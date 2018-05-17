رمضان سياسي:سناء الصالحي (قيادية في نداء تونس):رمضان مناسبة متجدّدة لاستذكار القيم الروحية

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تونس ـ الشروق:
ترى القيادية في نداء تونس وعضو مجلس نواب الشعب سناء الصالحي انه من المهم تنظيم الوقت خلال شهر رمضان الكريم كمعطى مهم لنجاح السياسي في التوفيق بين اداء مهامه على افضل وجه وللاستجابة لمستلزمات الشهر الفضيل. وافتتحت سناء الصالحي حديثها للشروق بتمني ان يكون الشهر الفضيل مباركا على كل التونسيين وسائر الامة الاسلامية مشددة على ان الشهر الكريم مناسبة متجددة لاستذكار القيم الروحية للتآزر والتعاون بين كل المواطنين.
وحول كيفية قضاء يوم رمضان قالت الصالحي بان الشهر الكريم لهذا العام بالنسبة لها يكتسي ميزة خاصة حيث ستقضيه للمرة الاولى رفقة زوجها النائب في الجبهة الشعبية أيمن العلوي دون حضور أفراد العائلة خلافا لما جرى في السنة الماضية وذلك بسبب ماراطون العمل صلب مجلس نواب الشعب السابقة لنهاية الدورة البرلمانية و باقي الاجتماعات السياسية التي تهم تركيز المجالس البلدية وتأطيرها. وتضيف سناء الصالحي أنّه وعلى الرغم من وتيرة العمل المتصاعدة في رمضان فان هذا المعطى لا يمنع من زيارة العائلة في جهة الروحية من ولاية سليانة كلما سنحت الفرصة بمقدار مرة أو مرتين في الاسبوع وزيارة عائلة الزوج ايضا في القصرين.
وقالت سناء الصالحي أن معظم اليوم يكون مخصصا للعمل التشريعي والسياسي والتواصل مع المواطنين والاهل والاقارب فيما يخصص المساء الى اعداد وجبة الافطار على أن تكون فترة ما بعد الافطار مخصصة الى التنزه وممارسة رياضة المشي في الاوقات التي لا تتزامن مع الانشطة السياسية الرمضانية.
وتقول سناء الصالحي أنّ للشهر الكريم شهوات لاطباق معينة وأكلات محبذة غير أنها اختارت بمعية زوجها خلال هذا الشهر اتباع نظام غذائي صحي مضيفة بأنها تعد بنفسها وجبة الافطار والسحور دون الحاجة الى مساعدة الزوج قائلة:» يحاول أيمن في العادة مساعدتي لكنه عندما اكتشف انني أجيد الطبخ واعداد مختلف المأكولات يعول علي بالكامل في شؤون المطبخ.
تونس ـ الشروق:
ترى القيادية في نداء تونس وعضو مجلس نواب الشعب سناء الصالحي انه من المهم تنظيم الوقت خلال شهر رمضان الكريم كمعطى مهم لنجاح السياسي في التوفيق بين اداء مهامه على افضل وجه وللاستجابة لمستلزمات الشهر الفضيل. وافتتحت سناء الصالحي حديثها للشروق بتمني ان يكون الشهر الفضيل مباركا على كل التونسيين وسائر الامة الاسلامية مشددة على ان الشهر الكريم مناسبة متجددة لاستذكار القيم الروحية للتآزر والتعاون بين كل المواطنين.
وحول كيفية قضاء يوم رمضان قالت الصالحي بان الشهر الكريم لهذا العام بالنسبة لها يكتسي ميزة خاصة حيث ستقضيه للمرة الاولى رفقة زوجها النائب في الجبهة الشعبية أيمن العلوي دون حضور أفراد العائلة خلافا لما جرى في السنة الماضية وذلك بسبب ماراطون العمل صلب مجلس نواب الشعب السابقة لنهاية الدورة البرلمانية و باقي الاجتماعات السياسية التي تهم تركيز المجالس البلدية وتأطيرها. وتضيف سناء الصالحي أنّه وعلى الرغم من وتيرة العمل المتصاعدة في رمضان فان هذا المعطى لا يمنع من زيارة العائلة في جهة الروحية من ولاية سليانة كلما سنحت الفرصة بمقدار مرة أو مرتين في الاسبوع وزيارة عائلة الزوج ايضا في القصرين.
وقالت سناء الصالحي أن معظم اليوم يكون مخصصا للعمل التشريعي والسياسي والتواصل مع المواطنين والاهل والاقارب فيما يخصص المساء الى اعداد وجبة الافطار على أن تكون فترة ما بعد الافطار مخصصة الى التنزه وممارسة رياضة المشي في الاوقات التي لا تتزامن مع الانشطة السياسية الرمضانية.
وتقول سناء الصالحي أنّ للشهر الكريم شهوات لاطباق معينة وأكلات محبذة غير أنها اختارت بمعية زوجها خلال هذا الشهر اتباع نظام غذائي صحي مضيفة بأنها تعد بنفسها وجبة الافطار والسحور دون الحاجة الى مساعدة الزوج قائلة:» يحاول أيمن في العادة مساعدتي لكنه عندما اكتشف انني أجيد الطبخ واعداد مختلف المأكولات يعول علي بالكامل في شؤون المطبخ.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018