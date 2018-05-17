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يوم الخميس 17 ماي 2018
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رمضان الشروق
فتاوى رمضانية ..
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

السؤال الأول
هل يكفي أن ينوي المسلم صيام شهر رمضان كله مرة واحدة أم تجب النية كل يوم؟
الجواب:
بداية نقول إن الاعمال التعبدية التي يقوم بها المسلم نحو ربّه دائما تكون مسبوقة بالنية حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)، ويكفي أن يظهر المسلم نية صيام الشهر كله دون تكرارها كل يوم، حيث أن الإمساك عن الطعام والقيام للسحور في حد ذاته يعد نية.
السؤال الثاني
ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟
الجواب:
الأعذار المانعة للصوم هي: الحيض. النفاس .الإغماء المطبق طول النهار فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر ووجب الإمساك بقية اليوم. والجنون .

السؤال الثالث
ما هي أركان الصوم وشروطه؟
الجواب:
الصوم شرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أمّا أركان الصوم فهي : النية. الإمساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأمّا بخصوص شروط الصوم فهي نوعان: شروط صحة وهي الإسلام فلا يصح صيام الكافر والنقاء من دم الحيض والنفاس وشروط وجوب وهي العقل والبلوغ والقدرة.
السؤال الرابع
ما هي الأعذار المبيحة للإفطار؟
الجواب:
الأعذار المبيحة للإفطار هي : 1ـ المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء. 2ـ السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفرا مباحا - أي لا معصية فيه قال تعالى :(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) 3ـ .العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه. قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).

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رمضان الشروق
فتاوى رمضانية ..
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

السؤال الأول
هل يكفي أن ينوي المسلم صيام شهر رمضان كله مرة واحدة أم تجب النية كل يوم؟
الجواب:
بداية نقول إن الاعمال التعبدية التي يقوم بها المسلم نحو ربّه دائما تكون مسبوقة بالنية حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)، ويكفي أن يظهر المسلم نية صيام الشهر كله دون تكرارها كل يوم، حيث أن الإمساك عن الطعام والقيام للسحور في حد ذاته يعد نية.
السؤال الثاني
ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟
الجواب:
الأعذار المانعة للصوم هي: الحيض. النفاس .الإغماء المطبق طول النهار فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر ووجب الإمساك بقية اليوم. والجنون .

السؤال الثالث
ما هي أركان الصوم وشروطه؟
الجواب:
الصوم شرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أمّا أركان الصوم فهي : النية. الإمساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأمّا بخصوص شروط الصوم فهي نوعان: شروط صحة وهي الإسلام فلا يصح صيام الكافر والنقاء من دم الحيض والنفاس وشروط وجوب وهي العقل والبلوغ والقدرة.
السؤال الرابع
ما هي الأعذار المبيحة للإفطار؟
الجواب:
الأعذار المبيحة للإفطار هي : 1ـ المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء. 2ـ السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفرا مباحا - أي لا معصية فيه قال تعالى :(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) 3ـ .العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه. قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).

الشيخ : احمد الغربي
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من مقاصد الصيام .. زكــــــــــاة النفــــس
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