في نزول:خليل الزاوية (أميــــن عــــام حزب التكتـــل)

انتظر متابعي الشأن السياسي من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد مؤتمر سبتمبر2017 مراجعة سياساته التي وعد بها وملاءمتها لما تتطلبه المرحلة الراهنة بعد خلافة خليل الزاوية لامينه العام السابق مصطفى بن جعفر غير أن الحزب لم يزدد الى المشهد السياسي سوى ابعاد وعزوف حتى على التنافس في الاستحقاق البلدي.

وفي الوقت الذي اشاد فيه الداخل والخارج بنجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية نحو استكمال المسار الديمقراطي طالعنا خليل الزاوية ببيان حزبي ارتأى فيه التركيز فقط على الاخلالات والاخطاء وخرق الصمت الانتخابي محملا هيئة الانتخابات كل المسؤولية من دون ذكر قصور الاطر التشريعية المنظمة للانتخابات والتي وقع تمرير جلها ابان مشاركة حزبه في الحكم.