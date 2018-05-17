غلق 77 روضة أطفال عشوائية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تم خلال الفترة من غرة نوفمبر 2017 الى غاية 20 افريل 2018 غلق 77 روضة أطفال عشوائية بولاية سوسة وذلك عقب زيارات معاينة قامت بها اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة فضاءات الطفولة الفوضوية التي يترأسها والي الجهة.

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