من معاني الصوم ..التقــــــوى

قال الله سبحانه وتعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون) البقرة/ 183 . الصوم عبادة سامية وعظيمة جعله الله تعالى ركنا من أركان الإسلام الخمسة فرضه على المسلمين كما فرضه على أمم من قبل. وعبادة بمثل قيمة الصوم لها فوائد عظيمة على الإنسان لأن الله غني عن عبادتنا : (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ)(الحج/37) .وأولى هذه الفوائد التقوى كما ورد في آخر الآية السابقة ( لعلكم تتقون ) وهي المقصد الأسمى من فريضة الصوم وهي الغاية من العبادات جميعا قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/ 20. وحقيقة التقوى عرفها كثير من العلماء منها ما قاله سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: ( التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد للرحيل) وقال أحدهم معرّفا التقوى بقوله (التقوى أن تحفظ الرأس وما حوى وأن تحفظ البطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى). عموما التقوى أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته يعرف عظمته وقهره وجبروته وقدرته فيخاف منه ويفزع فيحذر أن يقع في معصيته ويعرف رحمته ومغفرته فإذا به يسارع إلى رضاه ولا ينال العبد التقوى إلا بالمداومة على الطاعة وإقامة الفرائض والزيادة من النوافل ومراقبة الله تعالى في السر والعلن قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ). فالصائم الذي لم يحقق تقوى الله في صيامه قد خسر الثمرة من هذا الصيام الذي لم يشرعه الله لمجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة قال الرسول: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) فهل حقق التقوى من يدخل عليه الشهر الكريم ويخرج ولم يحرك فيه ساكنا ويغير في سلوكه شيئا!؟ فصلاته مضيعة ومنكراته مستمرة فإن لم يزده رمضان بعدا عن الله لم يزده قربا منه!؟ .أم هل حقق التقوى ونال ثمرة الصيام من حافظ على الصلوات وتصدق وقرأ القرآن وتخفف من المنكرات لكنه ما إن يخرج رمضان حتى يعود كما كان قبل رمضان!؟.وهل حقق التقوى من يصوم ويصلي ويقرأ القرآن لكنه لا يتورع عن تضييع ليالي الشهر الكريم في جلسات وسهرات منكرة قد امتلأت بالغيبة والكلام الفاحش واللهو المحرم . قال أحد الصالحين: (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء).