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يوم الخميس 17 ماي 2018
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السياسي
حدث وحديث:... ورمضان كريم !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن الغضب الذي يخنقني لمشاهدة صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الفلسطينيين، تقتّلهم دون تمييز بين طفلهم وشيخهم ودون تردد ولا مشاعر.

حمام دم، عشرات من القتلى ومئات من الجرحى.
من دخان الاطارات المشتعلة تطلّ وجوه أطفال غزّة ترمي الحجارة على الأرمدا الصهيونية المدجّجة فيجيب قناصتها المتدرّبون على القتل بالرصاص الحيّ.
أيّ ازدراء بالدم الفلسطيني هذا! أيّ احتقار للمواطن العربي!
تتمّ هذه التراجيديا والأمريكيون يحتفلون بنقل سفارتهم الى القدس متحدّين بذلك جميع المواثيق والعهود الدولية، مستخفين بكل قرارات الأمم المتحدة التي يأوونها على أرضهم.
لقد فعل دونالد ترومب ما لم يتجرّأ على فعله أحد قبله: أهدى زهرة المدائن لنتنياهو وسمح لصهره جاراد كوشنار بتمويل المستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة.
وفي انتظار الإعلان عن خطة سلام تنهي القضية الفلسطينية يواصل ترومب دعمه اللامشروط للحكومة الاسرائيلية.
والعرب يشجبون، والعرب يدينون، والعرب يتفرّجون...
ورمضان كريم !

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السياسي
حدث وحديث:... ورمضان كريم !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن الغضب الذي يخنقني لمشاهدة صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الفلسطينيين، تقتّلهم دون تمييز بين طفلهم وشيخهم ودون تردد ولا مشاعر.

حمام دم، عشرات من القتلى ومئات من الجرحى.
من دخان الاطارات المشتعلة تطلّ وجوه أطفال غزّة ترمي الحجارة على الأرمدا الصهيونية المدجّجة فيجيب قناصتها المتدرّبون على القتل بالرصاص الحيّ.
أيّ ازدراء بالدم الفلسطيني هذا! أيّ احتقار للمواطن العربي!
تتمّ هذه التراجيديا والأمريكيون يحتفلون بنقل سفارتهم الى القدس متحدّين بذلك جميع المواثيق والعهود الدولية، مستخفين بكل قرارات الأمم المتحدة التي يأوونها على أرضهم.
لقد فعل دونالد ترومب ما لم يتجرّأ على فعله أحد قبله: أهدى زهرة المدائن لنتنياهو وسمح لصهره جاراد كوشنار بتمويل المستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة.
وفي انتظار الإعلان عن خطة سلام تنهي القضية الفلسطينية يواصل ترومب دعمه اللامشروط للحكومة الاسرائيلية.
والعرب يشجبون، والعرب يدينون، والعرب يتفرّجون...
ورمضان كريم !

بقلم عبد الجليل المسعودي
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حدث وحديث:... ورمضان كريم !
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن الغضب الذي يخنقني لمشاهدة صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل...
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قناة جزائرية تتهم النهضة بتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عرضت قنوات مجموعة “الشروق” الإعلامية...
المزيد >>
في انتظــار نتائج وثيقـــــة قرطاج 2:الأولوية للحلول والبرامج .. أم لتغيير الأسماء؟
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
بالتوازي مع تقدم أشغال إعداد «وثيقة قرطاج 2»،...
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أبرز مضامين وثيقة قرطاج 2:إجراءات تهم صندوق الدعم والمؤسسات العمومية ودعم الاستثمار
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
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