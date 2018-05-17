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يوم الخميس 17 ماي 2018
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خلافات حول مضمون الفصل السادس منه:قانون «الامان الاجتماعي» يعود الى لجنة التوافقات
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السياسي
خلافات حول مضمون الفصل السادس منه:قانون «الامان الاجتماعي» يعود الى لجنة التوافقات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس ـ الشروق:

تقرّر أمس اعادة مشروع قانون «الامان الاجتماعي»الى لجنة التوافقات لتقريب وجهات النظر حول الفصل السادس من مشروع القانون والذي سقط في التصويت اكثر من مرة وينص الفصل على ان «تُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية «الوكالة الوطنية للأمان الاجتماعي» تتولّى تنفيذ برامج وآليات الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.» ويهدف مشروع القانون هذا الى احداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. كما تضع الدولة استراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدّية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة.
الجدير بالذكر ان البرلمان ناقش مشروع هذا القانون على امتداد يومي الثلاثاء والاربعاء ومن المنتظر العودة اليه قريبا بعد التوافق حول مضمون الفصل السادس .

سرحان الشيخاوي
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السياسي
خلافات حول مضمون الفصل السادس منه:قانون «الامان الاجتماعي» يعود الى لجنة التوافقات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس ـ الشروق:

تقرّر أمس اعادة مشروع قانون «الامان الاجتماعي»الى لجنة التوافقات لتقريب وجهات النظر حول الفصل السادس من مشروع القانون والذي سقط في التصويت اكثر من مرة وينص الفصل على ان «تُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية «الوكالة الوطنية للأمان الاجتماعي» تتولّى تنفيذ برامج وآليات الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.» ويهدف مشروع القانون هذا الى احداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. كما تضع الدولة استراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدّية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة.
الجدير بالذكر ان البرلمان ناقش مشروع هذا القانون على امتداد يومي الثلاثاء والاربعاء ومن المنتظر العودة اليه قريبا بعد التوافق حول مضمون الفصل السادس .

سرحان الشيخاوي
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عرضت قنوات مجموعة “الشروق” الإعلامية...
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في انتظــار نتائج وثيقـــــة قرطاج 2:الأولوية للحلول والبرامج .. أم لتغيير الأسماء؟
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