارض مع هذا القانون الاساسي.

الفصل 381

في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الادارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الاوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون وتنقح عند الاقتضاء بناء على رأي المحكمة الادارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 382

إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية طبقا لاحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الادارية في النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون للمحاكم الادارية الابتدائية وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحاكم الادارية الاستئنافية.

الفصل 383

إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا تتم استشارة المحكمة الادارية في المجالات المنصوص عليها بهذا القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية.

الفصل 384

إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها لمهامها، تتولى هيئات دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون الاساسي. ويتم الطعن بالاستئناف في الاحكام الابتدائية الصادرة عن هيئات دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

الفصل 385

يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية دون ممثلي الاقاليم إلى حين إرسائها.

الفصل 385 مكرر

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 186 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول الاحكام المتعلقة بالميزانية والمصادقة عليها حيز التنفيذ.

الفصل 386

ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46 إلى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 ونصوصها التطبيقية تباعا بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز التنفيذ.

ويتم استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية تتخذ بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانية حيز النفاذ ضبط:

- معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات

- معلوم التعريف بالإمضاء

- معلوم الاشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

- تسليم الشهادات والحجج المختلفة.

الفصل 387

ينتهي العمل بأحكام الفصول 13 و14 و15 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بإنشاء صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 388

يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة بعد دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ إلى حين النظر فيها عند الاقتضاء من قبل المجالس البلدية.

الفصل 389

إلى حين إحداث الاقاليم يرجع نصيب الاقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 144 من هذا القانون للبلديات. وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية.

الفصل390 اولا

يباشر المجلس الأعلى للجماعات المحلية أعماله في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجهوية.

إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون، يعين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

الفصل 390 ثانيا

إلى حين صدور الامر الحكومي المشار إليه بالفصل 98 من هذا القانون يخضع إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

الفصل 390 ثالثا

إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.

ويباشر المعينون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

يتولى ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن يتم إقرار ذلك بأمر حكومي وتتكفل السلطة المركزية بتكاليف المهام المذكورة.

الفصل 391

يتم ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يصادق على كل منهما بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 392

تتحول لفائدة الجهة أملاك الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون اساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية بالإعلان عن نتائج أول انتخابات جهوية.

اعداد القسم السياسي