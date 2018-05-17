مدينة لها تاريخ .. سليمان.. «جزيرة شريك» جنة القرطاجنيين ومطمع الرومان

مكتب نابل- الشروق

جل من تحدث عن سليمان ينسب تاريخ تأسيسها ونشأتها الى الجالية الأندلسية التي حلت بهذه الربوع سنة 1609 م حتى ظن البعض من متساكنيها أن تاريخ المدينة يبتدئ من قدوم الأندلسيين من إسبانيا في أوائل القرن السابع عشر ميلادي أصل التسمية

ويعود اسم المدينة إلى برج يحمل اسم «برج أبي سليمان» ويعرف حاليًا ببرج البليدة، وتشير كتب التاريخ إلى أن «أبو سليمان ربيعة الجزري» هو الشخص المرجح أن تكون المدينة سميت باسمه، وهو من أشهر العباد والصالحين في جزيرة «شريك» في الفترة الأغلبية وعاصر الإمام سحنون، الذي يعد من أشهر فقهاء المالكية في المغرب العربي.

والجدير بالذكر أن العرب أول من أطلقوا اسم «جزيرة شريك» على سليمان نسبة إلى شريك العبسي الذي كان عاملا عليها في ذلك الزمان.

تاريخ المدينة

سكن الشعب البربري أحواز سليمان إلى أواخر القرن الخامس هجري وتحديدا بقرية «صلتان» التي تبعد عن مدينة سليمان أكثر من 5 كلم.

ويذهب أغلب المهتمين بالتاريخ القديم والآثار والجغرافيين أن مدينة سليمان أسست على أنقاض الميغالوبوليس وهي المدينة الكبيرة . وقد كانت مزدهرة في العهد البوني حيث تعود ملكية أراضيها للقرطاجنيين الأروستقراطيين على غرار جل مدن الوطن القبلي الذي كان له مكانة خاصة عند القرطاجنيين نظرا لموقعه الإستراتيجي ودوره الهام في حياتهم الإقتصادية والفلاحية والعسكرية .



خصائص مدينة سليمان

تعرف مدينة سليمان منذ القديم بمناخها المعتدل وخصوبة تربتها مما جعل القرطاجنيين يستغلون أراضيها للفلاحة ولإقامة المشاريع الإقتصادية والتجارية والسكنية كما أنها تنتمي إلى الوطن القبلي الذي يعرف ب»مطمورة قرطاج». فقرطاج وعبر تاريخها الطويل كانت تولي عناية فائقة للوطن القبلي وحريصة كل الحرص على حمايته فبالإضافة لما يوفره لها من خيرات فهي تعتبره درعها المنيع وخط دفاعها المتقدم لصد الأعداء من الرومان خاصة لذلك كانت هذه المنطقة مطمعا للرومان الذين شنوا حربا قاموا خلالها بتدمير وتخريب إثر حملة «آغاتوكلاس» في أوت 310 قبل الميلاد ثم إنزالا ثانيا بقيادة القنصلين «ريغولوس» و»ماتيلوس» سنة 256 قبل الميلاد.