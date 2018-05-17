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يوم الخميس 17 ماي 2018
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في صعود:عمر الباهي وزير التجارة
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السياسي
في صعود:عمر الباهي وزير التجارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

برزت التحركات الميدانية لوزير التجارة عمر الباهي قبيل شهر رمضان المعظم بشكل لافت وقدم العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين سواء حول انتظام عمليات التزويد والتزود وتكثيف المراقبة على امتداد الشهر ومجمل الاجراءات الخاصة التي اعلن عنها بخصوص التحكم في الاسعار وتوفير كل المواد الاستهلاكية، الى جانب ذلك ابرز الباهي بالارقام تعافي المؤشرات الاقتصادية نسبيا وشدد على ضرورة التركيز على المزيد من العمل وفي ذلك رسائل ايجابية للداخل والخارج لدفع الاستثماروالنمو الذي تستحقه تونس.

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السياسي
في صعود:عمر الباهي وزير التجارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

برزت التحركات الميدانية لوزير التجارة عمر الباهي قبيل شهر رمضان المعظم بشكل لافت وقدم العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين سواء حول انتظام عمليات التزويد والتزود وتكثيف المراقبة على امتداد الشهر ومجمل الاجراءات الخاصة التي اعلن عنها بخصوص التحكم في الاسعار وتوفير كل المواد الاستهلاكية، الى جانب ذلك ابرز الباهي بالارقام تعافي المؤشرات الاقتصادية نسبيا وشدد على ضرورة التركيز على المزيد من العمل وفي ذلك رسائل ايجابية للداخل والخارج لدفع الاستثماروالنمو الذي تستحقه تونس.

تقرؤون أيضا
حدث وحديث:... ورمضان كريم !
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن الغضب الذي يخنقني لمشاهدة صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل...
المزيد >>
قناة جزائرية تتهم النهضة بتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عرضت قنوات مجموعة “الشروق” الإعلامية...
المزيد >>
في انتظــار نتائج وثيقـــــة قرطاج 2:الأولوية للحلول والبرامج .. أم لتغيير الأسماء؟
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
بالتوازي مع تقدم أشغال إعداد «وثيقة قرطاج 2»،...
المزيد >>
أبرز مضامين وثيقة قرطاج 2:إجراءات تهم صندوق الدعم والمؤسسات العمومية ودعم الاستثمار
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهت لجنة الخبراء المنبثقة عن اجتماع الموقعين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
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(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
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