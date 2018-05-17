من ذكريات مناضل وطني (155):محمد الكيلاني:ضــدّ مســــار التاريـــــــــــــخ

بينت في مقالاتي أن الانتقال إلى النظام الديمقراطي لا يمكن أن يحصل إلا في إطار الحرية والديمقراطية. وقدمت القاعدة الأساسية أو الحد الأدنى الضروري. وقلت إنه لا يمكن أن يحصل ذلك إلا في إطار مرحلة انتقالية من الحوار الوطني الذي يحصل لكي نفتح الأفق أمام الشعب التونسي وأمام النخب التونسية لتغيير النظام والمرور إلى عصر الديمقراطية.

وقمت بتفكيك كل تلك الأطروحات وكان من الطبيعي أن رفاقي بالأمس يرون -بقطع النظر عما أكتب بالنسبة إليهم- أن أكتب في جريدة "الصباح" لصخر الماطري فأنا عميل للسلطة لأن الماطري اشترى الجريدة وبالتالي يجب أن نقاطعها ولا نكتب فيها بينما كل الأسرة الفكرية والسياسية في تونس كانت تكتب في "الإعلان" و"الصباح" نفسها وفي "العمل" التي هي لسان الحزب الدستوري. وكل النخب في تونس مروا بها وتعلموا الكتابة وأصبحوا أصحاب أفكار متطورة وكبيرة انطلاقا منها.

رفاقنا في حزب العمال يرون أنه ببساطة بما أن الكيلاني يكتب في "الصباح" فهو عميل لصخر الماطري مع أنه طلب أكثر من مرة وبشهادة فيصل بعطوط لقائي والتقينا مرة وحيدة وتناقشنا في الوضع السياسي وبينت له أن الأمور في البلاد تسير نحو مزيد التعقيد ووضع سيئ للغاية وكيف أن البلاد تسير نحو الانفجار جراء وضع الديمقراطية والأوضاع الاجتماعية وتهميش المثقفين وغيرها وكانت تلك المرة الوحيدة ولم يطلب مني أي شيء للتاريخ وكان فقط يريد أن يستمع إلى رأيي" وتحدث معه بكل صراحة وموضوعية.

ورغم أن جماعة حزب العمال يعلمون جيدا أنني لا أجمّل كلامي لأعبر عن رأيي أمام أي كان وقلت آرائي دائما كما هي. لكنهم إلى اليوم كلما أتيحت لهم الفرصة يقولون إني كتبت في جريدة صخر الماطري. ما هذا القصور الفكري هل يتصورون أن كتاباتي ملح أو أنا ملح لأذوب ولا أعبر عن أفكاري. أنصحهم أن يعودوا الى ما كتبته في "الصباح" ويتعلموا لأن ما كتبته مفيد جدا للنخب التونسية. وما يؤلمني أن رفاقي من اليسار في حزب العمال وصلوا إلى تلك الدرجة من التكلس لأنني أرى أنه بدلا من أن يكونوا عنصرا دافعا الى التطور والتقدم هم عنصر فرملة وتراجع الى الخلف. وهم ضد سيرورة التاريخ لكن لا أملك أن أفعل لهم أي شيء لأغيرهم.

أنا متأكد لو أن أولئك الرفاق ركزوا على تطوير أنفسهم وبلادهم سيقدمون الكثير. لكن هذا صعب لأنهم يسيرون دائما ضد التاريخ وضد أنفسهم. وأقول لهم إن مجموعة المقالات تلك سأصدرها في كتاب قريبا وأتمنى أن يقرؤوها ليعرفوا كيف يمكن أن ينفعوا بلادهم ويساهموا في تطويرها.

وكان آخر مقال مع بداية الانتفاضة في 17 ديسمبر 2010 وكان حول الأحداث التي حصلت وخاصة أعمال العنف والتخريب والهمجية التي تصرفت بها المجموعات. وقلت إن المؤسسة التي تخرب هي ملك الشعب التونسي وسيدفعه التونسي من جيبه وان المدرسة التي تكسر هي خسارة لأولادنا وتجهيزاتها هي ملك أبنائنا وأموال التونسيين ودعوتهم الى التحرك لكن بعيدا عن التخريب.

كما عبرت عن استغرابي من خروج الناس إلى الشارع والانطلاق في التخريب عندما دعا بن علي الصحافة إلى نقل الأوضاع كما هي وان تؤطر التحركات. وقلت هل كنتم تنتظرون أمرا من بن علي حتى تتظاهروا.