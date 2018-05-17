في صعود:عمر الباهي وزير التجارة

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برزت التحركات الميدانية لوزير التجارة عمر الباهي قبيل شهر رمضان المعظم بشكل لافت وقدم العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين سواء حول انتظام عمليات التزويد والتزود وتكثيف المراقبة على امتداد الشهر ومجمل الاجراءات الخاصة التي اعلن عنها بخصوص التحكم في الاسعار وتوفير كل المواد الاستهلاكية، الى جانب ذلك ابرز الباهي بالارقام تعافي المؤشرات الاقتصادية نسبيا وشدد على ضرورة التركيز على المزيد من العمل وفي ذلك رسائل ايجابية للداخل والخارج لدفع الاستثماروالنمو الذي تستحقه تونس.
برزت التحركات الميدانية لوزير التجارة عمر الباهي قبيل شهر رمضان المعظم بشكل لافت وقدم العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين سواء حول انتظام عمليات التزويد والتزود وتكثيف المراقبة على امتداد الشهر ومجمل الاجراءات الخاصة التي اعلن عنها بخصوص التحكم في الاسعار وتوفير كل المواد الاستهلاكية، الى جانب ذلك ابرز الباهي بالارقام تعافي المؤشرات الاقتصادية نسبيا وشدد على ضرورة التركيز على المزيد من العمل وفي ذلك رسائل ايجابية للداخل والخارج لدفع الاستثماروالنمو الذي تستحقه تونس.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018