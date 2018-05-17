عدول التنفيذ يطالبون بالحماية
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21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
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21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
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21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
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20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
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17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
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16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
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16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
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15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
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نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
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عدول التنفيذ يطالبون بالحماية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018
أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء وممثل سلك عدول التنفيذ عماد الخصوصي، وجود توجه من قبل عدول التنفيذ لإيقاف أعمال التنفيذ لكل الأحكام إلى حين توفير الحماية اللازمة لهم، وذلك بعد الاعتداء بالعنف الشديد على عدل تنفيذ من طرف مواطن أثناء تبليغ حكم قضائي.
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عدول التنفيذ يطالبون بالحماية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018
أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء وممثل سلك عدول التنفيذ عماد الخصوصي، وجود توجه من قبل عدول التنفيذ لإيقاف أعمال التنفيذ لكل الأحكام إلى حين توفير الحماية اللازمة لهم، وذلك بعد الاعتداء بالعنف الشديد على عدل تنفيذ من طرف مواطن أثناء تبليغ حكم قضائي.
ما أعلن عنه وزير التربية غير قانوني
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الصحة عماد الحمامي، امس إنّ اعتزام وزارة التربية إصدار قائمة سوداء في الأطباء المتورطين في اسناد...المزيد >>
إعدام 5 آلاف من أمّهات الدجاج
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت والية نابل، سلوى الخياري امس أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رفعت يومي...المزيد >>
«بطاطا» في قبضة الأمن
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مساء أمس الاول بجهة حي التضامن من ضبط المنحرف المصنف خطير جدا شهر...المزيد >>
تقلّص عجز الميزانية
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تقلّص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د...المزيد >>
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة