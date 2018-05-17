فتاوى رمضانية ..

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السؤال الأول
هل يكفي أن ينوي المسلم صيام شهر رمضان كله مرة واحدة أم تجب النية كل يوم؟
الجواب:
بداية نقول إن الاعمال التعبدية التي يقوم بها المسلم نحو ربّه دائما تكون مسبوقة بالنية حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)، ويكفي أن يظهر المسلم نية صيام الشهر كله دون تكرارها كل يوم، حيث أن الإمساك عن الطعام والقيام للسحور في حد ذاته يعد نية.
السؤال الثاني
ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟
الجواب:
الأعذار المانعة للصوم هي: الحيض. النفاس .الإغماء المطبق طول النهار فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر ووجب الإمساك بقية اليوم. والجنون .
السؤال الثالث
ما هي أركان الصوم وشروطه؟
الجواب:
الصوم شرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أمّا أركان الصوم فهي : النية. الإمساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأمّا بخصوص شروط الصوم فهي نوعان: شروط صحة وهي الإسلام فلا يصح صيام الكافر والنقاء من دم الحيض والنفاس وشروط وجوب وهي العقل والبلوغ والقدرة.
السؤال الرابع
ما هي الأعذار المبيحة للإفطار؟
الجواب:
الأعذار المبيحة للإفطار هي : 1ـ المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء. 2ـ السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفرا مباحا - أي لا معصية فيه قال تعالى :(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) 3ـ .العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه. قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).
السؤال الأول
هل يكفي أن ينوي المسلم صيام شهر رمضان كله مرة واحدة أم تجب النية كل يوم؟
الجواب:
بداية نقول إن الاعمال التعبدية التي يقوم بها المسلم نحو ربّه دائما تكون مسبوقة بالنية حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)، ويكفي أن يظهر المسلم نية صيام الشهر كله دون تكرارها كل يوم، حيث أن الإمساك عن الطعام والقيام للسحور في حد ذاته يعد نية.
السؤال الثاني
ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟
الجواب:
الأعذار المانعة للصوم هي: الحيض. النفاس .الإغماء المطبق طول النهار فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر ووجب الإمساك بقية اليوم. والجنون .
السؤال الثالث
ما هي أركان الصوم وشروطه؟
الجواب:
الصوم شرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أمّا أركان الصوم فهي : النية. الإمساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأمّا بخصوص شروط الصوم فهي نوعان: شروط صحة وهي الإسلام فلا يصح صيام الكافر والنقاء من دم الحيض والنفاس وشروط وجوب وهي العقل والبلوغ والقدرة.
السؤال الرابع
ما هي الأعذار المبيحة للإفطار؟
الجواب:
الأعذار المبيحة للإفطار هي : 1ـ المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء. 2ـ السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفرا مباحا - أي لا معصية فيه قال تعالى :(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) 3ـ .العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه. قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018