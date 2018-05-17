وزير الداخلية نبّه الى استعماله للتحريض على الدولة وارتكاب أعمال إرهابية:غلق المقاهي في رمضان بين منشور مزالي وروح الدستور

تونس ـ الشروق:

أثار ملف «الافطار في رمضان» وفتح المقاهي للمفطرين جدلا واسعا في الفترة الاخيرة. جدل إنتقل من سؤال نائبة في البرلمان لوزير الداخلية، إلى رسالة مفتوحة من المجتمع المدني تطلب تدخل رئيسي الجمهورية والبرلمان لفض الاشكال القائم حول هذا الملف .

بداية طرح الموضوع كانت بسؤال كتابي قدمته النائبة المستقلة هاجر بالشيخ احمد لوزير الداخلية لطفي براهم يأتي في سياق المهمة الرقابية التي يتمتع بها نائب البرلمان في علاقته بالحكومة وهو ما يخوله له الدستور، وجاء في السؤال ما يلي «لماذا لم يتم إلغاء المنشور الصادر سنة 1981 ، المتعلق بغلق المقاهي في شهر رمضان رغم تضاربه مع الفصل السادس من الدستور المكرّس لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية؟».

إجابة وزير الداخلية تضمنت حديثا عن العديد من الجوانب منها القانوني والامني.. حيث أكد في نص إجابته التي أحالها الى البرلمان وتلقت الشروق نسخة منها أن «الدستور التونسي نص في فصله الأول على ان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها و الجمهورية نظامها» كما أضاف أن الدستور تضمّن أيضا تأكيدا على أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها .

الجزء الاول من إجابة الوزير حاججت مضمون سؤال النائبة هاجر بالشيخ أحمد بنفس مضمون سؤالها المعتمد على ما جاء في الدستور، أما الجزء الثاني من الاجابة فجاء فيه أن «الصوم من أركان الاسلام الخمسة وشعيرة هامة عند أغلب المواطنين ويمكن أن يتسبب التجاهر بالافطار وعدم ضبط شروط فتح المقاهي إستفزازا لمشاعر العديد منهم وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل عنيفة تؤثر على الأمن العام, بالإضافة إلى ما يمكن أن يمثلة من وسيلة لبعض الجماعات المتطرفة للتحريض على الدولة وإلى إرتكاب أعمال إرهابية .

وزير الداخلية لطفي براهم نبّه أيضا الى أن شهر رمضان يعرف إرتفاعا لوتيرة التهديدات الارهابية من مختلف التنظيمات التكفيرية ولذلك فقد جرى العمل ومنذ سنين عديدة على أن تقوم وزارة الداخلية وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم باتخاذ جملة من التدابير والاجراءات في إطار المشمولات و الواجبات المحولة عليها وخاصة منها تلك المتعلقة بحفظ الامن والنظام العام .

طرح هذا الملف لم يبق في دائرة التعاطي بين وزير الداخلية والنائبة بل توسّع الى المجتمع المدني حيث وجّه الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية، رسالة مفتوحة تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، طالب فيها بضرورة حماية الحريات الفردية والتصدي لكُلّ محاولة لتقويضها خلال شهر رمضان .كما دعا هذا الائتلاف المدني رئيس الجُمهوريّة إلى الإيفاء بالتزاماته الدستوريّة ومضامين الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات, وطالب مجلس نواب الشعب بتحمّل مسؤولياته والعمل على مُراجعة القوانين التي وصفها «بالقمعيّة» ومن ضمنها المجلّة الجزائيّة حتى تصبح منسجمة مع أحكام الدستور .

ردّ الوزير عقّبته عليه النائبة هاجر بالشيخ أحمد في تصريح اعلامي بالقول أن إجابته تتضمن إعترافا بأن تونس ليس لديها الامكانيات لمواجهة الارهاب .وأضافت أن الاجابة تتضمّن أيضا اعترافا بالضعف.

سرحان الشيخاوي