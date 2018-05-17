من أعلام التنوير والاصلاح.. أحمد أبن أبي الضياف

بمناسبة شهر رمضان المبارك تفتح جريدة الشروق كما عوّدت قراءها الأوفياء نافذة على الفكر الأصلاحي التنويري في تونس ليكتشف القارىء وخاصة من الشباب التونسي أرث بلادهم الكبير في مجال الأصلاح والتنوير لتعميق صلتهم بتراثهم وأرثهم الأصلاحي.

من أعلام التنوير في تونس أحمد أبن أبي الضياف مؤرخ الدولة الحسينية الذي أرتبط أسمه بالكتاب الشهير أتٌحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان وهو من مواليد سنة 1804 ( 1214 ه ) ينحدر من عائلة عريقة من قبيلة أولاد عون وكانت عائلته تتمتع بنفوذ أدبي في جهة الشمال الغربي وحرص والده على تعليمه الفقه وحفظ القرآن واللغة العربية في سن مبكرة وأشتهر بالنبوغ في سن مبكرة الى حد لفت أنتباه الأمير حسين باي الثاني الذي عيّنه شاهد عدل سنة 1822 قبل بلوغه العشرين من عمره وفي سنة 1829 عيّنه حسين باي الثاني كاتبا خاصا له وكان أوٌل من عوّض اللغة التركية التي كانت معتمدة في المراسلات الرسمية باللغة العربية وعندما أرتقى المشير أحمد باي الى السلطة في أكتوبر 1837 كلّفه بإدارة مكتبه ومنحه رتبة أمير لواء والصنف الأكبر من الوسام الحسيني كما كلّفه بمهمات لدى الباب العالي وصاحبه في سفره الى باريس كمستشار وأمين سر

وفي عهد الصادق باي تمٌت ترقيته الى رتبة أمير أمراء ومنحه رتبة وزير وكلفه بشرح عهد الأمان كما عينه رئيسا للجمعية الوقتية التي تم أحداثها لفض النزاعات بين التونسيين والأوروبيين وأنهى حياته بتأليف كتابه البديع أتٌحاف أهل الزمان الذي ضمنّه خلاصة تجربته السياسية والفكرية بعد مرافقته لأربعة ملوك في العهد الحسيني وتوفي في السبعين من عمره سنة 1874 .

وكان ابن أبي الضياف يحرر المراسلات الرسمية للبايات الذين عّمل معهم ، وكتب بعض القصائد التي جمعها محمد السنوسي في كتابه مجمع الدواوين التونسية. كما أجاب ابن أبي الضياف عن 21 سؤالا توجه بها إليه عام 1856 القنصل الفرنسي ليون روش وضمنها تحت عنوان الأجوبة الأروباوية، وأصدرها المنصف الشنوفي في حوليات الجامعة التونسية تحت عنوان رسالة أحمد بن أبي الضياف في المرأة وذلك عام 1968،

وكان أبن أبي الضياف ضد الحكم المطلق داعيا في كل ما كتبه الى تحكيم العقل والعدل .

إعداد نورالدين بالطيب