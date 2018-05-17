كتاب الشروق المتسلسل .. صلاح الدين الايوبي

دأبت جريدة الشروق خلال شهر رمضان المعظم على اعداد كتاب يروي سيرة احد عظماء الامة الاسلامية . وقد اختارت لكم هذا العام سيرة البطل القومي صلاح الدين الايوبي الذي سيرافقنا طيلة ثلاثين حلقة .

كثير من المؤرخين والادباء والشعراء كتبوا عن سيرة صلاح الدين الايوبي ووصفوه بمحرر القدس وقاهر الصليبيين وبطل حطين وغيرها من الالقاب التي رسختها سيرته الحافلة بالاحداث. وكان بعض الدارسين لسيرته امينا للمنهج العلمي في ضبط الروايات وتتبع الاثار ونقد المصادر والمراجع ، غير ان بعضهم الاخر انساق وراء احكام انطباعية او روايات غلبت عليها الحماسة والعواطف الجياشة فقدموا صورة مشوهة بعيدة عن الحقيقة . ولما كان من طبع الانسان المبالغة فان الشخص العظيم في امة ما تحاك حوله الحكايات والقصص التي تمجده وتعلي من شأنه حتى وان كانت بعيدة عن الواقع بينما تحاك حوله حكايات اخرى في امة هو عدو لها بهدف التقليل من شأنه ونبذه .

فقد وصف مثلا الكاتب المصري يوسف زيدان صلاح الدين بأنه رجل لا ولاء له وانه رجل عسكري صاحب اطماع سلطوية وقام باضطهاد الشيعة في مصر واحرق كتبهم ونكل بهم . في مقابل هذا الموقف نجد المستشرق روبيرت اروين يرى أن صلاح الدين وُصِف تقريبا بشكل جماعي بعدة صفات منها أنه كان قائدًا عظيما، ورجلا نبيلا، وشجاعا، وصاحب خلق. ونجد كذلك المؤرخ إفراييم كارش، الذي سعى لتأكيد أن صلاح الدين بالفعل كان يسعى فقط نحو مجده الشخصي، وقد اتفق مع زيدان في عدة نقاط، لكنه في الأخير أقر بأنه قائد عظيم، شجاع، وذو خلق واعترف أن صلاح الدين، لم يجلب الصليبيين لأرضه ً كي يستغل ذلك ويجعل من نفسه عظيما، بل هو استطاع أن يدفع الصليبيين عن ديار الإسلام .

ويُمكن ذكر عشرات من المؤرخين المستشرقين الكبار من أمثال: أرنولد توينبي، وج. هيربرت ويلز، وهاملتون جب، وميخائيل زابوروف ممن وصفوا صلاح الدين بأنه كان شخصية عظيمة. وان الاختلاف معه في الاهداف والايديولوجيا لا يمكن ان تحجب ما قام به من اعمال تعد من المنجزات الفارقة في تاريخ الحضارات .

وفي مقابل هؤلاء الباحثين فإن معظم المسلمين السنة سواء كانوا مؤرخين من امثال بهاء الدين بن شداد والعماد الاصفهاني وابن الاثير وغيرهم او من عامة الناس اعتبروا صلاح الدين الايوبي بطلا قوميا ، واسبغوا عليه قيما كثيرة مثل البطولة والشجاعة والنبل. مما نمى في الوعي الجماعي وجود مثال يمكن أن يُحتذى به خصوصا لارتباطه بتحرير الاراضي المقدسة فلسطين وعاصمتها القدس مسرى النبي الكريم واولى القبلتين .

يتبع

اعداد : خالد البارودي