حجز كمية من الخضر والغلال

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حجزت مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط التابعة للإدارة الجهوية للصحة العمومية بجندوبة، امس كمية من الخضر والغلال المتعفّنة وغير صالحة للاستهلاك كانت معروضة للبيع بسوق الجملة التابع لبلدية جندوبة، وفق ما أكّده رئيس هذه المصلحة، حبيب خذايرية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

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