في انتظــار نتائج وثيقـــــة قرطاج 2:الأولوية للحلول والبرامج .. أم لتغيير الأسماء؟

بالتوازي مع تقدم أشغال إعداد «وثيقة قرطاج 2»، تُخيم على المشهد العام في البلاد تساؤلات عديدة حول ما سيقع التوصل إليه من حلول وخيارات وخاصة حول الأولويات المنتظرة للمرحلة القادمة.

تونس – الشروق:

رغم إعلان أغلب الاطراف المشاركة في إعداد «وثيقة قرطاج 2» عن تقديم الجانب المضموني للعمل الحكومي في الفترة القادمة على الجانب الشكلي المتعلق بهيكلة وتركيبة الحكومة، إلا أن الغموض مازال مسيطرا على المخرجات المنتظرة من الاجتماعات المتواصلة منذ مطلع العام الجاري بين رئيس الجمهورية والموقعين على وثيقة قرطاج الاولى أو من اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بالمراجعات.

الثابت أنه يوجد شبه انقسام اليوم لدى الأطراف الفاعلة المشاركة في اجتماعات قرطاج وأيضا لدى الخبراء والمتابعين والمختصين بين الرغبة في الاقتصار على الجانب المضموني والرغبة في ان يشمل التغيير الجانب الشكلي أيضا. وبين هذين الموقفين تتأكد ضرورة اتخاذ القرار الحاسم على مستوى اجتماعات لجنة قرطاج.

أداء الحكومة

يُقرّ كثيرون بان أداء حكومة الشاهد لم يكن بالشكل المطلوب والمأمول طيلة العامين الماضيين وذلك خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فالمؤشرات الاقتصادية بلغت الخطوط الحمراء وتجاوزتها أحيانا، على غرار أزمة سعر صرف الدينار (الذي اثر تراجعه على كامل المنظومة الاقتصادية وعلى منظومة السوق) وأزمة تراجع احتياطي العملة الصعبة والصادرات والاستثمار وضعف التنمية في الجهات. وينضاف الى ذلك ارتفاع أسعار المعيشة بسبب عجز الدولة عن التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والترفيع العشوائي في الاسعار من قبل المنتجين والتجار والزيادة في الضرائب والاداءات وعدم قدرتها على محاربة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب بشكل فعلي ورادع وشامل الى جانب ضعف أدائها الاجتماعي في ما يتعلق بملف الفئات الضعيفة والهشة وملف العاطلين عن العمل وملف المرافق والخدمات العمومية (الصحة – التعليم – النقل – البنية التحتية والنظافة..). كما اتهمت الحكومة أيضا بالتردد والارتباك في التعامل الموضوعي مع الاطراف الاجتماعية أبرزها اتحاد الشغل.

عوامل خارجية

في المقابل تقول الحكومة انه توجد عوامل خارجة عن نطاقها تفسر هذا الضعف في الأداء والعجز أحيانا عن معالجة بعض الملفات العالقة على غرار الوضع العالمي وأيضا تراكمات ضعف أداء الحكومات السابقة إلى جانب ضعف موارد الدولة وكثرة التداين الخارجي. لكنها في المقابل تقول انها حققت نجاحات في بعض المجالات وأن بعض الاصلاحات ستُأتي أكلها في العامين القادمين.

بدائل عاجلة

يعتبر شق من الملاحظين والمختصين ان«صراع» مختلف الاطراف المشاركة يجب ان يتركز أساسا حول برامج ومشاريع العمل للفترة القادمة في المجالات الحساسة مع الاخذ بعين الاعتبار أيضا عامل الوقت، باعتبار أن ما يفصلنا عن انتخابات خريف 2019 لا يتعدى 15 شهرا تقريبا. ويعتبرون ايضا أنه لا يجب تحميل العمل الحكومي أكثر من قدراته المتاحة ( ماليا وتقنيا وبشريا ولوجيستيا). لان امكانيات الدولة تبدو محدودة في بعض المجالات. وبالتالي يجب على الاطراف المشاركة في المراجعة التقدم بحلول وبدائل جديدة وعاجلة لأهم الملفات العالقة والخطيرة (انظر المؤطر) وعدم التركيز كثيرا على الناحية الشكلية، لأن أي فريق حكومي سواء الحالي أو الذي قد يقع اقتراحه بامكانه النجاح في تجاوز المرحلة الصعبة إذا ما توفرت له الحلول والبدائل من مختلف الشركاء والظروف السياسية والاجتماعية الملائمة.

تعديلات شكلية.. لكن

حول الناحية الشكلية للحكومة في الفترة المتبقية قبل انتخابات 2019، يقترح البعض الابقاء على الفريق الحكومي الحالي وإعطائه فرصة جديدة لتحسين وضع البلاد وفق خارطة الطريق المستعجلة التي سيقع ضبطها مع تحميله المسؤولية كاملة في صورة الفشل. بينما هناك من يرى انه بالامكان ادخال تغييرات طفيفة على مستوى بعض الوزارات التي كان أداؤها ضعيفا او في سبيل التقليص من الفريق الحكومي لتقليص النفقات. غير ان هذا الخيار الثاني يخشاه البعض بالنظر الى ما قد يتسبب فيه من مزيد التعطيل، باعتبار ان «ضخ دماء جديدة «في الحكومة عبر تغيير رئيسها او عبر اجراء تحوير وزاري قد يتسبب في إضاعة بعض الوقت لتحقيقة خصوصا ان الفترة ستكون محدودة وتحت ضغوطات انتخابات خريف 2019.

ملفات تتطلب حلولا

ـ إعادة الروح للعملة الوطنية (الدينار)

- وقف نزيف العملة الصعبة عبر ترشيد منظومة التوريد مع الحث أقصى ما يمكن على التصدير.

- انعاش الموسمين السياحيين والفلاحيين القادمين.

- تقديم حلول وبدائل للرفع من طاقة الدولة في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب والفساد الاداري والمالي.

- الضغط بشكل صارم على الأسعار

- تكثيف العناية بالمرافق والخدمات العمومية الاساسية (الصحة – التعليم – النقل – البنية التحتية والنظافة)

- الرفع من القدرة الشرائية للمواطن

- العناية بالطبقات الفقيرة والمهمشة وبالعاطلين عن العمل للحد خلال المرحلة القادمة من حالة الاحتقان الاجتماعي التي تطرا بين الحين والآخر.

أما بالنسبة للاصلاحات الجذرية والعميقة والتي تتطلب سنوات لتنفيذها وتمويلات كبرى لتنفيذها، فبالامكان غض الطرف عنها في الفترة الحالية إلى حين استعادة الدولة عافيتها المالية ثم تنفيذها.

فاضل الطياشي