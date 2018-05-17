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يوم الخميس 17 ماي 2018
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

انتداب 250 ملحقا قضائيا
أعلنت وزارة العدل امس اعتزامها إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم 17 جويلية 2018 والأيام الموالية على أن يكون يوم 11 جوان المقبل آخر اجل لقبول الترشحات.

حرق علمي أمريكا والكيان الصهيوني
قام امس ناشطون بالمجتمع المدني في باجة بحرق علمي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني احتجاجا على الانتهاكات والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

إيقاف شخصين يصوران مسالك حدودية
تمكنت وحدات الديوانة ببوشبكة في القصرين مساء أمس الاول من القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلية بقرية بوشبكة والبوابة الحدودية بالمنطقة على متن سيارة رباعية الدفع.

استقالــــة مفاجئة لمديرة «الوطنية الأولى»
قدمت مديرة القناة «الوطنية الأولى» عواطف الصغروني استقالتها من منصبها امس الأربعاء بشكل مفاجئ ولأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، فيما رجّحت بعض المصادر أنّ السبب يعود إلى خلاف بينهما وبين المدير العام بالنيابة وفق ما اكدته مصادر اعلامية .

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المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

انتداب 250 ملحقا قضائيا
أعلنت وزارة العدل امس اعتزامها إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم 17 جويلية 2018 والأيام الموالية على أن يكون يوم 11 جوان المقبل آخر اجل لقبول الترشحات.

حرق علمي أمريكا والكيان الصهيوني
قام امس ناشطون بالمجتمع المدني في باجة بحرق علمي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني احتجاجا على الانتهاكات والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

إيقاف شخصين يصوران مسالك حدودية
تمكنت وحدات الديوانة ببوشبكة في القصرين مساء أمس الاول من القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلية بقرية بوشبكة والبوابة الحدودية بالمنطقة على متن سيارة رباعية الدفع.

استقالــــة مفاجئة لمديرة «الوطنية الأولى»
قدمت مديرة القناة «الوطنية الأولى» عواطف الصغروني استقالتها من منصبها امس الأربعاء بشكل مفاجئ ولأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، فيما رجّحت بعض المصادر أنّ السبب يعود إلى خلاف بينهما وبين المدير العام بالنيابة وفق ما اكدته مصادر اعلامية .

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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الصحة عماد الحمامي، امس إنّ اعتزام وزارة التربية إصدار قائمة سوداء في الأطباء المتورطين في اسناد...
المزيد >>
إعدام 5 آلاف من أمّهات الدجاج
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت والية نابل، سلوى الخياري امس أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رفعت يومي...
المزيد >>
«بطاطا» في قبضة الأمن
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مساء أمس الاول بجهة حي التضامن من ضبط المنحرف المصنف خطير جدا شهر...
المزيد >>
تقلّص عجز الميزانية
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تقلّص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د...
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نورالدين بالطيب
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يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
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