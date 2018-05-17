حدث وحديث:... ورمضان كريم !

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أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن الغضب الذي يخنقني لمشاهدة صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الفلسطينيين، تقتّلهم دون تمييز بين طفلهم وشيخهم ودون تردد ولا مشاعر.
حمام دم، عشرات من القتلى ومئات من الجرحى.
من دخان الاطارات المشتعلة تطلّ وجوه أطفال غزّة ترمي الحجارة على الأرمدا الصهيونية المدجّجة فيجيب قناصتها المتدرّبون على القتل بالرصاص الحيّ.
أيّ ازدراء بالدم الفلسطيني هذا! أيّ احتقار للمواطن العربي!
تتمّ هذه التراجيديا والأمريكيون يحتفلون بنقل سفارتهم الى القدس متحدّين بذلك جميع المواثيق والعهود الدولية، مستخفين بكل قرارات الأمم المتحدة التي يأوونها على أرضهم.
لقد فعل دونالد ترومب ما لم يتجرّأ على فعله أحد قبله: أهدى زهرة المدائن لنتنياهو وسمح لصهره جاراد كوشنار بتمويل المستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة.
وفي انتظار الإعلان عن خطة سلام تنهي القضية الفلسطينية يواصل ترومب دعمه اللامشروط للحكومة الاسرائيلية.
والعرب يشجبون، والعرب يدينون، والعرب يتفرّجون...
ورمضان كريم !
أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن الغضب الذي يخنقني لمشاهدة صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الفلسطينيين، تقتّلهم دون تمييز بين طفلهم وشيخهم ودون تردد ولا مشاعر.
حمام دم، عشرات من القتلى ومئات من الجرحى.
من دخان الاطارات المشتعلة تطلّ وجوه أطفال غزّة ترمي الحجارة على الأرمدا الصهيونية المدجّجة فيجيب قناصتها المتدرّبون على القتل بالرصاص الحيّ.
أيّ ازدراء بالدم الفلسطيني هذا! أيّ احتقار للمواطن العربي!
تتمّ هذه التراجيديا والأمريكيون يحتفلون بنقل سفارتهم الى القدس متحدّين بذلك جميع المواثيق والعهود الدولية، مستخفين بكل قرارات الأمم المتحدة التي يأوونها على أرضهم.
لقد فعل دونالد ترومب ما لم يتجرّأ على فعله أحد قبله: أهدى زهرة المدائن لنتنياهو وسمح لصهره جاراد كوشنار بتمويل المستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة.
وفي انتظار الإعلان عن خطة سلام تنهي القضية الفلسطينية يواصل ترومب دعمه اللامشروط للحكومة الاسرائيلية.
والعرب يشجبون، والعرب يدينون، والعرب يتفرّجون...
ورمضان كريم !
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018