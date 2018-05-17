في60 ثانية

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انتداب 250 ملحقا قضائيا

أعلنت وزارة العدل امس اعتزامها إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم 17 جويلية 2018 والأيام الموالية على أن يكون يوم 11 جوان المقبل آخر اجل لقبول الترشحات.

حرق علمي أمريكا والكيان الصهيوني

قام امس ناشطون بالمجتمع المدني في باجة بحرق علمي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني احتجاجا على الانتهاكات والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

إيقاف شخصين يصوران مسالك حدودية

تمكنت وحدات الديوانة ببوشبكة في القصرين مساء أمس الاول من القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلية بقرية بوشبكة والبوابة الحدودية بالمنطقة على متن سيارة رباعية الدفع.

استقالــــة مفاجئة لمديرة «الوطنية الأولى»

قدمت مديرة القناة «الوطنية الأولى» عواطف الصغروني استقالتها من منصبها امس الأربعاء بشكل مفاجئ ولأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، فيما رجّحت بعض المصادر أنّ السبب يعود إلى خلاف بينهما وبين المدير العام بالنيابة وفق ما اكدته مصادر اعلامية .