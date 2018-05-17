نفحــــــــــــــــــــات.. من وحي شهر رمضان

على خلاف ما عوّدت عليه القراء الكرام في شهر رمضان للسنتين الماضيتين حيث صاحبتهم معية شخصيتين لهما وقعهما ووزنهما الكبيرين في التاريخ العربي الإسلامي وفي ذاكرة شعوب المنطقة وتشكلاتها المستمرة. هذان الشخصيتان هما الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والحجّاج بن يوسف الثقفي، ولقد تفاعل قراء كثيرون مع كل حلقات السلسلتين عند نشرها وأثنوا عليها لما مكنتهم من اطلاع موضوعي على صفحات هامة ـ وإن كانت قاتمة أحيانا ـ من تاريخ أمتهم.

أردت أن أغيّر هذا الموسم وأترك ولو الى حِينٍ البحث والتنقيب في تاريخنا العربي الإسلامي، وأن أحفر قليلا في ما جمعته ذاكرتي الشخصية عبر السنين الطوال التي قضيتها في التعلّم والدرس والتثقّف، في تونس أو خارجها، لأستخرج منها هذه النفحات التي أتمنّى أن يتلقاها القارئ كنسائم في ليل حرّ خانق أو كرسائل موجهة إلى قلبه ووجدانه حتى يستفيق ـ ونستفيق جميعا ـ لما وصل إليه أمر المسلمين من ضعف ووهن، أو طانهم مقسّمة مجزّأة وأحيانا ممنوعة على بعضهم، ثقافتهم معطلة عاجزة عن المبادرة وفي وضع تراجعي منذ قرون طويلة.

أكثر من سؤال محرق يفرض نفسه علينا: لماذا كلما تأكدت هيمنة الغرب المادية والتقنية ازددنا نحن المسلمين خوفا وتخوّفا فيتعمّق إحساسنا بالظلم والقهر، وعوض ان نبحث في الأسباب نزيد انطواء على أنفسنا وننغلق في وجه الثقافات الأخرى والأديان الأخرى وننصب لها العداء بدلا من أن نسعى الى استقرائها وفهمها؟

أليس الاسلام جامع كل الأديان؟

لماذا ضيّعنا إرادة الانفتاح وحب الاستكشاف اللذين ميّزا المسلمين في القرون الوسطى وضيّقنا، في المقابل، نظرتنا لديننا وجمّدناه ـ أو كدنا ـ في ثنائية الحلال والحرام.

أليس الاسلام دين الروحانية؟

الى متى هذا القحط القادم علينا عبر القنوات الفضائية، المجفف لتقاليدنا الروحانية التي كانت مرتكز إيماننا في هذه الديار منذ ظهور الرسالة المحمدية؟

«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (1) يعطي مناسبة للتأمل والتذكّر وطرح مثل هذه الاسئلة التي تستنهض الضمائر وتستذكي القلوب التي قد تصدأ (2).

وشهر رمضان هو كذلك فرصة مميزة لامتحان النفس على الثبات والمثابرة على التطهّر والصدق والإخلاص لأن صياما ميكانيكيا دون روح ولا «ذوق» كما يقول المتصوّفون لا معنى له. لذلك وجبت كل تلك الشروط مع التوجه الى الله والترفع عن كل الشهوات وذلك هو الجهاد الحقيقي وليس الجهاد المزيّف جهاد القتل والتكفير.

وصيام شهر رمضان فعل فردي يمكّن الانسان من مراجعة النفس والانطلاق من جديد على أسس خيّرة. وهو فعل جماعي تستعيد المجموعة من خلاله معاني الرحمة والتضامن وروح الوحدة، ليس فقط مع مسلمي العالم، بل ومع كل بني الانسان الكادحين الصابرين المؤمنين بقضاياهم المناضلين من أجل نصرتها.

ذلك أن الاسلام لا يعزل المسلم عن أي إنسان آخر، بل على عكس ذلك ، يحثه على معرفته (3) وعلى النظر الى هذا العالم والتأمل فيه على أساس مبدئين متلازمين: الوحدة والتعدّد. نتوحّد فرديا وجماعيا حول محور التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي حتى نكون أقدر للتحاور مع العالم المتعدد بثقة وأمان.

هكذا كان المسلمون في القرون الأولى يعيشون بهذه القوة الإيمانية التي تجمع بين التوحيد والتعدد فاستطاعوا أن يحملوا رسالة الإسلام إلى أصقاع الدنيا.

يقول الإمام محيي الدين بن عربي: «بوحدة التنوع يمكننا معرفة وحدة الواحد» (4) . وإني أرجو من القراء الكرام أن يسمحوا لي أن أوجه قبل الانطلاق تحية إلى أساتذتي الأجلاء الذين تعلمت عليهم بعض قد يظهر في هذه النفحات وأذكر منهم محمد الطالبي رحمه الله ـ وأحمد خالد وزير الثقافة الأسبق وعبد المجيد الشرفي، ومحمد أركون ـ رحمه الله (في باريس) وعبد الله بوعمامه وإيريك يونس جوفروا (في استرازبورغ).

1 ـ سورة البقرة (س185)

2 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد»، قيل وما جلاؤها؟ قال: «تلاوة القرآن» ـ أخرجه البيهقي

3 ـ «يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» (الحجرات 13)

4 ـ محي الدين بن عربي (1165 ـ 1240) أشهر المتصوّفين. لقّبه أتباعه بـ«الشيخ الأكبر». ولد بالأندلس وتوفي بدمشق، من أبرز كتبه «الفتوحات الملكية» ـ «فصوص الحكم» ـ «ترجمان الأشواق».

غدا: أربع كلمات....

بقلم: عبد الجليل المسعودي