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يوم الخميس 17 ماي 2018
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من مقاصد القرآن الكريم .. علم مقاصد السور القرآنية
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رمضان الشروق
من مقاصد القرآن الكريم .. علم مقاصد السور القرآنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

جاء القرآن ليكون هداية للناس في ظلمات هذه الحياة، ونبراسا يضيء لهم الطريق إلى الدار الباقية. وقد تضمّن من الأحكام والأخبار والوصايا ما يرشد الإنسان إلى طريق الخير، ويبعده عن طريق الشر، ويخرجه من ظلمات الجهل، ويأخذ بيده إلى نور العلم. والمتأمل في سور الكتاب الكريم، يجد أنه اهتم بشكل رئيس بمقاصد هذا الدين عامة، وكلياته الأساسية، ولم يُعرج على تفاصيل الأحكام إلا في مواضع قليلة ومواطن محددة؛ وذلك أن القرآن كتاب كل زمان ومكان، وكتاب الماضي والحاضر والمستقبل، فاقتضى الحال أن يكون خطابه عاما وكليًّا، وبما هو أساسي ومقصدي، ومن هنا جاءت كل سورة من سوره تبرز مقصدا رئيسا، وهدفا كليًّا تدور حوله السورة، وتحوم عليه، إبرازا له وتأكيدا عليه.
وقد تنبه العلماء -المتقدمون منهم والمتأخرون- على المنحى المقصدي في القرآن، فتحدثوا عنه إجمالا وتفصيلا، وأصالة وتبعا، إلى أن تشكل لديهم علم مهم، له ملامحه ومعالمه، وهو علم مقاصد وأغراض سور القرآن. وهو علم يقصد منه الوقوف على المعاني والأغراض الأساسية والموضوعات الرئيسة التي تدور عليها سورة معينة. وقد يُعبِّر المفسرون عن مصطلح مقاصد السور بمصطلحات أُخر، مثل: مغزى السورة، أو غرض السورة، أو الوحدة الموضوعية، أو نحو ذلك. وتنبع أهميّة هذا العلم من كونه وسيلة لتحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن كله وهو تدبّره والاهتداء بما تضمنه؛ وذلك لأن التدبر لا يكون إلا بعد فهم المعاني، ومقصد كل سورة هو أصل معانيها الذي ترجع إليه. كما أن وقوف المفسِّر على مقاصد السور يسدد ذهنه ويعصمه من الخطأ في تفسيرها؛ لأنه يتقيد في توجيه الآيات وَفقًا لهذا المقصد، وبيان ذلك أن مقصد كل سورة إنما يقف عليه المفسر بعد استقراء آياتها والتأمل العميق فيما تدل عليه معان تحقق مراد الله تعالى من كلامه، وذلك بالنظر في فواتح السورة وخواتيمها، وسياق آياتها ولحاقها، وألفاظها.
ثم إن الاعتناء بعلم مقاصد السور القرآنية يؤدي حتمًا إلى اليقين بعصمة القرآن ورسوخِ الإيمان بأنه كلام الله حقًا، فتشرق النفس وتقر العين ويزداد نور القلب.
وعلى هذا فإن تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور يعتبر هو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله منتظمًا على نحو يتضح فيه جليًّا كمال نظمه واتساق آياته، ويبرز إعجازه وبلاغته؛ قال البقاعي: «ومن حقق المقصود من السورة، عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها». وقد برع بعض المفسرين في ذكر مقاصد السور، واتخذ لذلك منهجا في تفسيره، كالفيروزآبادي في كتابه «بصائر ذوي التمييز»، والبقاعي في كتابيه: «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» و»نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»، كما اعتنى الإمام السيوطي في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» بذكر وجوه إعجاز العلم بالمقاصد وتناسب الآيات والسور. والاهتمام الأبرز في العلم كان من المفسرين المعاصرين، أمثال: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»، وسيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن»، وسعيد حوى في كتابه «الأساس في التفسير». ولا شك، فإن الحاجة داعية لبذل مزيد من الجهد ليأخذ هذا العلم مكانه ضمن منظومة علوم القرآن؛ حتى نكون قد أدينا جزءًا من واجبنا تجاه هذا الكتاب العظيم، الذي اختصنا الله تعالى به دون سائر الأمم.

