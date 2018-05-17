حدث وحديث:... ورمضان كريم !

أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن الغضب الذي يخنقني لمشاهدة صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الفلسطينيين، تقتّلهم دون تمييز بين طفلهم وشيخهم ودون تردد ولا مشاعر.

حمام دم، عشرات من القتلى ومئات من الجرحى.

من دخان الاطارات المشتعلة تطلّ وجوه أطفال غزّة ترمي الحجارة على الأرمدا الصهيونية المدجّجة فيجيب قناصتها المتدرّبون على القتل بالرصاص الحيّ.

أيّ ازدراء بالدم الفلسطيني هذا! أيّ احتقار للمواطن العربي!

تتمّ هذه التراجيديا والأمريكيون يحتفلون بنقل سفارتهم الى القدس متحدّين بذلك جميع المواثيق والعهود الدولية، مستخفين بكل قرارات الأمم المتحدة التي يأوونها على أرضهم.

لقد فعل دونالد ترومب ما لم يتجرّأ على فعله أحد قبله: أهدى زهرة المدائن لنتنياهو وسمح لصهره جاراد كوشنار بتمويل المستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة.

وفي انتظار الإعلان عن خطة سلام تنهي القضية الفلسطينية يواصل ترومب دعمه اللامشروط للحكومة الاسرائيلية.

والعرب يشجبون، والعرب يدينون، والعرب يتفرّجون...

ورمضان كريم !

بقلم عبد الجليل المسعودي