كتاب الشروق المتسلسل .. صلاح الدين الايوبي

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دأبت جريدة الشروق خلال شهر رمضان المعظم على اعداد كتاب يروي سيرة احد عظماء الامة الاسلامية . وقد اختارت لكم هذا العام سيرة البطل القومي صلاح الدين الايوبي الذي سيرافقنا طيلة ثلاثين حلقة .
كثير من المؤرخين والادباء والشعراء كتبوا عن سيرة صلاح الدين الايوبي ووصفوه بمحرر القدس وقاهر الصليبيين وبطل حطين وغيرها من الالقاب التي رسختها سيرته الحافلة بالاحداث. وكان بعض الدارسين لسيرته امينا للمنهج العلمي في ضبط الروايات وتتبع الاثار ونقد المصادر والمراجع ، غير ان بعضهم الاخر انساق وراء احكام انطباعية او روايات غلبت عليها الحماسة والعواطف الجياشة فقدموا صورة مشوهة بعيدة عن الحقيقة . ولما كان من طبع الانسان المبالغة فان الشخص العظيم في امة ما تحاك حوله الحكايات والقصص التي تمجده وتعلي من شأنه حتى وان كانت بعيدة عن الواقع بينما تحاك حوله حكايات اخرى في امة هو عدو لها بهدف التقليل من شأنه ونبذه .
فقد وصف مثلا الكاتب المصري يوسف زيدان صلاح الدين بأنه رجل لا ولاء له وانه رجل عسكري صاحب اطماع سلطوية وقام باضطهاد الشيعة في مصر واحرق كتبهم ونكل بهم . في مقابل هذا الموقف نجد المستشرق روبيرت اروين يرى أن صلاح الدين وُصِف تقريبا بشكل جماعي بعدة صفات منها أنه كان قائدًا عظيما، ورجلا نبيلا، وشجاعا، وصاحب خلق. ونجد كذلك المؤرخ إفراييم كارش، الذي سعى لتأكيد أن صلاح الدين بالفعل كان يسعى فقط نحو مجده الشخصي، وقد اتفق مع زيدان في عدة نقاط، لكنه في الأخير أقر بأنه قائد عظيم، شجاع، وذو خلق واعترف أن صلاح الدين، لم يجلب الصليبيين لأرضه ً كي يستغل ذلك ويجعل من نفسه عظيما، بل هو استطاع أن يدفع الصليبيين عن ديار الإسلام .
ويُمكن ذكر عشرات من المؤرخين المستشرقين الكبار من أمثال: أرنولد توينبي، وج. هيربرت ويلز، وهاملتون جب، وميخائيل زابوروف ممن وصفوا صلاح الدين بأنه كان شخصية عظيمة. وان الاختلاف معه في الاهداف والايديولوجيا لا يمكن ان تحجب ما قام به من اعمال تعد من المنجزات الفارقة في تاريخ الحضارات .
وفي مقابل هؤلاء الباحثين فإن معظم المسلمين السنة سواء كانوا مؤرخين من امثال بهاء الدين بن شداد والعماد الاصفهاني وابن الاثير وغيرهم او من عامة الناس اعتبروا صلاح الدين الايوبي بطلا قوميا ، واسبغوا عليه قيما كثيرة مثل البطولة والشجاعة والنبل. مما نمى في الوعي الجماعي وجود مثال يمكن أن يُحتذى به خصوصا لارتباطه بتحرير الاراضي المقدسة فلسطين وعاصمتها القدس مسرى النبي الكريم واولى القبلتين .
يتبع
دأبت جريدة الشروق خلال شهر رمضان المعظم على اعداد كتاب يروي سيرة احد عظماء الامة الاسلامية . وقد اختارت لكم هذا العام سيرة البطل القومي صلاح الدين الايوبي الذي سيرافقنا طيلة ثلاثين حلقة .
كثير من المؤرخين والادباء والشعراء كتبوا عن سيرة صلاح الدين الايوبي ووصفوه بمحرر القدس وقاهر الصليبيين وبطل حطين وغيرها من الالقاب التي رسختها سيرته الحافلة بالاحداث. وكان بعض الدارسين لسيرته امينا للمنهج العلمي في ضبط الروايات وتتبع الاثار ونقد المصادر والمراجع ، غير ان بعضهم الاخر انساق وراء احكام انطباعية او روايات غلبت عليها الحماسة والعواطف الجياشة فقدموا صورة مشوهة بعيدة عن الحقيقة . ولما كان من طبع الانسان المبالغة فان الشخص العظيم في امة ما تحاك حوله الحكايات والقصص التي تمجده وتعلي من شأنه حتى وان كانت بعيدة عن الواقع بينما تحاك حوله حكايات اخرى في امة هو عدو لها بهدف التقليل من شأنه ونبذه .
فقد وصف مثلا الكاتب المصري يوسف زيدان صلاح الدين بأنه رجل لا ولاء له وانه رجل عسكري صاحب اطماع سلطوية وقام باضطهاد الشيعة في مصر واحرق كتبهم ونكل بهم . في مقابل هذا الموقف نجد المستشرق روبيرت اروين يرى أن صلاح الدين وُصِف تقريبا بشكل جماعي بعدة صفات منها أنه كان قائدًا عظيما، ورجلا نبيلا، وشجاعا، وصاحب خلق. ونجد كذلك المؤرخ إفراييم كارش، الذي سعى لتأكيد أن صلاح الدين بالفعل كان يسعى فقط نحو مجده الشخصي، وقد اتفق مع زيدان في عدة نقاط، لكنه في الأخير أقر بأنه قائد عظيم، شجاع، وذو خلق واعترف أن صلاح الدين، لم يجلب الصليبيين لأرضه ً كي يستغل ذلك ويجعل من نفسه عظيما، بل هو استطاع أن يدفع الصليبيين عن ديار الإسلام .
ويُمكن ذكر عشرات من المؤرخين المستشرقين الكبار من أمثال: أرنولد توينبي، وج. هيربرت ويلز، وهاملتون جب، وميخائيل زابوروف ممن وصفوا صلاح الدين بأنه كان شخصية عظيمة. وان الاختلاف معه في الاهداف والايديولوجيا لا يمكن ان تحجب ما قام به من اعمال تعد من المنجزات الفارقة في تاريخ الحضارات .
وفي مقابل هؤلاء الباحثين فإن معظم المسلمين السنة سواء كانوا مؤرخين من امثال بهاء الدين بن شداد والعماد الاصفهاني وابن الاثير وغيرهم او من عامة الناس اعتبروا صلاح الدين الايوبي بطلا قوميا ، واسبغوا عليه قيما كثيرة مثل البطولة والشجاعة والنبل. مما نمى في الوعي الجماعي وجود مثال يمكن أن يُحتذى به خصوصا لارتباطه بتحرير الاراضي المقدسة فلسطين وعاصمتها القدس مسرى النبي الكريم واولى القبلتين .
يتبع
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22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
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21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
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21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
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21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
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20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018