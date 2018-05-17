أبرز مضامين وثيقة قرطاج 2:إجراءات تهم صندوق الدعم والمؤسسات العمومية ودعم الاستثمار

تونس ـ الشروق:

أنهت لجنة الخبراء المنبثقة عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج اعداد مقترحها النهائي حول خارطة الطريق للإنقاذ الاقتصادي التي ستتكفل الحكومة القادمة بتنفيذها.

أكّد الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخبراء الأستاذ رضا الشكندالي انه تم الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لوثيقة قرطاج 2 والتي تعتبر خارطة طريق للإنقاذ الاقتصادي وستقدم يوم الجمعة الى رئاسة الجمهورية لتعرضها على اجتماع الرؤساء.

وأكّد محدثنا انه تم خلال اجتماع الثلاثاء إزالة العموميات من المشروع الذي قدم سابقا الى الرئاسة وتم ترك كل ما يمكن انجازه خلال العشرين شهرا المتبقية من فترة الحكم الحالية كما تمت إزالة كل النقاط الخلافية ولم تبق الا النقاط التوافقية.

وقال الأستاذ شكندالي «تم الحفاظ على عدد من الإصلاحات في حين أن ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية هناك لجنة ثلاثية تشتغل عليه منذ أشهر وتقدمت في أعمالها وبالتالي رأينا أنها تنهي عملها وفيها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة وما ستتوصل إليه نعتمده هم قضوا أشهرا ولا يمكن في لجنتنا أن نقوم بذلك العمل».

وبالنسبة للمؤسسات العمومية قال محدثنا ليس هناك تفويت والخصخصة غير مطروحة «وهذا لا يمثل إشكالا لان تجربة تونس في التسعينات أظهرت أنه بالتسرع في التخصيص فوتنا في مؤسسات هامة للعائلات القريبة من السلطة بالتالي لا بد أن تمر المؤسسات المعنية بمرحلة تأهيل وحوكمة مثلا إن كان لدي هاتف محمول كسر يكون سعره في تلك الحالة 50 دينارا لكن إذا أصلحته سيكون أكثر قيمة فترة الإصلاح هي 20 شهرا وبالتالي لا يجب أن نتسرع للبيع بأبخس الأثمان وهذا هو المنطق الاقتصادي التسرع في الخصخصة سيجعلنا نبيع بأبخس الأثمان».

وحول ملف الدعم قال «اتفقنا على منهجية، المعتمد حاليا هو أن الدعم يشكل خطر على ميزانية الدولة خاصة بعد ارتفاع سعر البترول وتراجع قيمة الدينار وتم الاتفاق على التسريع بالمنظومة الجديدة للمعرف الوحيد المواطني لنعرف كم عدد العائلات التي تحتاج فننتقل من دعم المواد الى دعم الأفراد الى جانب متابعة المواد المدعمة والقضاء على الفساد فيها مثلا نحن ندعم الزيت لكنه غير متوفر لمستحقيه ومحتكر في أماكن أخرى لابد من وضوح ومتابعة لأثر تلك المواد ولنعرف لماذا هذا التضخم في الدعم خاصة على مستوى المواد البترولية، هذا طبعا يدخل في إطار القضاء على الفساد وترشيد المواد المدعمة».

وتابع «هناك نقطة أخرى وهي ان الإشكال الكبير الذي أدى الى الأزمة الراهنة هو أزمة النمو الاقتصادي وهنا رأينا انه يمكن ان نخرج منها بدفع الاستثمار الخاص أساسا وهذا لا يحصل إلا في ظل الاستقرار الجبائي أي ان الحكومة القادمة ستلتزم بعدم الزيادة في الجباية وتوسيع قاعدتها وهناك إجراءات بخصوص المنح الجبائية إضافة الى اتخاذ إجراءات في القطاع الموازي لتقليص حجمه».

وأضاف «هذه إجراءات تمثل توجه جدد حتى على مستوى الاقتصاد التضامني والاجتماعي قدمنا مقترح الأراضي الدولية وتمكين الشباب من الاستثمار فيها في اقرب وقت خاصة الأراضي المنتزعة لابد من تسريع منحها للمستثمرين الشبان وقدمنا تشجيعات كبيرة على مستوى الفلاحة والصناعة والسياحة، ما يلام على السياسات الاقتصادية السابقة غياب التصور وفي هذه الوثيقة هناك تصور ومن خلاله نعرف أين سنصل من خلال الحلول المقترحة».

إعداد عبد الرؤوف بالي