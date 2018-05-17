في صعود:عمر الباهي وزير التجارة

برزت التحركات الميدانية لوزير التجارة عمر الباهي قبيل شهر رمضان المعظم بشكل لافت وقدم العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين سواء حول انتظام عمليات التزويد والتزود وتكثيف المراقبة على امتداد الشهر ومجمل الاجراءات الخاصة التي اعلن عنها بخصوص التحكم في الاسعار وتوفير كل المواد الاستهلاكية، الى جانب ذلك ابرز الباهي بالارقام تعافي المؤشرات الاقتصادية نسبيا وشدد على ضرورة التركيز على المزيد من العمل وفي ذلك رسائل ايجابية للداخل والخارج لدفع الاستثماروالنمو الذي تستحقه تونس.