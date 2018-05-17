في60 ثانية

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انتداب 250 ملحقا قضائيا
أعلنت وزارة العدل امس اعتزامها إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم 17 جويلية 2018 والأيام الموالية على أن يكون يوم 11 جوان المقبل آخر اجل لقبول الترشحات.
حرق علمي أمريكا والكيان الصهيوني
قام امس ناشطون بالمجتمع المدني في باجة بحرق علمي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني احتجاجا على الانتهاكات والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
إيقاف شخصين يصوران مسالك حدودية
تمكنت وحدات الديوانة ببوشبكة في القصرين مساء أمس الاول من القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلية بقرية بوشبكة والبوابة الحدودية بالمنطقة على متن سيارة رباعية الدفع.
استقالــــة مفاجئة لمديرة «الوطنية الأولى»
قدمت مديرة القناة «الوطنية الأولى» عواطف الصغروني استقالتها من منصبها امس الأربعاء بشكل مفاجئ ولأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، فيما رجّحت بعض المصادر أنّ السبب يعود إلى خلاف بينهما وبين المدير العام بالنيابة وفق ما اكدته مصادر اعلامية .
انتداب 250 ملحقا قضائيا
أعلنت وزارة العدل امس اعتزامها إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم 17 جويلية 2018 والأيام الموالية على أن يكون يوم 11 جوان المقبل آخر اجل لقبول الترشحات.
حرق علمي أمريكا والكيان الصهيوني
قام امس ناشطون بالمجتمع المدني في باجة بحرق علمي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني احتجاجا على الانتهاكات والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
إيقاف شخصين يصوران مسالك حدودية
تمكنت وحدات الديوانة ببوشبكة في القصرين مساء أمس الاول من القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلية بقرية بوشبكة والبوابة الحدودية بالمنطقة على متن سيارة رباعية الدفع.
استقالــــة مفاجئة لمديرة «الوطنية الأولى»
قدمت مديرة القناة «الوطنية الأولى» عواطف الصغروني استقالتها من منصبها امس الأربعاء بشكل مفاجئ ولأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، فيما رجّحت بعض المصادر أنّ السبب يعود إلى خلاف بينهما وبين المدير العام بالنيابة وفق ما اكدته مصادر اعلامية .
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018