رمضان سياسي:سناء الصالحي (قيادية في نداء تونس):رمضان مناسبة متجدّدة لاستذكار القيم الروحية

تونس ـ الشروق:

ترى القيادية في نداء تونس وعضو مجلس نواب الشعب سناء الصالحي انه من المهم تنظيم الوقت خلال شهر رمضان الكريم كمعطى مهم لنجاح السياسي في التوفيق بين اداء مهامه على افضل وجه وللاستجابة لمستلزمات الشهر الفضيل. وافتتحت سناء الصالحي حديثها للشروق بتمني ان يكون الشهر الفضيل مباركا على كل التونسيين وسائر الامة الاسلامية مشددة على ان الشهر الكريم مناسبة متجددة لاستذكار القيم الروحية للتآزر والتعاون بين كل المواطنين.

وحول كيفية قضاء يوم رمضان قالت الصالحي بان الشهر الكريم لهذا العام بالنسبة لها يكتسي ميزة خاصة حيث ستقضيه للمرة الاولى رفقة زوجها النائب في الجبهة الشعبية أيمن العلوي دون حضور أفراد العائلة خلافا لما جرى في السنة الماضية وذلك بسبب ماراطون العمل صلب مجلس نواب الشعب السابقة لنهاية الدورة البرلمانية و باقي الاجتماعات السياسية التي تهم تركيز المجالس البلدية وتأطيرها. وتضيف سناء الصالحي أنّه وعلى الرغم من وتيرة العمل المتصاعدة في رمضان فان هذا المعطى لا يمنع من زيارة العائلة في جهة الروحية من ولاية سليانة كلما سنحت الفرصة بمقدار مرة أو مرتين في الاسبوع وزيارة عائلة الزوج ايضا في القصرين.

وقالت سناء الصالحي أن معظم اليوم يكون مخصصا للعمل التشريعي والسياسي والتواصل مع المواطنين والاهل والاقارب فيما يخصص المساء الى اعداد وجبة الافطار على أن تكون فترة ما بعد الافطار مخصصة الى التنزه وممارسة رياضة المشي في الاوقات التي لا تتزامن مع الانشطة السياسية الرمضانية.

وتقول سناء الصالحي أنّ للشهر الكريم شهوات لاطباق معينة وأكلات محبذة غير أنها اختارت بمعية زوجها خلال هذا الشهر اتباع نظام غذائي صحي مضيفة بأنها تعد بنفسها وجبة الافطار والسحور دون الحاجة الى مساعدة الزوج قائلة:» يحاول أيمن في العادة مساعدتي لكنه عندما اكتشف انني أجيد الطبخ واعداد مختلف المأكولات يعول علي بالكامل في شؤون المطبخ.