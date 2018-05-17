قناة جزائرية تتهم النهضة بتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر

عرضت قنوات مجموعة “الشروق” الإعلامية الجزائرية فيلمًا وثائقيًّا تحت عنوان “مُجنّدون.. تحت الطلب”، وضمنته شهادات حصرية لمقاتلين من تنظيم داعش، اعترفوا أن خروجهم من تونس إلى سوريا وليبيا تمّ تحت غطاء جمعيات “إخوانية”.

واتهم هؤلاء الحكومة التونسية التي قادتها حركة النهضة، بتسهيلات عبر مطارات تونس ومعابرها البرية، في خطوة جديدة من شأنها أن تثير أزمة للحزب الإسلامي الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات البلدية بعد قوائم المستقلين.

وشدّد أحد المقاتلين على أن قيادات من الحركة كانت تشجعهم وتحثّهم على السفر إلى سوريا، إلاّ أنهم تبرؤوا من هذه الجمعيات، مشيرًا إلى أنه عمل بعد الثورة التونسية مباشرة بترخيص من الحكومة التونسية، كداعية سلفي في مكتب دعوي بمدينة “بن قردان” الحدودية مع ليبيا.

هذا وعرض التحقيق التلفزيوني نفسه شهادة مطوّلة لـ”غفران الشيخاوي”.

وتعدّ الشيخاوي أشهر التونسيات اللواتي انتسبن لتنظيم داعش، وهي زوجة قيادي بارز في فرع التنظيم بليبيا.

والتحقت الشيخاوي بالتنظيم الإرهابي في سن الـ15 من عمرها، برفقة شقيقتها رحمة، وقد اعتبرت نفسها ضحية لتقصير الحكومة التونسية بقيادة الإخوان المسلمين آنذاك.

وذكرت أن كل شيء بدأ من خيمة دعوية تحت حماية الأمن التونسي، تدعو علنًا إلى الهجرة إلى سوريا والجهاد في سبيل الله، مؤكدةً أن حمل رايات داعش ونشر صور عناصر داعش والتفجيرات، كان يتم تحت مرمى ومسمع السلطات الأمنية التي لا تبدي أي اعتراض.

وأفادت أن الأمن التونسي والحكومة لم يمنعا الدروس الدينية التي كانت تُلقى في المساجد، وتدعو إلى ضرورة “الجهاد والكفر بالطواغيت”، ما تسبب في تأجيج حماسها وتشجيعها على الالتحاق بعناصر داعش.

وفي سياق متصل أشار متحدث آخر ينتمي إلى داعش، أنهم كانوا يعبرون إلى ليبيا بمعيّة مهاجر غير شرعي بمنطقة بن قردان كذلك، والذي ينسّق مع عناصر أمنية من فرقة التفتيش الحدودية.

النهضة تندّد

نددت حركة النهضة في بلاغها امس بالشريط الوثائقي الذي بثته قناة الشروق الجزائرية والذي یحمل عنوان « إرهاب تحت الطلب».

واعتبرت الحركة ان الشريط الوثائقي المذكور تضمن اتهامات خطیرة باطلة ومجانیة، تحشر عن سابق إصرار وتعمد حركة النهضة، بينما يعد الحزب نموذجا ضمن الأحزاب الديمقراطية العربية على حد نص البلاغ.

واستغربت حركة النهضة لجوء قناة الشروق الجزائرية إلى ترويج مثل هذا الفيديو الدعائي، الذي انبنى في رأيها على شهادات معدة سلفا لموقوفين تونسيين بالسجون الليبية، قد تكون انتزعت منهم تحت التعذيب.

وأكدت الحركة في نص البلاغ أن المزاعم التي روجها الشريط لا أساس لها من الصحة، وأن ما بث مجرد تشويه وافتراء ولا علاقة له بالحقيقة، وهو لا يختلف عن بعض الدعايات المغرضة التي ثبت بطلانها، وعبرت عن أسفها الشديد لإقدام قناة الشروق الجزائرية على بث مادة إعلامية دون مصداقية ومن شانها تشويه حزب تونسي شقيق له علاقات تاريخية جيدة مع الشعب الجزائري الشقيق وقيادته الممثلة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما اكدت النهضة ان مقاييس النزاهة والحياد كانت تقتضي التواصل مع الحركة واستيضاحها وتقديم وجهة نظرها وحقها المشروع في الرد والتوضيح وإبراز الحقائق.

مديرة القناة الجزائرية تعقّب

الأجزاء اللاحقة ستحمل الأعظم

قالت الإعلامية ومديرة قناة الشروق الجزائرية ناهد زرواطي على صفحتها على شبكة فايسبوك أن الجزء الأول من الوثائقي الذي بثته قناتها عن شبكات تسفير المقاتلين التونسيين الى بؤر القتال ليس الا نقطة من بحر اجزاء ستحمل الأعظم قريبا، وذلك ردا على بيان كانت قد أصدرته حركة النهضة تنفي فيه تورطها في تسفير الجهاديين.

وقالت ناهد زرواطي أن هدف الشريط الوثائقي لم يكن التشويش ولو كان كذلك «لكنا عرضناه قبل الانتخابات» مضيفة أنه «من حق هذا الشعب وكل الشعوب العربية ان تعرف من كان متسببا في موت اولادها وخراب بلدانها.. وما الجزء الأول الا نقطة من بحر اجزاء ستحمل الأعظم.. قريبا».