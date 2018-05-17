ردّا على المستجدات الاخيرة على الاراضي الفلسطينية:البرلمان يُحدث لجنة «القدس» ويدعو الى تحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني

تونس ـ الشروق:

أصدر مجلس نواب الشعب أمس بيانا يتعلق بالتطورات الاخيرة على الاراضي الفلسطينية المحتلة ونص هذا البيان على ان البرلمان يعبّر عن شجبه لما أقدمت عليه قوات الإحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة، ويدين اعتداءاته الوحشية ضد المدنيين العزل والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. كما جدّد البرلمان التذكير بموقفه الرافض قطعيا لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، وإدانته إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ قرارها مؤكّدا مخالفته للشرعية الدولية ويدعو إلى التراجع عنه.

كما أكّد البيان مساندة نضالات الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وطالب كافّة القوى الفاعلة والضمائر الحيّة في العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل والضّغط على الكيان الصهيوني للكف عن ممارساته الإجرامية واعتداءاته الوحشية.وطالب البرلمان بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني خاصة عمليات قتل الأبرياء المرابطين على الشريط الحدودي لقطاع غزة .

ومن اهم القرارات الواردة في البيان «إحداث لجنة القدس وفلسطين بمجلس نواب الشعب «.وهو مطلب عدد كبير من النواب منذ فترة .كما أرسل رئيس البرلمان محمد الناصر نسخة من هذا البيان الى رؤساء كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الاوروبي والجمعية البرلمانية للمتوسط ، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد البرلماني الافريقي.

سرحان الشيخاوي