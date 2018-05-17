في نزول:خليل الزاوية (أميــــن عــــام حزب التكتـــل)

-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
انتظر متابعي الشأن السياسي من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد مؤتمر سبتمبر2017 مراجعة سياساته التي وعد بها وملاءمتها لما تتطلبه المرحلة الراهنة بعد خلافة خليل الزاوية لامينه العام السابق مصطفى بن جعفر غير أن الحزب لم يزدد الى المشهد السياسي سوى ابعاد وعزوف حتى على التنافس في الاستحقاق البلدي.
وفي الوقت الذي اشاد فيه الداخل والخارج بنجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية نحو استكمال المسار الديمقراطي طالعنا خليل الزاوية ببيان حزبي ارتأى فيه التركيز فقط على الاخلالات والاخطاء وخرق الصمت الانتخابي محملا هيئة الانتخابات كل المسؤولية من دون ذكر قصور الاطر التشريعية المنظمة للانتخابات والتي وقع تمرير جلها ابان مشاركة حزبه في الحكم.
انتظر متابعي الشأن السياسي من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد مؤتمر سبتمبر2017 مراجعة سياساته التي وعد بها وملاءمتها لما تتطلبه المرحلة الراهنة بعد خلافة خليل الزاوية لامينه العام السابق مصطفى بن جعفر غير أن الحزب لم يزدد الى المشهد السياسي سوى ابعاد وعزوف حتى على التنافس في الاستحقاق البلدي.
وفي الوقت الذي اشاد فيه الداخل والخارج بنجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية نحو استكمال المسار الديمقراطي طالعنا خليل الزاوية ببيان حزبي ارتأى فيه التركيز فقط على الاخلالات والاخطاء وخرق الصمت الانتخابي محملا هيئة الانتخابات كل المسؤولية من دون ذكر قصور الاطر التشريعية المنظمة للانتخابات والتي وقع تمرير جلها ابان مشاركة حزبه في الحكم.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018