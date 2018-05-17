عدول التنفيذ يطالبون بالحماية

أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء وممثل سلك عدول التنفيذ عماد الخصوصي، وجود توجه من قبل عدول التنفيذ لإيقاف أعمال التنفيذ لكل الأحكام إلى حين توفير الحماية اللازمة لهم، وذلك بعد الاعتداء بالعنف الشديد على عدل تنفيذ من طرف مواطن أثناء تبليغ حكم قضائي.