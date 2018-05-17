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يوم الخميس 17 ماي 2018
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في نزول:خليل الزاوية (أميــــن عــــام حزب التكتـــل)
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السياسي
في نزول:خليل الزاوية (أميــــن عــــام حزب التكتـــل)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

انتظر متابعي الشأن السياسي من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد مؤتمر سبتمبر2017 مراجعة سياساته التي وعد بها وملاءمتها لما تتطلبه المرحلة الراهنة بعد خلافة خليل الزاوية لامينه العام السابق مصطفى بن جعفر غير أن الحزب لم يزدد الى المشهد السياسي سوى ابعاد وعزوف حتى على التنافس في الاستحقاق البلدي.

وفي الوقت الذي اشاد فيه الداخل والخارج بنجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية نحو استكمال المسار الديمقراطي طالعنا خليل الزاوية ببيان حزبي ارتأى فيه التركيز فقط على الاخلالات والاخطاء وخرق الصمت الانتخابي محملا هيئة الانتخابات كل المسؤولية من دون ذكر قصور الاطر التشريعية المنظمة للانتخابات والتي وقع تمرير جلها ابان مشاركة حزبه في الحكم.

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السياسي
في نزول:خليل الزاوية (أميــــن عــــام حزب التكتـــل)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

انتظر متابعي الشأن السياسي من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد مؤتمر سبتمبر2017 مراجعة سياساته التي وعد بها وملاءمتها لما تتطلبه المرحلة الراهنة بعد خلافة خليل الزاوية لامينه العام السابق مصطفى بن جعفر غير أن الحزب لم يزدد الى المشهد السياسي سوى ابعاد وعزوف حتى على التنافس في الاستحقاق البلدي.

وفي الوقت الذي اشاد فيه الداخل والخارج بنجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية نحو استكمال المسار الديمقراطي طالعنا خليل الزاوية ببيان حزبي ارتأى فيه التركيز فقط على الاخلالات والاخطاء وخرق الصمت الانتخابي محملا هيئة الانتخابات كل المسؤولية من دون ذكر قصور الاطر التشريعية المنظمة للانتخابات والتي وقع تمرير جلها ابان مشاركة حزبه في الحكم.

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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن الغضب الذي يخنقني لمشاهدة صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل...
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قناة جزائرية تتهم النهضة بتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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في انتظــار نتائج وثيقـــــة قرطاج 2:الأولوية للحلول والبرامج .. أم لتغيير الأسماء؟
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نورالدين بالطيب
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