عقولهم وعقولنا

منذ سنة تقريبا تولى الرئيس الأمريكي ترامب الضغط على كوريا الجنوبية وهي دولة حليفة لبلاده بغاية الزامها على شراء منظومات دفاعية بمليارات الدولارات بذريعة حمايتها من أي هجوم محتمل من جارتها الشمالية المعادية لها كما طالبها بدفع فاتورة التواجد الأمريكي على أرضها.

للتذكير فقط،فإن كوريا الشمالية غزت سنة 1950 كوريا الجنوبية في حرب ضروس طاحنة دامت زهاء ثلاث سنوات وانتهت بتدخل دولي أدى إلى هدنة دون توقيع إتفاق سلام ومنطقة حدودية منزوعة السلاح.

ماذا فعلت كوريا الجنوبية لمجابهة الضغط الأمريكي؟

طلبت من الصين،وهي الأخت الكبرى، التوسط لها مع كوريا الشمالية وتحديدا مع زعيمها على أساس أنها تريد الصلح والسلام والغاية من ذلك إيقاف ابتزاز أمريكا وخصوصا إيقاف شطحات رئيسها ترامب الذي يستغل النزاع القائم بين ضفتي كوريا لتسويق سلاحه تحسبا لأي نزاع مسلح والشعب الكوري الجنوبي لم يعد يتحمل الابتزاز المرهق لخزينة الدولة.

كوريا الجنوبية التي تعد خمسين مليون نسمة تحسب ألف حساب لشعبها،هي الدولة التي سجنت رئيسة وزرائها لاختلاسها كمشة دولارات واستغلال منصبها لتوظيف أحد أقاربها واعتبروها مجرمة.

الصين وافقت بدون تردد،كيف لا وهي القوة الإقليمية الضاربة ويهمها كثيرا أن تكون شبه الجزيرة الكورية تحت إشرافها وموالية لها ولن تسمح لترامب ببعثرة أوراقها في الجهة واستغلال نزاع إقليمي طال أمده لفائدته دون سواه.

تدخلت الصين كوسيط واقنعت زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون» خلال زيارته إلى بكين بضرورة ملاقاة الرئيس الكوري الجنوبي في منطقة حدودية بين البلدين وهكذا ضربت ثلاثة عصافير بحجر واحد وقطعت بالتالي الطريق أمام ترامب :

- فلم يعد قادرا على مهاجمة كوريا الشمالية ، وهي حليفتها، كما لم يعد قادرا على ابتزاز زبونتها الجديدة كوريا الجنوبية وتمكنت الصين زيادة على ذلك من تعزيز موطئ قدمها في شبه الجزيرة الكورية.

- زوال موجب تواجد الأسطول الحربي الأمريكي غير المرغوب فيه في المنطقة وتحديدا في المياه الإقليمية للدول الثلاث.

- حرمان أمريكا من التدخل في شؤون دول لها سيادة على مرمى حجر من الأراضي الصينية فضلا عن كونها تمثل عمقا استراتيجيا للصين.

وتم اللقاء الموعود كيفما هندس من طرف الصين بين رئيس الجنوب،الذي ولد في أتعس فترات كوريا الجنوبية في مخيم لاجئين، مع زعيم الشمال الشاب المندفع، وتخلل اللقاء ماء وملح وعناق ومراسم وتصريحات ملؤها التآخي والود.

أمريكا المكابرة برئاسة ترامب وجدت نفسها خارج إطار العملية وحينما تيقنت من جدية اللقاء بين الكوريتين بوساطة من الصين وما سوف يفرزه من نتائج سياسية واقتصادية أرادت الظهور بمظهر الدولة العظمى الماسكة بتلابيب اللعبة وأنها من فرضت على زعيم كوريا الشمالية المتهور الانصياع لارادتها والقدوم إلى طاولة المفاوضات بغاية نزع سلاحه النووي الذي يهدد الجميع بلا استثناء.

في الحقيقة وجد الرئيس ترامب نفسه في مأزق تجاه شعبه فأراد أن يكون في الواجهة ويلتقط صورة تذكارية في وقت لاحق مع «كيم» الذي أرهق أمريكا بعناده اللامعهود والذي تجاوز عناد فيدال كاسترو زعيم كوبا ويقول حينئذ للعالم بأسره بأنه قام بترويضه على الطريقة الهيليودية وكسر شوكته وطلب على ذلك الأساس مقابلة»كيم»بلا شروط مسبقة.

ليس هناك مشكل لدى الصين وكذلك لدى «كيم» فهما يعرفان نرجسية ترامب وأنه مغرم بالظهور الإعلامي وبالتغريد على تويتر فوافق زعيم كوريا الشمالية على اللقاء فهرول مبعوث ترامب مدير المخابرات بادئ ذي بدء ثم وزير خارجيته حديث التعيين»مايك بومبيو» إلى كوريا الشمالية وملاقاة زعيمها وصرح هذا الأخير بأن أمريكا مستعدة لاغراق كوريا بالنفع إن تخلت عن سلاحها كما مدح ترامب «كيم» ووصفه بالرجل الشجاع والكريم حال كونه منذ زمن ليس بالبعيد كان يصفه بأبشع النعوت وتم ضرب موعد للقاء بينهما على جناح السرعة وتحديدا في 12 جوان وسيلتقطان معا صورة ودية لا محالة.

وازداد مديح ترامب لكيم إثر الإفراج عن ثلاثة أمريكيين كانوا محجوزين لدى كوريا الشمالية وسلموا لوزير الخارجية يوم الإربعاء التاسع من شهر ماي عربون حسن نية.

العبرة من كل هذا أن الحكمة الصينية تنتصر دائما،ذكاء وتبصر واستفراص للفرص، هكذا تنسج السياسة الدولية.

أريد القول بأن أمريكا لا تحترم ناكسي الرؤوس وأنها تحسب ألف حساب للمتعنت المشاكس الذي يعارض إرادتها ويقض مضجعها ويشوش راحتها بشرط أن يكون واثقا من نفسه ومؤمنا بقدراته وشعبه معه.

ترامب يستعمل نفس طريقة الابتزاز مع دول الخليج بدعوى الخطر الإيراني وكأن إيران غول قادر على ابتلاع الخليج برمته!!!

إن«فزاعة إيران»تكتيكية أكثر منها حقيقية،وهي إرضاء لإسرائيل أكثر منها للخليج مجتمعا.

أليس من واجب دول الخليج التعقل وتغليب المصلحة قبل ضياع المنطقة كلها خاصة وأن الأيادي الخبيثة متربصة بها جميعا دون تفرقة وإن توهم البعض خلاف ذلك؟

وليطمئن العرب،فأمريكا لن تحارب إيران مباشرة وإن حاربتها فتكون الحرب بالوكالة أو على أرض دولة عربية كما هو الحال حاليا على أرض سوريا.

أنتهي للتساؤل: أين هي «صين العرب» الدولة الجامعة فتتدخل لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء ـ الأعداء حتى تتصالح المصالح وتفشل المخططات الجهنمية المبيتة التي لا تقف ولا تني تبتدئ ولا تنتهي؟

بقلم: القاضي الطاهر بن تركية رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس