ردّا على المستجدات الاخيرة على الاراضي الفلسطينية:البرلمان يُحدث لجنة «القدس» ويدعو الى تحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني

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تونس ـ الشروق:
أصدر مجلس نواب الشعب أمس بيانا يتعلق بالتطورات الاخيرة على الاراضي الفلسطينية المحتلة ونص هذا البيان على ان البرلمان يعبّر عن شجبه لما أقدمت عليه قوات الإحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة، ويدين اعتداءاته الوحشية ضد المدنيين العزل والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. كما جدّد البرلمان التذكير بموقفه الرافض قطعيا لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، وإدانته إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ قرارها مؤكّدا مخالفته للشرعية الدولية ويدعو إلى التراجع عنه.
كما أكّد البيان مساندة نضالات الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وطالب كافّة القوى الفاعلة والضمائر الحيّة في العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل والضّغط على الكيان الصهيوني للكف عن ممارساته الإجرامية واعتداءاته الوحشية.وطالب البرلمان بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني خاصة عمليات قتل الأبرياء المرابطين على الشريط الحدودي لقطاع غزة .
ومن اهم القرارات الواردة في البيان «إحداث لجنة القدس وفلسطين بمجلس نواب الشعب «.وهو مطلب عدد كبير من النواب منذ فترة .كما أرسل رئيس البرلمان محمد الناصر نسخة من هذا البيان الى رؤساء كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الاوروبي والجمعية البرلمانية للمتوسط ، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد البرلماني الافريقي.
تونس ـ الشروق:
أصدر مجلس نواب الشعب أمس بيانا يتعلق بالتطورات الاخيرة على الاراضي الفلسطينية المحتلة ونص هذا البيان على ان البرلمان يعبّر عن شجبه لما أقدمت عليه قوات الإحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة، ويدين اعتداءاته الوحشية ضد المدنيين العزل والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. كما جدّد البرلمان التذكير بموقفه الرافض قطعيا لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، وإدانته إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ قرارها مؤكّدا مخالفته للشرعية الدولية ويدعو إلى التراجع عنه.
كما أكّد البيان مساندة نضالات الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وطالب كافّة القوى الفاعلة والضمائر الحيّة في العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل والضّغط على الكيان الصهيوني للكف عن ممارساته الإجرامية واعتداءاته الوحشية.وطالب البرلمان بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني خاصة عمليات قتل الأبرياء المرابطين على الشريط الحدودي لقطاع غزة .
ومن اهم القرارات الواردة في البيان «إحداث لجنة القدس وفلسطين بمجلس نواب الشعب «.وهو مطلب عدد كبير من النواب منذ فترة .كما أرسل رئيس البرلمان محمد الناصر نسخة من هذا البيان الى رؤساء كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الاوروبي والجمعية البرلمانية للمتوسط ، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد البرلماني الافريقي.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018