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رمضان الشروق
من مقاصد القرآن الكريم .. علم مقاصد السور القرآنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

جاء القرآن ليكون هداية للناس في ظلمات هذه الحياة، ونبراسا يضيء لهم الطريق إلى الدار الباقية. وقد تضمّن من الأحكام والأخبار والوصايا ما يرشد الإنسان إلى طريق الخير، ويبعده عن طريق الشر، ويخرجه من ظلمات الجهل، ويأخذ بيده إلى نور العلم. والمتأمل في سور الكتاب الكريم، يجد أنه اهتم بشكل رئيس بمقاصد هذا الدين عامة، وكلياته الأساسية، ولم يُعرج على تفاصيل الأحكام إلا في مواضع قليلة ومواطن محددة؛ وذلك أن القرآن كتاب كل زمان ومكان، وكتاب الماضي والحاضر والمستقبل، فاقتضى الحال أن يكون خطابه عاما وكليًّا، وبما هو أساسي ومقصدي، ومن هنا جاءت كل سورة من سوره تبرز مقصدا رئيسا، وهدفا كليًّا تدور حوله السورة، وتحوم عليه، إبرازا له وتأكيدا عليه.
وقد تنبه العلماء -المتقدمون منهم والمتأخرون- على المنحى المقصدي في القرآن، فتحدثوا عنه إجمالا وتفصيلا، وأصالة وتبعا، إلى أن تشكل لديهم علم مهم، له ملامحه ومعالمه، وهو علم مقاصد وأغراض سور القرآن. وهو علم يقصد منه الوقوف على المعاني والأغراض الأساسية والموضوعات الرئيسة التي تدور عليها سورة معينة. وقد يُعبِّر المفسرون عن مصطلح مقاصد السور بمصطلحات أُخر، مثل: مغزى السورة، أو غرض السورة، أو الوحدة الموضوعية، أو نحو ذلك. وتنبع أهميّة هذا العلم من كونه وسيلة لتحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن كله وهو تدبّره والاهتداء بما تضمنه؛ وذلك لأن التدبر لا يكون إلا بعد فهم المعاني، ومقصد كل سورة هو أصل معانيها الذي ترجع إليه. كما أن وقوف المفسِّر على مقاصد السور يسدد ذهنه ويعصمه من الخطأ في تفسيرها؛ لأنه يتقيد في توجيه الآيات وَفقًا لهذا المقصد، وبيان ذلك أن مقصد كل سورة إنما يقف عليه المفسر بعد استقراء آياتها والتأمل العميق فيما تدل عليه معان تحقق مراد الله تعالى من كلامه، وذلك بالنظر في فواتح السورة وخواتيمها، وسياق آياتها ولحاقها، وألفاظها.
ثم إن الاعتناء بعلم مقاصد السور القرآنية يؤدي حتمًا إلى اليقين بعصمة القرآن ورسوخِ الإيمان بأنه كلام الله حقًا، فتشرق النفس وتقر العين ويزداد نور القلب.
وعلى هذا فإن تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور يعتبر هو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله منتظمًا على نحو يتضح فيه جليًّا كمال نظمه واتساق آياته، ويبرز إعجازه وبلاغته؛ قال البقاعي: «ومن حقق المقصود من السورة، عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها». وقد برع بعض المفسرين في ذكر مقاصد السور، واتخذ لذلك منهجا في تفسيره، كالفيروزآبادي في كتابه «بصائر ذوي التمييز»، والبقاعي في كتابيه: «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» و»نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»، كما اعتنى الإمام السيوطي في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» بذكر وجوه إعجاز العلم بالمقاصد وتناسب الآيات والسور. والاهتمام الأبرز في العلم كان من المفسرين المعاصرين، أمثال: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»، وسيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن»، وسعيد حوى في كتابه «الأساس في التفسير». ولا شك، فإن الحاجة داعية لبذل مزيد من الجهد ليأخذ هذا العلم مكانه ضمن منظومة علوم القرآن؛ حتى نكون قد أدينا جزءًا من واجبنا تجاه هذا الكتاب العظيم، الذي اختصنا الله تعالى به دون سائر الأمم.

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